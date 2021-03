Yksityisiä kuntosaleja ei suljetakaan Pirkanmaalla: Avin mukaan ei ole riskiä, että sairaalahoidon tarve lisääntyisi merkittävästi

Yksityiset kuntosalit ja muut sisäharrastustilat saavat olla jatkossakin auki Pirkanmaalla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja ei tarvitse sulkea.

Avi ei toistaiseksi anna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tartuntatautilain pykälän 58 g mukaista määräystä.

Avin mukaan tilanteen muuttumiseen on kuitenkin syytä varautua.

Tiistaina Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suositteli, että avi määräisi yksityisiä liikunta- ja muita harrastustiloja suljettaviksi.

Aluehallintovirasto kertoo tiedotteessa, että Pirkanmaalla sairaalahoidon tarve on jonkin verran lisääntynyt, mutta tällä hetkellä ei ole nähtävissä riskiä sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävästä lisääntymisestä. Tämä on yksi kriteereistä, joiden perusteella tarvetta sulkea harrastustiloja arvioidaan.

Pirkanmaan alue on ollut kaksi viikkoa epidemian leviämisvaiheessa ja todettujen koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku on tasaantunut. Luku on tällä hetkellä hieman päälle 100 tapausta 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa.

Pirkanmaalla on jo käytössä monia suosituksia ja rajoituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Voimassa on myös aluehallintoviraston ns. turvavälipäätös. Se velvoittaa alueen yksityisiä ja julkisia toimijoita varmistamaan sen, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Aluehallintovirasto perustelee päätöstään myös sillä, että Pirkanmaalla koronatartuntojen jäljitys toimii edelleen hyvin. Tartunnoista pystytään jäljittämään noin 80 prosenttia. Tartunnat painottuvat tällä hetkellä nuoriin aikuisiin.

Virusmuunnokset tekevät kuitenkin Pirkanmaankin koronatilanteesta arvaamattoman. Muun muassa tämän vuoksi rajoituksia saatetaan joutua tarkastelemaan uudelleen, jos tautitilanne huononee.

Aluehallintovirasto korostaa, että kaikki Pirkanmaan asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että tilanne saadaan haltuun nykyisillä toimenpiteillä.

Tästä jutusta voit lukea tuoreimmat tiedot koronavirustilanteesta Pirkanmaalla.

