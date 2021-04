F1-insinöörin harrastuksena on 1 300 hepan kiihdytyspeli – "Päätin, että nyt on minun vuoroni ajaa kilpaa"

Lahden Jokimaan yrityspuiston alueella sijaitsevasta Dynolyzen testipaikan avoimista ovista kantautuu voimakas moottorin jylinä. Ääni lähtee Ossi Oikarisen kiihdytysautosta, joka on pultattu kiinni tehodynamometriin. Sen avulla moottorin teho saadaan mitattua ja säädettyä optimiksi.

– Saamme katsottua, miten auton moottori käyttäytyy, onko polttoaineseos ja sytytysennakko oikea sekä toimivatko kaikki anturit niin kuin pitääkin.

Ossi Oikarisen kiihdytysajoissa ajama auto on vuoden 1937 mallia oleva Chevrolet Coupe. Kilpailuryhmä on Pro Street. Kausi käynnistyy toukokuun puolivälissä.

Ossi Oikarinen työskenteli lukuisissa F1-talleissa kisainsinöörinä pitkälti toistakymmentä vuotta. Viimeksi hän oli Ferrarin päätesti-insinööri. Oikarinen palasi perheensä kanssa maailmalta kotikaupunkiin Lahteen vuonna 2014 ja kilpailee nyt kiihdytysautoilussa.

Auton suorituskyky on huikea. Heppoja on noin 1300, kiihtyvyys 0-100 km/h reilu sekunti ja 0-200 km/h 3,3 sekuntia. Kisoissa ajettavaan varttimailiin (402,33 metriä) kuluu parhaimmillaan 7,6 sekuntia.

Oma talli on nimeltään Double Zero Racing ja sen alla ajavat myös Oikarisen molemmat lapset junnusarjaa. Kiihdytyskisoja Oikarinen on ajanut vuodesta 2016.

Moottorin suorituskyky optimoidaan tehodynamometrin avulla. Tuloksia tarkastelemassa myös Janne Näränen (oik.). Markku Lähdetluoma / Yle

Ferrarin päätesti-insinööri pääsi vihdoin itse ratin taakse

Ossi Oikarinen työskenteli 14 vuoden ajan Formula 1 -sarjassa tehden maineikkaan uran eri tallien palveluksessa.

Arrowsilla datainsinöörinä 1997-2000, Toyotalla kisainsinöörinä 2000-2006, BMW Sauberilla päätesti-insinöörinä 2007-2009 ja Ferrarilla päätesti-insinöörinä 2009-2012.

Tämän jälkeen vielä muutama vuosi kului Saksan DTM-kilpa-autosarjassa. Suomeen kotikonnuilleen Lahteen Oikarinen palasi perheensä kanssa vuonna 2014.

– Päätin, että nyt on minunkin vuoro ajaa kilpaa. Aina olin ollut viikonloput töissä ja kisoissa, niin en ollut ikinä pystynyt harrastamaan moottoriurheilua oikein kunnolla.

Kisatiimeissä Oikarinen kiersi paljon maailmaa. Matkapäiviä saattoi kertyä vuodessa yli 200.

– Kyllä siinä tuli ihan riittävästi nähtyä hotelleja ja lentokenttiä. Niistä on aika hyvin kokemusta.

Nyt alkaa säädöt olla kohdillaan uutta kisakautta varten. Markku Lähdetluoma / Yle

Moottoriurheilusta nauttii suuri joukko perheitä

Ossi Oikarinen on tuttu asiantuntija jo vuosien ajalta Formula 1 -lähetyksistä. Yrittäjällä on monta muutakin tointa ja pestiä.

Kiihdytyskisat ovat harrastus ja sitä tehdään rennolla otteella koko perheen voimin.

– Se on harrastus, yhdessäoloa ja hauskanpitoa.

Tosin Oikarinen on ehtinyt näyttää pätevyytensä jo kiihdytyskisoissa. Saldona muun muassa pari Suomen mestaruutta ja viime vuodelta Pohjoismaiden mestaruus.

Nuorten moottoriurheiluharrastus alkaa usein kartingin kautta. Näin aikanaan Oikarisenkin kohdalla Pippon kartingradalla Lahdessa.

– Itse aloittelin ajamaan siellä kartingautolla vuonna 1984. On mahtava juttu, että rata on ja pysyy Lahdessa.

Suuri joukko perheitä harrastaa kartingia ja nauttii moottoriurheilusta.

– Yhtä Valtteri Bottasta varten tarvitaan useampi tuhat kartingin harrastajaa. Se on hyvä koulu muutenkin elämää varten.

Testien jälkeen irtoaa hymy, hyvältä näyttää! Markku Lähdetluoma / Yle

