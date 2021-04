Autotehtaat sammuttavat jo koneitaan, koska niillä ei ole riittävästi mikrosiruja – Kysyimme Ponsselta, Nokialta ja Verkkokauppa.comista, miten sirupula näkyy

Lähes jokaisessa koneessa ja laitteessa on mikrosiru. Nyt niistä on huutava pula.

Mikrosiru on lähes kaikkien elektronisen laitteiden aivot ja sydän. Ja kun siruista on pula, ongelma on maailmanlaajuinen.

Uutiset kertovat esimerkiksi Volvon (siirryt toiseen palveluun) ja Fordin (siirryt toiseen palveluun) pysäyttävän tehtaitaan, koska ne eivät saa autoihinsa osia. Sama ongelma kiusaa myös Hondaa, Nissania, Toyotaa ja Volkswagenia.

Tilanne on ikävä kaikille.

Autoteollisuus menettää kymmeniä miljardeja euroja (siirryt toiseen palveluun) .

. Työntekijöille tuotannon seisokit tuovat huolen elannosta.

Uuden auton ostaja joutuu varautumaan entistä pidempiin tilausaikoihin.

Eikä kyse ole vain autoteollisuudesta.

Saman sirupulan vuoksi Samsung viivästyttää (siirryt toiseen palveluun) uuden puhelimensa lanseerausta. Sonyn ja Microsoftin pelikonsoleiden saatavuus on maailmanlaajuisesti niin huono, ettei tuotteita löydy hyllyistä – eikä moni kauppias ota väkeä edes jonotuslistalle.

Puolijohteiden markkinoilla erilaisia saatavuusongelmia koetaan aika ajoin. Esimerkiksi vuonna 2011 tapahtuneen Japanin maanjäristyksen jälkeen elektroniikkateollisuudella oli vaikeuksia saada tarvitsemiaan osia. Tänä keväänä kyseessä on kuitenkin useiden surkeiden sattumusten summa.

Faktalaatikko: Sirupulan syyt

Korona iski tuotantoon. Osa yhtiöistä kärsi tuotannon keskeytyksistä. Toisaalta osa varautui itse entistä heikompaan kysyntään. Kysyntä ei hyytynyt – vaan räjähti. Kotiin jääneet kuluttajat hankkivat ennätysmäärin elektroniikkaa viihdettä ja etätyötä varten. Logistiikka yskii. Lentokoneet pysyvät koronan vuoksi maassa, merikonteista on pulaa ja kaiken huipuksi jättimäinen laiva pysäytti liikenteen Suezin kanavassa. Taustalla myös suurvaltapolitiikkaa. Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vuoksi kiinalaiset kännykkävalmistajat hamstrasivat siruja (siirryt toiseen palveluun) jo ennen koronaa. Kilpailijat tekivät samoin, koska ne näkivät tilaisuuden kaapata markkinaosuutta. Uusia hittilaitteita. Sonyn ja Microsoftin uudet pelikonsolit osuivat hankalimpaan mahdolliseen saumaan. Bitcoinin hinnannousu. Bitcoinien louhiminen vaatii laskentatehoa – ja kun kryptovaluutan hinta on nyt korkealla, laitteisiin ollaan valmiita investoimaan. Tulipalot ja Texasin pakkaset. Myös tulipalojen (siirryt toiseen palveluun) , kuivuuden (siirryt toiseen palveluun) ja esimerkiksi Teksasin pakkasten aiheuttamat sähkökatkokset (siirryt toiseen palveluun) ovat tuoneet oman lisänsä ahdinkoon.

Suomessa analyytikot arvelevat (siirryt toiseen palveluun), että sirupula saattaa iskeä esimerkiksi Cargoteciin, joka käyttää Volvon moottoreita. Yle ei saanut Cargotecilta kommenttia.

Seuraavassa kuitenkin mm. Ponsse, Nokia ja Verkkokaupppa.com kertovat, miten globaali sirupula vaikuttaa niiden toimintaan.

Ponsse: Kaikki kilpailevat nyt samasta kapasiteetista

Sirupula huolestuttaa suomalaista metsätyökoneiden valmistajaa. Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan yhtiö kilpailee etenkin autoteollisuuden kanssa, mutta viime kädessä kilpailijoita ovat kaikki, jotka siruja tarvitsevat.

– Kaikki, jotka käyttävät prosessoreja, kilpailevat samasta tuotantokapasiteetista – ja nyt sitä allokoidaan, Nummela sanoo.

Elektronisten komponenttien saatavuusongelmat liittyvät Nummelan mukaan koronakriisiin. Osa puolijohdevalmistajista laski tuotantomääriä voimakkaasti kriisin aikana. Kun kysyntä kasvaa nyt kohisten, komponenttituotanto jäi pahasti jälkeen.

– Nyt on nähty aika isojakin investointeja, jotta kapasiteettia saataisiin palautettua. Vielä jonkin aikaa saatavuus saattaa kuitenkin olla heikompi, Nummela sanoo.

– Toistaiseksi me olemme pärjänneet hyvin. Ponsse on saanut ne komponentit, joita se on tarvinnut tehtaan normaaliin pyörittämiseen. Mutta tilanne on selkeästi tiukentunut.

Nokia: 5G lisää komponenttien kysyntää

Nokian mobiiliverkkojen toimitusketjuista vastaava johtaja Erja Sankari arvioi, että ilmiön syntyyn vaikuttaa erityisesti datakeskusten, autoteollisuuden ja kuluttajaelektroniikkavalmistajien voimakas puolijohteiden kysyntä.

– Koronapandemian myötä kuluttajaelektroniikan kysyntä on kasvanut voimakkaasti, mikä on johtanut niukkuuteen puolijohdemarkkinoilla erityisesti vuoden 2020 lopulta lähtien.

Vastaavia pullonkauloja syntyy aina silloin tällöin. Vuonna 2018 kysyntäpiikki kohdistui Sankarin mukaan keraamisiin kondensaattoreihin.

Yksi sirupulaa pahentava tekijä ovat 5G-verkot. Niiden käyttöönotto tapahtuu nopeammin kuin neljännen sukupolven verkoissa tapahtui – ja lisäksi 5G tuo mukanaan uusia käyttökohteita ja sovelluksia. Sankarin mukaan ne lisäävät sirujen kysyntää entisestään.

Tässä tilanteessa Nokia on jatkuvasti yhteyksissä toimittajiinsa. Yhtiö on kasvattanut varastojaan ja varannut komponenttitoimittajien valmistuskapasiteettia aiempaa pidemmälle tulevaisuuteen.

– Näkyvyys pitkän aikavälin saatavuuteen on normaalia heikompi. Tämä vaatii jatkuvaa seurantaa ja toimenpiteitä, Sankari kirjoittaa.

Erja Sankari vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostitse

Vahvimman laki vallitsee

T&G Nordic on elektronisten komponenttien maahantuoja, joka valmistaa myös omia teollisuusautomaation tuotteita. Yhtiön automaatiokaappeja voi löytää esimerkiksi vesilaitoksista tai autotehtaista.

Toimitusjohtaja Kari Pekkalan mukaan sirupulan takana on ennen muuta valmistajien tuotannon sekä logistiikan ongelmat.

– Jos komponentteja valmistavan tehtaan henkilökunnasta osa joudutaan pistämään karanteeniin, sitä kapasiteettia ei enää ole. Samalla tavoin käy, jos kaivoksessa ei enää pystytä tuottamaan jotain kriittistä raaka-ainetta, Pekkala sanoo.

Pandemia on pysäyttänyt lentoliikenteen ja synnyttänyt myös meriliikenteen konttipulan. Siksi tuotteita on Pekkalan mukaa vaikea saada Aasiasta Eurooppaan.

Tämä kaikki näkyy pidentyneinä toimitusaikoina.

– Jos aiemmin on puhuttu kolmesta tai neljästä viikosta, nyt se saattaa kestää kahdeksan tai kaksitoista viikkoa. Suurin osa päämiehistämme toimii kuitenkin yhä normaalisti, Pekkala sanoo.

Niukkuuden vallitessa pienet saattavat jäädä suurempien ja rikkaampien jalkoihin. Pekkalan mukaan kollegat kertovat jopa 52 viikon toimitusajoista.

– Puolijohteiden kauppa on aina ollut oma maailmansa. Erilaisia keinotteluja tapahtuu, ja aina joku jemmaa tuotteita ja myy niitä sitten isolla rahalla eteenpäin.

Näytönohjaimen hinta on jopa kaksinkertaistunut viime syksystä

Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Vesa Järveläinen kuvaa tilannetta poikkeukselliseksi.

– Oikeastaan kaikki tuotteet, joissa on mikropiiri, kärsivät jossain määrin saatavuushaasteista. Valmistajat, jotka ovat parhaiten ennustaneet tulevia tarpeita, pystyvät parhaiten toimittamaan tuotteitaan.

Myös Verkkokauppa.com tekee tänään tilauksia paljon totuttua aiemmin.

Järveläisen mukaan sirupulan takana on ennen kaikkea kuluttajien kysynnän kasvu. Kun ravintoloihin, elokuviin tai ulkomaanmatkoille ei mennä, kuluttajille jäi miljardeja euroja käytettäväksi pelaamiseen, kotona viihtymiseen ja etätyössä tarvittavien välineiden hankintaan.

Suurimmat toimitusvaikeudet on nähty pelikonsoleissa ja näytönohjaimissa.

– Pelikonsoleissa kysyntää on valtavasti enemmän kuin tarjontaa. Emme osta uusia Playstationeiden ja Xboxien tilauksia vastaan ennen kuin olemme kyenneet toimittamaan nykyisen tilauskannan. Siellä on jopa kuukausien odotusaikoja.

Himopelaaja voisi tietysti rakentaa itselleen uuden tehokkaan pc-koneen, mutta sielläkin on pula. Näytönohjaimissa taas on nähty huikeita hinnannousuja.

– Jos ajatellaan, että uuden näytönohjaimen hinta oli syksyllä tuhannen euron luokkaa, nyt se sama tuote maksaa kaksi tuhatta euroa. Tämä pohjautuu täysin valmistajien hinnoitteluun, emmekä me voi tehdä sille mitään, Järveläinen sanoo.

Yksi tekijä sopassa ovat kryptovaluutat. Esimerkiksi bitcoinin louhintaan tarvitaan laskentatehoa – ja siihen tarkoitukseen käytetään usein näytönohjainkortteja.

Vesa Järveläisen mukaan näytönohjainten kauppa käy kuumana, kun bitcoinin kurssi on korkealla.

Sirupula voi kestää pitkään

Intelin ja korealaisen TSMC:n kaltaiset sirujätit ovat kertoneet käyttävänsä kymmeniä miljardeja euroja uuteen tuotantokapasiteettiin. Mikään nopea korjausliike tämä ei kuitenkaan ole.

Tehtaiden rakentaminen on vuosien projekti.

Sirupulan kanssa jouduttaneen siis elämään jonkin aikaa. Esimerkiksi Applen hovihankkija Foxconn odottaa (siirryt toiseen palveluun) sirupulan ulottuvan ainakin ensi vuoden toiselle neljännekselle.

Haastattelut tehtiin maalis–huhtikuun vaihteessa 2021.

