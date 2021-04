Slovakiassa astui virkaan uusi pääministeri – edeltäjä joutui eroamaan ostettuaan Venäjältä koronarokotetta

Slovakian uusi pääministeri Eduard Heger vannoi torstaina virkavalansa maan pääkaupungissa Bratislavassa.

Hegerin nosti valtaan poliittinen kiista, joka syntyi, kun Slovakian entinen pääministeri Igor Matovic tilasi maahan venäläistä Sputnik V -rokotetta.

Matovicia oltiin aikaisemminkin kritisoitu koronaepidemian huonosta hoidosta, mutta kääntyminen Venäjän puoleen kriisitilanteessa sai hallituskoalition nousemaan pääministeriään vastaan.

Matovic erosi virastaan tiistaina. Hän jatkaa kuitenkin edelleen hallituksessa ja perii pääministeri Hegerin vanhan viran talousministerinä. Maan uudeksi terveysministeriksi nousee armeijan keskussairaalan johtaja Vladimir Lengvarsky.

Koronaepidemia on koetellut lujasti 5,4 miljoonan asukkaan Slovakiaa. Maassa on todettu yhteensä 360 000 koronavirustartuntaa ja liki 10 000 ihmistä on menehtynyt taudin johdosta.

– Ihmiset odottavat meiltä toimintaa ja tuloksia. Meillä on paljon tehtävää, kommentoi pääministeri Heger virkaanastujaisseremonia jälkeen.

Lähteet: AFP