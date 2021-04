Paltamo yritti teettää villasukkia kunnan brändityöhön polkuhinnalla – neulojat pitivät 20 euroa naurettavana korvauksena, nyt kunta pyytää anteeksi

Paltamon nimikkovillasukaksi valikoitui kilpailussa sukka, jossa on Paltamon kunnan tunnusmerkkejä; terveveneitä ja metsää.

Paltamon kunnan nimikkovillasukkien tekijöiden haku aiheutti kohun. Tekijöitä haettiin sosiaalisessa mediassa. Haku on aiheuttanut paljon keskustelua Paltamon kunnan Facebook-sivuilla sekä käsityöryhmissä, sillä ihmiset kokevat, että Paltamon kunnan korvaus sukkien tekijälle olisi liian pieni.

Kunta ilmoitti alun perin maksavansa 20 euroa aikuisten kirjoneulevillasukista, ja lasten samanlaisista sukista korvaus tekijälle olisi 15 euroa. Tekijät ostavat itse langat sukkiin.

Käsityöpiireissä korvausta pidetään naurettavana. Kunnan laskelmien mukaan langat sukkiin maksavat 5 euroa, mutta sukkien kutojien mukaan hinta on lähempänä 10 euroa. Näin ollen aikuisten sukista olisi jäänyt tekijälle palkkaa 10 euroa paria kohden. Palkasta maksetaan myös vero. Yhden sukkaparin tekemiseen menee tekijästä rippuen tunneista päiviin.

Kunta otti aikalisän

Paltamolainen Laura Leinonen osallistui kunnan edelliseen sukkatempaukseen, jossa tehtiin kunnan ostamista langoista oman kunnan lapsille villasukkia. Tilanne on nyt eri, koska kunta hakee villasukkia kunnan liikelahjoiksi.

– Eihän tuossa arvosteta käsityötä millään tavalla, se on pitkävartisista kirjoneulesukista ihan naurettava korvaus. Pelkästään ensimmäisiin villasukkiin menee reilusti yli 20 euroa, Leinonen kertoo.

Paltamon kunta edellytti ennen sopimusta sukkia näytteeksi työnjäljestä. Sukkaparin tekemiseen menee Leinosen arvion mukaan 1–4 päivää.

– Jos itse pitää langat hankkia, niin kohtuullinen korvaus voisi olla 40–50 euroa, kun niistähän pitää maksaa verot. En lähtisi halvemmalla tekemään.

Kohun kohteeksi joutunut Paltamon kunta aikoo ottaa nyt hinnoittelun uudelleen pohdittavaksi ja on poistanut julkaisun Facebookista. Sukkia on tarkoitus lahjoittaa esimerkiksi Paltamoon muuttaville.

Kuvakaappaus Paltamon kunnan facebook-sivulta 1.4.2021. Yle / Tanja Heikkonen

Paltamon kunnan kehitysjohtaja Salla Korhonen kertoo, että hintaa kartoitettiin ennen päivityksen tekoa, ja 20 euroa vaikutti sopivalta hinnalta.

– Hinta muodostui siitä, kun selviteltiin, minkälaisia hintoja sukista on maksettu. Se määräytyi niillä tiedoilla, mitä meillä oli käytössä. Onneksi saatiin paljon palautetta neulojilta ja asia on otettu uudestaan suunnitteluun. Asia on vielä kesken.

