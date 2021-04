Oletko panostanut pääsiäisen herkuissa laatuun määrän sijaan? Et ole ainut – kalliin erikoissuklaan suosio kasvaa

Oululaisen Chocoksin yrittäjä Jouni Rusanen kertoo, että erikoissuklaan kysyntä on kasvanut

Oululaisen Chocoksin yrittäjä Jouni Rusanen kertoo, että erikoissuklaan kysyntä on kasvanut Päivi Seeskorpi / Yle

Tänä pääsiäisenä ihmiset vaikuttavat panostavan herkkuihin, kun vielä viime vuonna koronan alkuvaiheessa oli näkyvillä ihmisten huoli tilanteesta ja pääsiäisen juhlinta jäi hieman sivummalle.

Päivittäistavarakaupoista kerrotaan, että nyt on nähtävillä selvästi ihmisten halu panostaa juhliin ja herkutteluun.

Jo jouluna korostui muutaman vuoden vallalla ollut trendi hienokonvehtien suosion noususta – tämä näkyy myös nyt pääsiäisenä.

Esimerkiksi tuotepäällikkö Eveliina Lahtinen Keskolta kertoo, että sesonkimakeisissa on nähtävissä trendi, että asiakkaat ostavat arvokkaampia tuotteita, mutta aiempaa pienempiä määriä.

– Tämä toki selittyy hyvin luonnollisesti sillä, että nyt suuremmat kokoontumiset on kielletty ja voidaan rauhassa panostaa vain omaan ja oman perheen herkutteluun.

Isot valmistajat ovat alkaneet panostaa arvokkaampiin tuotteisiin, mutta hienokonvehteja ja artesaanisuklaata valmistetaan myös pienemmillä suklaatehtailla. Yksi näistä on oululainen Chocoks. Chocoksin yrittäjän Jouni Rusasen mukaan artesaanisuklaalle on oma kannattajakuntansa, joka on valmis maksamaan herkusta enemmän ja arvostaa paikallisia tuotteita.

Kuuntele, kun Jouni Rusanen kertoo toimittaja Päivi Seeskorven haastattelussa, mitä suklaan tekeminen käsin vaatii.

Suklaan makuvivahteilla on merkitystä

Pandalta kerrotaan, että juuri suklaan menekki on kokonaisuudessaan vuoden aikana kasvanut. Siihen on useampia syitä.

– Kulutus on siirtynyt pakattuihin makeisiin ja suklaisiin osin siksi, koska irtomakeisia ei myyty pitkään aikaan lainkaan. Lisäksi suklaan myyntiä on kasvattanut leivontavillitys, joka osittain johtuu lisääntyneestä kotoilusta, arvioi marketing manager Anna Willberg Pandalta.

Ihmisten halun panostaa makeistensa laatuun on huomannut myös Iittalassa toimivan Kulta-suklaan yrittäjä Juha-Pekka Kärkkäinen. Hänen mukaansa erityisesti tumman suklaan kuluttaminen on lisääntynyt, ja suklaan erilaiset makuvivahteet kiinnostavat. Kultasuklaan kaakaopapuja tuodaan Afrikasta, esimerkiksi Madagaskarilta tulee hedelmäisiä vivahteita omaavia papuja.

– Tietyn alueen suklaasta tai tietyllä kaakaoprosentilla olevasta suklaasta ollaan valmiita maksamaan enemmän.

Oletko herkutellut koronavuoden aikana enemmän kuin normaalisti? Keskustelu on auki 3.4. kello 23 :een asti.