Suuryritykset käyvät Georgian uutta vaalilakia vastaan – Coca-Cola ja lentoyhtiö Delta syyttävät osavaltiota äänioikeuden rajoittamisesta

Republikaanit ovat uudistamassa vaalilakeja useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Hankkeita on kritisoinut myös presidentti Joe Biden.

Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa toimivat suuryritykset kritisoivat äänekkäästi osavaltion uutta vaalilakia. Muun muassa juomajätti Coca-Cola ja lentoyhtiö Delta Air Lines vaativat muutoksia viime viikolla hyväksyttyyn lakiin.

Coca-Colan pääjohtajan mukaan laki on "askel taaksepäin" ja vaatii korjausta. Deltan pääjohtaja puolestaan totesi keskiviikkona, että laki perustuu "valheeseen, jonka mukaan Georgiassa nähtiin laajaa vaalivilppiä syksyn 2020 vaaleissa".

– Laissa on useita kohtia, joiden myötä useiden aliedustettujen ja erityisesti mustien äänestäjien oikeus käyttää perustuslaillista oikeuttaan edustajiensa valitsemiseksi vaikeutuu, kirjoitti Deltan pääjohtaja Ed Bastian yhtiön työntekijöille lähetetyssä lausunnossaan.

Etä-äänestyksen valvontaa tiukennetaan

Republikaanipuolueen hallitseman Georgian uusi vaalilaki vaatii muun muassa tiukempaa henkilöllisyyden todentamista etä-äänestyksessä ja rajoittaa äänestyslipukkeille tarkoitettujen laatikoiden sijoittamista ja käyttöä. Laki myös lyhentää ennakkoäänestystä uusintavaaleissa ja muuttaa vaalihallintoa.

Erityistä närkästystä on herättänyt lain pykälä, joka kieltää juoman tai ruuan tarjoamisen äänestämään jonottaville.

Useiden kansalaisjärjestöjen mielestä lain tarkoitus on rajoittaa Georgian etnisten vähemmistöjen ja erityisesti tummaihoisten mahdollisuuksia äänestää. Näiden väestöryhmien on arvioitu ratkaisseen syksyn vaalit presidentti Joe Bidenin ja demokraattipuolueen eduksi.

Järjestöt ovat myös ryhtyneet oikeustoimiin osavaltiota vastaan.

Georgiaan asettunut useita suuryrityksiä

Ennen Deltan ja Coca-Colan kannanottoja aktivistiryhmät olivat uhanneet yhtiöitä boikotilla, elleivät ne toimisi asiassa. Deltan oli aiemmin katsottu kehuneen uutta lakia.

Delta ja Coca-Cola ovat aktivoituneet siksikin, että molempien yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Georgian pääkaupungissa Atlantassa. Osavaltiossa päämajaansa pitää parikymmentä Yhdysvaltojen suurimmista yrityksistä.

Delta Air Lines -yhtiön koneita Atlantassa Hartfield-Jacksonin lentokentällä. Atlanta on Deltan pääkenttä Yhdysvalloissa ja maailman vilkkaimpia lentoasemia. EPA / Matt Campbell

Atlantaan panosti hiljattain myös ohjelmistöyhtiö Microsoft, jonka johdossa toimivan Brad Smithin mukaan laki "rajoittaa epäoikeudenmukaisesti ihmisten oikeutta äänestää laillisesti ja turvallisesti".

Uutistoimisto Reuters kertoo, että keskiviikkona kymmenet tummaihoiset yritysjohtajat kannustivat muita yrityksiä vaatimaan muutoksia vaalilakiin.

– Kehotamme Yhdysvaltojen suuryrityksiä vastustamaan julkisesti kaikkea syrjivää lainsäädäntöä ja toimia, joilla pyritään rajoittamaan äänestämistä, sanoi kampanjaan osallistuva Kenneth Chenault Reutersille.

Chenault toimi pitkään luottoyhtiö American Expressin pääjohtajana.

Mikään yrityksistä ei Reutersin mukaan kuitenkaan ole kertonut konkreettisista toimista lain vastustamiseksi.

Republikaanit uudistamassa vaalilakeja useissa osavaltioissa

Lain vahvistaneen Georgian kuvernöörin Brian Kempin mukaan yritysjohtajien lausunnot vääristävät kuvaa laista. Hänen mukaansa esimerkiksi Deltan kanta on nyt aivan toinen kuin lain valmistelun aikana.

Republikaaneilla on vireillä useita vastaavia lakihankkeita eri osavaltioissa. Puolueen mukaan tarkoituksena on ehkäistä vaalivilppiä. Ainakin Texasissa lakiesitys on edennyt jo osavaltion kongressin äänestykseen.

