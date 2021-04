Teho-osastoilla rikottiin maaliskuussa synkkiä ennätyksiä – Suunta on kuitenkin valoa kohti, uskoo asiantuntija

Tehohoidossa on parhaillaan noin 50 koronapotilasta. Kuvassa leikkausalihoitajia Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:n leikkaussalissa.

Tehohoidossa on parhaillaan noin 50 koronapotilasta. Kuvassa leikkausalihoitajia Jorvin sairaalan Anestesia- ja leikkausosasto K:n leikkaussalissa. Henrietta Hassinen / Yle

Tehohoito on parantunut pandemian aikana ja sairaalajaksot ovat lyhentyneet. Se helpottaa teho-osastojen painetta.

Maaliskuussa tehtiin koronaviruksen suhteen ikäviä ennätyksiä, mutta tehohoitopaikkojen riittävyydestä ei silti tarvitse olla huolissaan, uskoo anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksen johtaja Stepani Bendel Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Maaliskuu oli tähän mennessä koko epidemian synkin kuukausi tehohoidon potilasmäärien kannalta: maaliskuun aikana teho-osastoilla oli yhteensä 133 koronapotilasta. Edellinen huippu saavutettiin viime vuoden huhtikuussa, kun koronapotilaita oli teholla 115.

Eilen keskiviikkona Suomessa oli tehohoidossa kaiken kaikkiaan 172 potilasta, joista 50 on koronapotilaita. Heistä 30 eli reilu puolet on Helsingin seudun yliopistollisen sairaalan alueella.

Tehohoitopaikkoja Suomessa on noin 270. Vapaita paikkoja on siis koko maassa noin sata.

Sairaudesta on otettu opiksi

Teho-osastojen kuormitus on kuitenkin ollut tänä keväänä viime kevättä vähäisempää, sillä yhtäaikaisia tehohoitopotilaita on ollut vähemmän.

Eniten koronaan sairastuneita tehohoitopotilaita yhden päivän aikana on ollut 83, viime huhtikuussa. Tämän kevään korkein luku kirjattiin 23. maaliskuuta, jolloin teholla oli 64 koronapotilasta.

– Hoitoajat ovat lyhentyneet, jolloin se teho-osastojen yhtäaikainen kuormitus on pysynyt paremmin kurissa, sanoo kansallisessa tehohoidon koordinoinnin toimistossa työskentelevä Bendel.

Bendelin mukaan selitys löytynee siitä, että sairaanhoidossa on opittu koronaviruksen aiheuttamasta sairaudesta ja sen hoidosta koko ajan enemmän.

– Kortisonin kaltainen deksametasonilääkitys vaikuttaa todennäköisesti siihen, että potilaat selviävät tehohoidosta paremmin. Lisäksi potilaita hoidetaan hieman aiempaa kevyemmin eikä heitä laiteta hengityslaitteeseen, jos kevyemmilläkin hoidoilla pärjätään, Bendel kertoo.

Neljäsosa teholla olevista koronapotilaista on 60–69-vuotiaita. Seuraavaksi suurin ikäryhmä on 50–59-vuotiaat. Yli kuusikymppisten potilaiden lukumäärä on ollut tänä vuonna hieman kasvussa.

Myös alle 40-vuotiaiden tehohoitopotilaiden määrä on kasvanut, tosin heitä on silti potilaista vain reilut 10 prosenttia.

Bendelin mukaan rokotukset eivät vielä juurikaan vaikuta tehohoidon tarpeeseen, sillä tehohoidossa olevien ikäluokista vain harva on ehtinyt vielä saada rokotetta.

Stepani Bendel uskoo, että pääsiäisestä selvitään teho-osastoilla hyvin. Sami Takkinen / Yle

Kapasiteetti riittää myös pääsiäisenä

Tehohoitokapasiteettiin vaikuttavat paitsi hoitopaikat, myös työntekijöiden määrä. Pääsiäinen on muiden loma-aikojen tapaan tyypillisesti aikaa, jolloin sairaanhoidossa on tavallista vähemmän työvoimaa.

Bendelin mukaan teho-osastot ovat kuitenkin tänä vuonna varautuneet koronatilanteeseen jo monta viikkoa sitten.

– Ongelma on se, jos vuosilomia on myönnetty pääsiäiselle, sillä ne on myönnetty jo kuukausia sitten, kun koronatilanne oli paljon nykyistä rauhallisempi.

Bendel ei kuitenkaan usko, että työvoimapula olisi kovin kriittinen.

– Nykyisten tietojen perusteella tehohoitokapasiteetti riittää hyvin pääsiäisen yli.

Suunta parempaan päin

Tulevaisuuden kannalta olennaista on, paljonko koronatartuntoja on kaiken kaikkiaan, sillä se vaikuttaa suoraan myös tehohoidon tarpeeseen. Tällä hetkellä tartunnat ovat hienoisessa laskussa: huippu koettiin 20.3. ja siitä lähtien määrä on pienentynyt.

Bendelin mukaan tartuntamäärien kehitys näkyy tehohoidossa noin 10–14 päivän viipeellä. Jos käännöstä huonompaan ei tule, tehohoidonkin tilanteen pitäisi siis pian helpottaa.

Tehohoitopotilaiden määrä saattaa Bendelin mukaan vielä kasvaa ainakin Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, joissa tautitapauksia on viime aikoina ollut paljon. Siellä saatetaan joutua turvautumaan potilaiden siirtoon muille alueille.

Nyt Bendel toivookin, että tartuntamäärä ei lähtisi kasvuun ja että rokotukset etenisivät mahdollisimman hyvin. Kunhan yli 50-vuotiaat sekä riskiryhmät on rokotettu, tehohoidonkin paine pienenee.

– Silloin ollaan jo paljon paremmassa tilanteessa.

