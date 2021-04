Viime kevään hämminki tuskin toistuu: Suomeen lennätetään moninkertainen määrä ulkomaisia kausityöntekijöitä – kun ukrainalaiset tulevat, Jukkolan perhe käy heidän puolestaan kaupassa

Tänä vuonna Suomeen arvioidaan tulevan yli 10 000 kausityöntekijää ulkomailta. Pääosin he tulevat Ukrainasta, Venäjältä ja Thaimaasta.

Kotimaisissa puutarhoissa ja kasvihuoneissa odotetaan ulkomaisia kausityöntekijöitä tänä keväänä täysin toisissa tunnelmissa kuin viime vuonna.

Koronatilanne aiheutti vuosi sitten monenlaista epäselvyyttä ulkomaisen työvoiman kohdalla.

Marjoja ja porkkanaa Kokkolan Marinkaisissa viljelevä Jukkolan perhe on tyytyväinen ohjeistuksiin, joita on saatu kausityövoiman palkkaamiseen.

– Aika hyvässä vaiheessa jo taattiin työvoiman saatavuus. Paperit tehtiin jo tammikuussa. THL:lta ja maa- ja metsätalousministeriöltä on saatu hyvät ohjeet, kuinka toimitaan, kertoo Elina Jukkola.

Koordinoituja tilauslentoja

Viime kevään tilanteesta on siis otettu opiksi. Oman panoksensa ulkomaisen työvoiman koronaturvalliseen maahantuloon antaa MTK ja Töitä Suomesta -yhtiö. Nämä koordinoivat suoria tilauslentoja Ukrainan Kiovasta Suomeen.

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo, että lentoja tehdään useita huhti-kesäkuun aikana.

– Ensimmäiset lennot ovat jo tulleet, ja niitä jatketaan kesäkuun lopulle asti.

Mäki-Hakola vakuuttaa, että tilauslennot ja työntekijöiden kulku työpaikoilleen ovat koronaturvallisia. Töihintulijoilla on oltava todistus negatiivisesta koronatestistä.

– Kun saadaan väki lentokoneeseen, heillä on jo todistus. Suomessa on koronaputki, jolloin työntekijät kuljetetaan koronaturvallisesti työpaikoilleen ja he ovat tiloilla karanteenissa, kertoo Mäki-Hakola.

Koordinoiduilla lennoilla tuli viime vuonna noin 3 000 työntekijää. Toivomus olisi, että mahdollisimman moni käyttäisi valmiita lentoja.

Tänä vuonna Suomeen arvioidaan tulevan yli 10 000 kausityöntekijää ulkomailta. Pääosin he tulevat Ukrainasta, Venäjältä ja Thaimaasta.

Työnantajalla vastuu

Työnantaja järjestää työntekijöille kuljetuksen lentokentältä tilalle sekä tarvittavat karanteenitilat. Tämän lisäksi maahan tulleet testataan vielä uudestaan Suomessa.

Närpiössä kurkkuja ja tomaatteja viljelevä Johanna Smith toimii puutarha-asiamiehenä Pohjanmaan ruotsinkielisessä tuottajajärjestössä.

Smithsin perhe viljelee kurkkuja ja tomaatteja. Jarkko Heikkinen/Yle

Koronan vuoksi tiloilla on jouduttu tekemään monenlaisia muutoksia. Hän vakuuttaa, että turvallisuus on viljelijöillekin tärkeä asia, sillä seuraukset voivat olla laajoja.

– Vaikka on enemmän byrokratiaa, niin olemme valmiita tekemään kaikki, että pysytään terveenä ja saadaan työt tehtyä, sanoo Smith.

Hauhtosen tilalla Jukkolan perheellä suunnitelmat kuljetuksien ja karanteenitilojen kohdalla ovat valmiit. Heille on tulossa yhteensä parikymmentä kausityöntekijää Ukrainasta.

– Me järjestämme karanteeninomaisen kuljetuksen henkilöautoilla ja pikkubusseilla. Meillekin tulee kolme eri ryhmää eri aikaan, ja kaikille löytyy oma tila. Me hommataan heille karanteenin aikana ruoka, ja he pysyvät omissa tiloissaan, kertoo Elina Jukkola.

Koronaryppäitä?

Ulkomaisen työvoiman liikkumisen yhteydessä on esimerkkejä koronan ryöpsähdyksestä tiiviissä työporukoissa. Tartunta- ja altistumisketjuja on ollut joillakin kasvihuoneilla, telakalla ja tuulivoimatyömaalla.

Johanna Smith ei kuitenkaan pidä tilannetta normaalia riskialttiimpana.

– En näe riskiä, kunhan pysytään kaikissa suosituksissa ja noudatetaan kaikkea mitä täytyy, sanoo Smith.

Smithsien kasvihuoneilta lähtee tomaatteja ympäri Suomen. Jarkko Heikkinen/Yle

Elina Jukkola kertoo, että tänä vuonna jokaisen tilan on pitänyt tehdä terveysturvallisuussuunnitelma yhdessä sairaanhoitopiirin infektiolääkärin kanssa.

– Olemme tehneet sen. Olemme olleet yhteyksissä Soiteen, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin, muutenkin esimerkiksi siitä, että miten testaaminen tapahtuu ja ihan muissakin käytännön asioissa.

Kausitöitä tuhansille

Huhtikuun alkuun mennessä Maahanmuuttovirastossa oli hyväksytty 7 300 kausityötodistuspyyntöä, ja jonossa on 1 200 hakemusta. Kausityötodistus oikeuttaa enimmillään 90 päivän työhön Suomessa.

Kausityöoleskelulupia puolestaan on myönnetty noin 460, ja jonossa on 470 hakemusta. Tämä lupa oikeuttaa 3–9 kuukauden työrupeamaan.

Ulkomaisen työvoiman lisäksi tilat tarvitsevat myös suomalaisia kausityöntekijöitä. Tänä vuonna arvellaan kausityöntekijöitä olevan yhteensä 16 000 eri puolilla Suomea.

