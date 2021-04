Riihimäkeläinen asevalmistaja Sako täyttää sata vuotta – tuotanto nousukiidossa ja ennätys kiikarissa

Torstaina sata vuotta täyttävä riihimäkeläinen asetehdas Sako Oy palkkaa lisää väkeä.

– Jo alkuvuonna Sako on palkannut liki parikymmentä uutta työntekijää ja kevään aikana on tarkoitus rekrytoida 10–20 henkeä lisää, kertoo toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Suurin osa uusista työntekijöistä tulee Karjalaisen mukaan tuotantopuolelle, mutta myös markkinointia ja tuotekehitystä vahvistetaan muutamalla henkilöllä.

Sako tavoittelee tänä vuonna jälleen uutta tuotantoennätystä. Viime vuonna Sako valmisti yli 113 000 kivääriä. Karjalainen kertoo, että korona-aikana metsästysharrastus on kasvanut voimakkaasti ja se näkyy menestyksenä myös muilla asevalmistajilla.

Vuodenvaihteessa Sako työllisti noin 300 henkeä. Sako Oy on ollut vuodesta 2000 lähtien italialaisen perheyritys Berettan omistuksessa. Beretta Groupin ampuma-aseiden valmistusperinteet ulottuvat vuoteen 1526 saakka.

Dokumenttielokuva ja virtuaalinen näyttelytila

Juhlavuoden kunniaksi maamme ainoan asevalmistajan tehdasalueelle on valmistunut uusi virtuaalinen näyttelytila, Sako Virtual Showroom. Riihimäen näyttelytilassa saa torstaina ensiesityksensä Sako 100 vuotta -dokumenttielokuva.

Täyspitkä elokuva kertoo Sakon tarinan aina vuodesta 1921 lähtien ja se vie katsojansa seikkailulle historiallisiin tapahtumiin, jotka ovat vaikuttaneet Sakon matkaan kansainväliseksi kivääri- ja patruunavalmistajaksi.

Satavuotispäivänä kuullaan myös ensimmäistä kertaa Antti Martikaisen säveltämä Sako 100 vuotta -tunnusmusiikki. Kappaleen on soittanut unkarilainen Budapest Scoring -orkesteri, joka on aiemmin esittänyt muun muassa Ennio Morriconen ja Jerry Goldsmithin sävellyksiä sekä musiikkia, joka on sävelletty esimerkiksi elokuviin Rambo ja Lionheart.

