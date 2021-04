Puoluejohtajat järjestäisivät kuntavaalit kesällä koronatilanteesta huolimatta – kokoomuksen Orpo: "Toista kertaa ei ole varaa epäonnistua"

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanta on selvä.

Kuntavaalit pitää järjestää sovitusti kesäkuun puolessavälissä siitä huolimatta, millainen koronatilanne Suomessa on tuolloin.

Yle kysyi asiaa eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta, joista kahdeksan yhdeksästä vastasi kysymykseen myöntävästi.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin perustelee asiaa uusilla äänestystavoilla ja tautitilanteen oletetulla paranemisella.

– Kuntavaalit järjestetään kesäkuussa. Äänestämisen uudet käytännön järjestelyt, nyt tehtävät rajoitustoimenpiteet, rokottamisen edistyminen ja viruksen kausivaihtelu mahdollistavat erittäin suurella todennäköisyydellä turvalliset vaalit, Marin vastaa Ylelle.

Äänestämisen uusilla käytännöillä Marin viittaa muun muassa siihen, että ennakkoäänestyspaikkoja on edellisiä vaaleja enemmän, osa kunnista suunnittelee äänestyspaikkojen sijoittamista ulos ja kuntavaalien ennakkoäänestystä on pidennetty aiemmasta.

Toiseksi suurin hallituspuolue on samoilla linjoilla SDP:n kanssa. Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että keskustalaiset luottavat vaalien järjestämiseen ajallaan.

– Kun kuntavaalien valmistelut ja varautuminen terveysturvalliseen vaalitoimitukseen kaikkien suomalaisten osalta saivat poikkeuksellisesti lisäaikaa, olemme täysin luottavaisia, että vaalit järjestetään kesäkuussa, Saarikko vastaa.

Puoluejohtajista ainoastaan vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo empii. Hänen mukaansa kynnys vaalien siirtämiselle on erittäin korkea, mutta mikään ei ole varmaa koronakriisin kaltaisessa tilanteessa.

– Mikäli epidemiatilanne sekä ennuste tulevasta pahenisivat nykyisestä merkittävästi, vaalien turvallisen järjestämisen edellytyksiä jouduttaisiin arvioimaan. Hallitus tekee kaikkensa, jotta tähän tilanteeseen ei jouduttaisi, Saramo toteaa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) perusteli kuntavaalien siirtämistä huhtikuulta kesäkuulle nimenomaan pahentuneella tautitilanteella.

Oppositiopuolueet arvostelevat hallitusta vaalien siirtämisestä

Oppositiopuolueiden puheenjohtajat arvostelevat kovin sanoin vaalien siirtämistä.

Ne pitävät vaalien siirtämisen syynä ennen kaikkea oikeusministeriön puutteellista valmistautumista, vaikka vaalipäivä oli hyvissä ajoin tiedossa.

Vaalit oli alun perin määrä järjestää 18. huhtikuuta.

– Vaaleja on kevään aikana järjestetty muissakin maissa, joissa epidemiatilanne on ollut Suomea vaikeampi, mutta valmistautuminen on ollut parempaa, kristillisdemokraattien Sari Essayah sanoo.

Yhtenä esimerkkinä korona-ajan turvallisista vaaleista on tuotu esille Hollannin parlamenttivaalit, jotka järjestettiin maaliskuun puolessavälissä.

Essayahin mukaan virkamiehillä ja poliitikoilla on ollut nyt aikaa tuoda uusia esityksiä, joilla vaalit voidaan järjestää koronaturvallisesti.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo laskee, että oikeusministeriö on voinut valmistella terveysturvallisia vaaleja nyt puolitoista vuotta.

– Toista kertaa ei ole varaa epäonnistua. Vaalit on järjestettävä kesäkuussa epidemiatilanteesta huolimatta, Orpo vastaa.

Perussuomalaiset esitti Henrikssonille epäluottamusta

Perussuomalaiset esitti epäluottamuslauseen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille viime viikon lopulla eduskunnassa.

Perussuomalaisten mukaan oikeusministeriö epäonnistui vaalien järjestämisessä ja siksi oikeusministerin pitäisi kantaa asiasta vastuu.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo, että vaalit ovat oikeusvaltion peruspilari.

– Vaaleja ei voida pitää jonkinlaisena bonuksena, jotka järjestetään sitten, kun muilta kiireiltä ehditään.

Myös Halla-ahon mukaan kuntavaalit pitää järjestää viimeistään kesäkuussa.

Henriksson sai eduskunnan luottamuksen äänin 103–66.

Oppositiossa perussuomalaiset ja kokoomus äänestivät oikeusministerin luottamusta vastaan.

Lue lisää:

Oikeusministeriö: Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestys pitenee kahteen viikkoon

Tämä kesäkuun kuntavaaleista tiedetään nyt: Autokaistalta äänestämään ja pidennetty ennakkoäänestys, mutta saako ilman maskia äänestää?

Oikeusministeri Henriksson sai eduskunnan luottamuksen – katso, miten kansanedustajat äänestivät

Hollantilaiset suuntaavat vaaliuurnille keskellä vaikeaa koronatilannetta – pääministeri Rutte tavoittelee jatkokautta