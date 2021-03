Analyysi: Perustuslakivaliokunta kaatoi liikkumisrajoitukset – hallituksen kevään koronanhoitosuunnitelmasta tuli kerralla romua

Perustuslakivaliokunnan mielestä liikkumisrajoitus on tähän tilanteeseen ylimitoitettu keino, kirjoittaa politiikantoimittaja Maria Stenroos.

Perustuslakivaliokunta pudotti keskiviikkona iltapäivällä pommin, joka tekee tyhjäksi hallituksen viikkojen suunnittelutyön koronan hoitamisesta.

Perustuslakivaliokunta tulkitsee Antti Rinteen (sd.) johdolla, että hallituksen liikkumisrajoitukset ovat tosiasiassa kaikkiin pääkaupunkiseudun ja Turun alueen ihmisiin kohdistuva liikkumiskielto, muutamin poikkeuksin.

Vaikka tautitilanne on paha, tässä tilanteessa liikkumiskielto on perustuslain vastainen, linjaa perustuslakivaliokunta. Se ei ole välttämätön perustuslain tarkoittamalla tavalla.

Tilalle valiokunta kauppaa kokoontumisiin kohdistettuja rajoituksia, joilla voitaisiin valiokunnan mielestä torjua tautia yhtä tehokkaasti. Ne eivät kuitenkaan rajoittaisi ihmisten elämää lainkaan samassa mitassa kuin liikkumiskielto.

Hallitukselle lausunto on raskasta luettavaa. Liikkumisrajoitusten arkkitehtejä ovat olleet erityisesti pääministeri Sanna Marin (sd.) ja pandemiatoimista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Ministerit ovat nojanneet esityksessään Terveyden ja hyvinvoinin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asiantuntijanäkemyksiin. Heidän mielestään pääkaupunkiseutu ja Turku olisivat tarvinneet rajoitukset.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) johtajat ovat toivoneet kovia rajoituksia, jotta sairaalat eivät ylikuormittuisi. Ne suojaisivat myös ihmishenkiä.

Lähes satasivuisen esityksen valmisteli valtioneuvoston kanslia. Sen on hyväksynyt myös oikeuskansleri, ja se on kulkenut myös oikeusministeriön lainoppineiden käsien kautta.

Perustuslakivaliokunnan kannan tultua julki näyttää väkisinkin siltä, että valmistelutyössä ei ole osattu lukea tarpeeksi hyvin perustuslakia. Perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esitys on liian järeä ja liian tulkinnanvarainen.

Tartunnan lähteisiin on pystyttävä puuttumaan täsmällisesti, neuvoo valiokunta. Jos tartunnat tulevat yksityisistä tapaamisista ja kotibileistä, kielletään ne eikä miljoonan ihmisen liikkumista.

Vastuun epäonnistumisesta kantaa kuitenkin hallitus.

Liikkumisrajoitusten kaatuminen tarkoittaa, että hallituksen tai eduskunnan hallintovaliokunnan on valmisteltava liikkumisrajoitusten tilalle täsmätoimia, käytännössä on kiellettävä yksityiset tilaisuudet ja rajoitettava kaupoissa asioimista.

Lausuntoon on päätynyt myös kokoomuksen jo pitkään vaatima maskipakko. Se pitää ulottaa käytettäväksi tarvittaessa koko Suomessa, muuttamalla tartuntatautilakia.

Hallitus on karttanut maskipakkoa, koska se maskeja käytetään jo muutenkin paljon eikä pakko hallituksen mukaan oleellisesti vaikuttaisi epidemian tasoon.

Uuden esityksen valmistelu vie aikaa. Sillä välin pandemia elää omaa elämäänsä, nykyisten rajoitusten ollessa voimassa. Viime päivinä tartuntamäärät ovat aavistuksen alentuneet.

Perustuslakivaliokunnan ratkaisu ei tarkoita, että liikkumiskieltoja ei missään tilanteessa voisi tulla Suomeen. Tähän tautitilanteeseen ne eivät kuitenkaan valiokunnan mukaan käy.

Epidemiatilanne alueilla, joihin hallitus liikkumisrajoituksia ehdotti, on jokseenkin yhtä paha kuin monissa Euroopan tautikeskittymissä ja niissä on voimassa liikkumisrajoituksia. Eurooppalainen esimerkki on myös ollut yksi syy, miksi hallitus päätyi esitykseensä.

Se ei nyt ole Suomen malli, perustuslakivaliokunta linjaa.

Korjaus 17.56: muutettu muotoilua maskipakosta. Ei maskipakkoa koko Suomeen, kuten tekstissä ensin luki, vaan säädetään maskipakko joka voidaan tarvittaessa ulottaa koko maahan.

