Yli-Viikarin tapaus: Onko kauneudenhoito kohtuullinen edustuskulu vai pröystäilyä? Kauneusyrittäjä, veroasiantuntija ja viestintäkonsultti arvioivat

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on ollut viime aikoina myrskyn silmässä, kun virasto on saanut osakseen ikävää julkisuutta. Virasto, jonka tehtävänä on valvoa julkisten varojen asianmukaista käyttöä, on itse käyttänyt rahojaan varsin kyseenalaisesti. Rahoja on palanut muun muassa ylijohtajan ulkomaanmatkoihin ja edustuskuluihin. Sami ja Toivo saavat vieraakseen Politiikkaradion Linda Pelkosen, joka kertoo, mistä koko jupakassa on kyse.