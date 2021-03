Oikeudenkäynnissä näytettiin George Floydin asioiminen kaupassa ennen kuolemaansa

Minneapolisissa oikeus on kuullut todistajia liittyen George Floydin viimeiseen kaupassa käymiseen ennen pidätystä ja kuolemaa.

Oikeudessa esitetyllä videolla iloinen Floyd kävi ostamassa tupakkaa ja maksoi 20 dollarin setelillä.

Todistajana kuultu myyjä arveli setelin olleen väärennetyn, mikä johti poliisin kutsumiseen paikalle. Hän myös kertoi ajatelleensa Floydin käyttäneen huumausainetta. Myyjä kertoi katselleensa pidätystä epäuskoisena ja tunteneensa syyllisyyttä.

Oikeudenkäynti entistä poliisia Derek Chauvinia vastaan alkoi tällä viikolla. Chauvinia syytetään Floydin surmaamisesta pidätystilanteessa.

Oikeus on kuullut todistajia siitä, mitä he näkivät pidätystilanteessa. Muun muassa 9-vuotias lapsi on ollut todistamassa näkemäänsä.

Syytelistalla ovat toisen ja kolmannen asteen murha eli suomalaisittain tappo ja kuolemantuottamus. Jos Chauvin tuomitaan toisen asteen murhasta, hän voi saada 40 vuoden tuomion.

Floyd kuoli toukokuun lopussa 2020 Minneapolisissa, kun poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan. Chauvinin puolustuksen mukaan hänen kuolemansa ei johtunut poliisin toimista.

Tilanne tallentui silminnäkijän kuvaamalle videolle, ja sitä seurasivat laajat mielenosoitukset rakenteellista rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.

Oikeuslääkärin mukaan Floydin kuolema oli henkirikos. Kuolinsyyntutkijan raportissa listattiin useita seikkoja "merkittäviksi olosuhteiksi", jotka vaikuttivat Floydin kuolemaan.

Raportin mukaan hänellä oli sydänsairaus ja korkea verenpaine. Hänen elimistöstään löytyi erittäin voimakasta opioidia fentanyyliä sekä metamfetamiinia.

Sen sijaan Floydin perheen tilaamasta ruumiinavausraportista käy ilmi, että Floydin kuolinsyy oli tukehtuminen ja hapen puute aivoissa. Nämä johtuivat raportin mukaan siitä, että poliisi painoi Floydia polvella niskasta.

Floydin kuolinsyyn odotetaan nousevan keskeiseksi kysymykseksi oikeudenkäynnissä.

