Herätys: Perussuomalaiset suosituin kuntavaaligallupissa, moni psyykkisesti oireileva lapsi jää ilman apua, koronariski suurin rakennusalalla

SDP putoaa Ylen kuntavaalimittauksessa, perussuomalaiset ja kokoomus menevät ohi

Ylen kuntavaalimittauksessa puolueiden kärki menee uusiksi. Aiemmin johdossa ollut pääministeripuolue SDP tipahtaa kolmanneksi, ja edelle menevät perussuomalaiset ja kokoomus. Kisa kärjessä on edelleen tiukka, ja kolme puoluetta käy tasaväkistä taistoa kuntavaalien ykköspaikasta.

Rakennusalalla koronariski on nyt suurin

Rakennusalan työntekijöillä on raportin mukaan myös suuri riski joutua koronan vuoksi sairaalahoitoon. Kuvassa Länsimetron Soukan asema rakennustyömaa. Henrietta Hassinen / Yle

Rakennusalan työntekijät ovat nyt suurimmassa riskissä sairastua koronaan, arvioi taloustutkimusyksikkö Helsinki GSE:n Tilannehuoneen uusin raportti. (siirryt toiseen palveluun) Raporttiin on listattu 25 suurimmassa riskissä olevaa ammattiryhmää. Listan kärjessä ovat rakennusten viimeistelytyöntekijät, sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat, rakennustyöntekijät sekä maalarit ja rakennuspuhdistajat.

Lastensuojelulaitoksissa asuu lapsia ja nuoria, joiden pitäisi olla psykiatrisessa hoidossa

Kuopiossa Niuvanniemen sairaalassa autetaan erityisen vaikeahoitoisia lapsia. Ylen haastattelema perhe sai sieltä lopulta avun pojalleen. Toni Pitkänen / Yle

Psyykkisistä oireista kärsivät lapset eivät aina saa riittävän perusteellista psykiatrista laitoshoitoa. Autistisen ja lievästi kehitysvammaisen pojan äiti kertoo Ylelle, että ensimmäinen yhteiskunnan tarjoama tukipalvelu hänen aggressiivisesti oireilevalle lapselleen oli lastensuojelun sijoitus. Useat Ylen haastattelemat asiantuntijat tunnistavat perheen kokemukset.

Biden julkisti 2 300 miljardin dollarin infrauudistusohjelman

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden julkisti infrastruktuuriohjelmansa, jota hän kuvaili suurimmaksi työllisyysinvestoinniksi sitten toisen maailmansodan. Jim Watson / AFP

Yhdysvaltain presidentti *Joe Biden *lupaa infrastruktuuriohjelmallaan miljoonia työpaikkoja ja uusia avuja kilpailuun Kiinan kanssa. Ohjelman rahallinen koko on valtava: 2 300 miljardia dollaria eli noin 2 000 miljardia euroa. Kahdeksan vuoden ajalle levittyvä ohjelma on tarkoitus rahoittaa osittain nostamalla yritysveroa 21 prosentista 28:aan. Biden julkisti ohjelmansa keskiviikkona.

Rio de Janeiron ranta pursuaa treeniä, keikistelyä ja paljastavia bikinejä – Yle seurasi menoa päivää ennen sulkua

Glenda Manoel Pessanha (vas.), Tamires do Espírito Santo ja Priscila Maria do Espírito Santo rakastavat Copacabanan rantaa Rio de Janeirossa. Jenni Toivonen

Suurten tuloerojen Brasiliassa ranta on patisi olohuone ja treenisali, myös merkittävä tasa-arvon symboli. Laki ei salli niiden yksityistämistä, ja kaikki ovat rannoille tervetulleita. Nyt rannat on suljettu osana rajoituksia, joilla yritetään taltuttaa koronaepidemiaa. Yle seurasi rantaelämää Rio de Janeirossa päivä ennen sulkua.

Aurinko paistaa monin paikoin kiirastorstaina

Joonas Koskela / Yle Sää

Heikkoja lumikuuroja liikkuu pohjoisessa, eritoten Lapissa. Muuten sää on pääosin poutaista ja laajalti aurinkoista. Edelleen on tuulista ja ajankohtaan nähden melko lämmintä. Öisin on vähän pakkasta.

Huomenna satelee lunta ja vettä etenkin pohjoisessa ja idässä. Muuten pääsiäisen sää on valtaosin poutaista ja aurinkoistakin.

