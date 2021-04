Vertailimme rokotuskattavuutta kuudessa metropolissa ja Helsinki nousi kärkeen – johtajalääkäri Timo Lukkarinen: “Rokotusten antamaan suojaan ei voi silti vielä tuudittautua”

Euroopan maihin rokotteita on jaettu suhteessa maan väkilukuun. Maakohtaisissa rokotusohjelmissa on paikallisia eroja.

Euroopan maihin rokotteita on jaettu suhteessa maan väkilukuun. Maakohtaisissa rokotusohjelmissa on paikallisia eroja. Tiina Jutila / Yle

Yle keräsi tiedot koronarokotusten kattavuustilanteesta eli siitä, kuinka suuri osa kaupunkilaisista on rokotettu Oslossa, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Pietarissa, Tallinnassa ja Helsingissä viikon 13 alussa. Verrokkikaupunkien ensimmäisen rokotuskierroksen paalupaikkaa pitää Helsinki 13,8 prosentin kattavuudella. Toisella sijalla on Tallinnan Harjumaa-alue, jossa tähän mennessä 13,4 prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen rokotteen.

Pohjoismaiset pääkaupungit sijoittuvat tasaisesti, noin 10 prosentin kattavuudella seuraaville sijoille. Viimeiseksi vertailussa jää Pietarin kaupungin alue, jossa vasta 6,63 prosenttia kaupungin asukkaista on kertaalleen rokotettu.

Tarkasteltaessa toista rokotuskierrosta asetelma muuttuu ja Helsinki jää listan viimeiseksi. Vain 1,5 prosenttia HUS-alueen asukkaista on saanut toisen rokotuskierroksen. Kaikki muut vertailuun otetut kaupungit sijoittuvat 4-5 prosentin väliin. Johtopaikkaa pitää Kööpenhamina 5,2 prosentilla ja toisena Pietarin kaupunki.

Rokotustiedot kerättiin 30.03.2021 yhteistyössä Suomen suurlähetystöjen kanssa. Vertailuun listattiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n tietojen lisäksi Pietarin, Tallinnan, Tukholman, Oslon sekä Kööpenhaminan terveysviranomaisilta saadut tiedot.

Rokotekattavuus kaupungeissa viikolla 13. Lähde: Pietarin kaupunki, Norjan terveysviranomaiset, Viron terveysvirasto, Ruotsin kansanterveyslaitos, THL, Tanskan terveysviranomaiset. Grafiikka: Ronnie Holmberg / Yle

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen iloitsee ensimmäisen rokotteen saaneiden määrästä.

– Olen iloinen siitä, että meillä on saatu niin paljon ensiannoksia annettua. Vaikka teho ei olekaan yhtä hyvä kuin kahden annoksen jälkeen, se on todennäköisesti vaikuttavin tapa rokottaa, Lukkarinen toteaa.

Johtajalääkärin mukaan alun perin rokotteita odotettiin saapuvaksi Suomeen vasta kesällä 2021. Siihen nähden noin 13 prosentin kattavuus on hyvä.

Venäjän propagandakoneisto jarruttaa Tallinnan rokotustahtia

Viron synkät koronaluvut ovat ylittäneet uutiskynnyksiä kansainvälisessä mediassa. Ylen Viron kirjeenvaihtaja Rain Koolin mukaan rokotukset ovat alkaneet hiljalleen puremaan Virossa ja sairaalaan päätyneiden määrä on lähtemässä laskuun.

Huolta kuitenkin aiheuttaa vironvenäläisten suhtautuminen rokotuksiin. Merkittävä osa heistä on töissä matalapalkka-aloilla, joilla etätyö ei ole mahdollista. Monet myös asuvat keskimääräistä ahtaammin.

Osa heistä on Venäjän propagandan vaikutuspiirissä ja uskoo vain Sputnik-rokotteen toimivuuteen.

Tästä johtuen Koillis-Virossa ja Tallinnan Lasnamäen kaupunginosassa on aloitettu rokotuskampanja ja koko maahan on järjestetty pääsiäiseksi yli 65-vuotiaiden rokotustalkoot. Rokotuskattavuusluku kerättiin Harjumaan alueelta.

Lue aiheesta lisää:

Miten Viron koronatilanne äityi niin pahaksi? 4 mahdollista selitystä

Oslolaiset keskeyttävät lomansa rokotusten tähden

Suomen Norjan suurlähetystön mukaan rokotusten toivottua hitaampi eteneminen on aiheuttanut pettymystä Norjassa.

Suomen Norjan suurlähetystön keräämät rokotuskattavuustiedot Norjan terveysviranomaisilta koskettivatOslon kaupungin aluetta.Pääsiäinen on merkittävä juhlapyhä Norjassa ja viime päivien puheenaiheena onkin ollut joidenkin norjalaisten kieltäytyminen koronarokotteesta pääsiäislomasuunnitelmien vuoksi.

– Kaupunkilaisille oli ilmoitettu ajankohta, jolloin rokotus annetaan, mutta osa oli vastannut ettei ota aikaa vastaan pääsiäisen mökkireissun vuoksi. Nämä henkilöt eivät ole yleisesti ottaen rokotteita vastaan, mutta eivät halunneet siirtää tai keskeyttää lomaansa, kertoo vanhempi neuvonantaja Henna Kvam, Suomen Norjan suurlähetystöstä.

Kohun noustua monet ilmoittivat keskeyttävänsä lomansa ja tulevansa ajallaan rokotettaviksi.

Tanska teki päätöksen yhteiskunnan uudelleenavaamisesta

Tanskan päättäjät pääsivät maanantaina 22.3. sopuun yhteiskunnan uudelleenavaamissuunnitelmasta, kertoo Suomen Tanskan suurlähetystön neuvonantaja Veera Weisdorf.

Rajoitusten keventämistä suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, aina kahden viikon välein. Kun kaikki riskiryhmiin kuuluvat ja yli 50-vuotiaat on rokotettu, rajoituksista on tarkoitus luopua lähes kokonaan.

Kuitenkin suurten tapahtumien, yökerhojen aukioloa ja matkustamista tullaan todennäköisesti rajoittamaan myös tämän jälkeen. Tanskassa Astra Zenecan rokotusten keskeyttämistä on jatkettu kolmella viikolla.

Päätöksen taustalla pyrkimys palauttaa kansalaisten luottamus koronarokotteiden turvallisuuteen. Tanskan terveysviranomaisilta kerätyt luvut koskettivat Kööpenhaminan metropolin aluetta.

Pietarissa uskotaan joukkoimmuniteetin saavuttamiseen

Pietarilaisia on hämmentänyt epäselvyys kaupungin todellisesta asukasluvusta. Venäjän viranomaistietojen mukaan kaupungissa asuu noin 5,3 miljoonaa ihmistä. Alkuvuodesta tehdyn selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun), kaupungin väkiluku voisi mahdollisesti olla jopa yli 7 miljoonaa. Suomen Pietarin pääkonsulaatti toimitti Ylelle rokotuskattavuusluvut viranomaisten tietolähteistä ja ne koskevat Pietarin kaupungin aluetta.

Uusien koronatartuntojen määrä on laskenut Pietarissa koko alkuvuoden ajan. Maaliskuun lopussa Pietarissa on rekisteröitiin 719 uutta päivittäistä tartuntaa, kun tammikuussa tartuntoja oli pahimmillaan lähes 4000 vuorokaudessa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Pietarissa on huomattava määrä koronan sairastaneita. Paikallisten asiantuntija-arvioiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) koronan on sairastanut jo puolet Pietarin väestöstä, ja joukkoimmuniteetin saavuttamiseen uskotaan kevään aikana.

– Maaliskuun alussa Pietarissa puhuttiin joukkoimmuniteetin saavuttamisesta jopa kuun loppuun mennessä. Arvioissa otettiin huomioon sekä koronan jo sairastaneet että rokotetut. Koronan kolmatta aaltoa pidetään silti yhä mahdollisena, kertoo media-assistentti Elina Saarilahti Suomen Pietarin pääkonsulaatista.

Kaupungin rajoituksia on lievennetty pitkin alkuvuotta. Ravintolat, kauppakeskukset ja museot ovat auki, kuten myös teatterit 75 prosentin täyttöasteella. Pietarin Zenit-areenalle saa päästää 25 000 henkeä katsomassa otteluita, mutta yökerhot pitävät ovensa kiinni vähintään 30.4. asti. Maskipakko Pietarissa on voimassa 15.5 asti.

Tukhomassa vanhusten rokottaminen laahaa muuta maata perässä

Ylen pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel kertoo, että Ruotsissa on tänään kerrottu, että tavoite saada tarjottua kaikille aikuisille rokote kesäkuun loppuun mennessä ei tule toteutumaan rokotepulan takia. Uusi tavoite on, että kaikille yli 18-vuotiaille on tarjottu vähintään ensimmäinen annos elokuun puoliväliin mennessä.

Maassa on huomattu, että riskiryhmien rokottamisella on ollut vaikutusta koronavirukseen liittyviin kuolemiin. Kuolemantapaukset ovat vähentyneet. Viime viikon aikana on tosin nähty koronaan liittyvissä kuolemissa lievää nousua, koska tartunnat ovat kasvaneet voimakkaasti.

Tukholma on edistynyt muuta maata hitaammin iäkkäiden rokottamisessa. Pääkaupunkiseudulla on painotettu rokotuksissa hoitohenkilöstöä, mutta nyt painopistettä ollaan siirtämässä iäkkäisiin vahvemmin. Yle keräsi rokotuskattavuustiedot Tukholman kaupungin alueelta.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen toteaa, että verrokkikaupungeissa on lähes sama rokotuskattavuus kuin Uudellamaalla. Huolimatta siitä tilanne on paikoittain kriittinen.

– Tästä syystä rokotusten antamaan suojaan ei vielä voi tuudittautua ja tilanne voi nopeasti heikentyä, mikäli rajoituksia ja suosituksia ei noudateta, Lukkarinen muistuttaa.

Lähiviikkoina tilanteeseen odotetaan kuitenkin helpotusta.

– Kun rokotteita alkaa saapua enemmän Suomeen, toivottavasti jo lähiviikkoina, rokotuskattavuus lähtee kapuamaan ylöspäin useamman prosenttiyksikön viikkotahdilla, Lukkarinen lopuksi lohduttaa.

Näistä syistä USA ja Britannia ovat viikkoja edellä EU:n rokotusohjelmaa – Ylen grafiikka esittää rokotusten edistymisen ympäri maailmaa

Oslon koronatilanne on heikentynyt nopeasti, vaikka rajoitukset ovat olleet osin Helsinkiä tiukemmat – alkoholia ei ole anniskeltu neljään kuukauteen