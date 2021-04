Syrjäinen kyläkoulu oli vaarassa päätyä tuntemattomille – suosikkinäyttelijä otti lainaa ja pelasti talon: "En tiedä, onko tämän hankkiminen järkevää"

Olga Temosella on nyt oma koulu.

Olga Temosella on nyt oma koulu. Kiira Ikävalko / Yle

– Sorkkarautakaupoille ajattelin seuraavaksi lähteä, naurahtaa näyttelijä Olga Temonen.

Iso entinen kyläkoulu eteläisessä Iitissä siirtyi Temosen omistukseen tänä keväänä. Seinillä näkyy vielä merkkejä koulun historiasta, kun entisajan opettajat katsovat kuvista nykymaailman menoa.

Pariinkymmeneen vuoteen tässä rakennuksessa ei ole enää opiskeltu. Viime vuodet se on ollut ollut paikallisen Sääskjärven kyläyhdistyksen ja kansalaisopiston käytössä.

Mutta nyt vuonna 1909 rakennetussa kyläkoulussa puhaltaa uusi tuuli. Urakka alkoi pitkänäperjantaina.

– Ensin puretaan pahimmat ja ylimääräiset pois. Etsitään kantavat seinät ja sitten alkaa urakoitsijoiden työ, selittää Olga Temonen.

Jossain vaiheessa tähän pitäisi tulla ravintola, tarkemmin sanottuna pitseria. Temonen on kertonut hankkeestaan myös Instagramissa.

– Lapsuuden haaveeni on ollut eläköityä pitämällä ravintolaa jossain ihanassa paikassa ja ihanassa rakennuksessa. Tämä voisi olla se.

Entinen kyläkoulu pääsee aloittamaan uuden elämän perusteellisella remontilla. Kiira Ikävalko / Yle

Näyttelijä Olga Temonen on perheineen asunut entisen kyläkoulun tuntumassa jo 16 vuotta.

Vieressä on Temosen yrityksen omistama kotieläinpiha. Kyläkoulun hankkiminen toisi piristystä niin vieraille ja itse Sääskjärven kylään.

– En minä tiedä, onko tämän hankkiminen järkevää. Koetan elää elämääni niin, että kaikkia asioita ei mieti järjellä, vaan myös tunteella, kertoo Temonen.

Olga Temosen aviopuoliso, elokuvaohjaaja Tuukka Temonen oli aikoinaan epäillyt kotieläinpihankin perustamista.

– Tuukka sanoi, että jos kaksi autoa käy päivässä, niin hän on tosi positiivisesti yllättynyt. Nykyisin voi käydä jopa 400 ihmistä päivässä.

Kyläyhdistys mietteliäänä

Sääskjärven kylällä on reilut 220 asukasta. Iitin kyläkeskukseen Kausalaan on matkaa muutama kilometri ja isompaan kaupunkiin Kouvolaan noin 30 kilometriä.

Kun Sääskjärven kyläkoulu parisenkymmentä vuotta sitten lakkautettiin, Sääskjärven kyläyhdistys sai siitä mukavan kokoontumispaikan ja kylän sydämen.

Viime syksynä kyläläisten pelko toteutui. Iitin kunta halusi luopua vanhasta kyläkoulusta ja tontista sen ympärillä.

Iitin kunta tarjosi koulua ensin ostettavaksi kyläyhdistykselle. Yhdistyksen varat eivät kuitenkaan olisi riittäneet ison koulurakennuksen ylläpitokustannuksiin.

– Rahaa pitää jäädä myös kyläläisten virkistymiseen, hyvinvointiin ja muuhun ohjelmaan, kertoo Sääskjärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Tuomala.

Sääskjärven entinen kyläkoulu oli viime vuodet kyläyhdistyksen ja kansalaisopiston käytössä. Kiira Ikävalko / Yle

Kun kyläyhdistys ei voinut ostaa rakennusta, Olga Temonen laittoi omistamansa Ratsuväki oy:n kautta tarjouksen Iitin kunnalle (siirryt toiseen palveluun). Kaupat syntyivät 45 000 euron hintaan.

Sääskjärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Tuomala myöntää, että kyläläisiä on harmittanut, kun omaa kylätaloa ei enää ole.

Olga Temonen, joka itsekin on kyläyhdistyksessä mukana, on kuitenkin luvannut, että kyläyhdistys voi käydä siellä pitämässä joitakin kokouksiaan.

– Meidän pitää kuitenkin etsiä korvaava tila. Tämä on uuden opettelua meillekin. Muutos on vaikea, koska kylätalona toiminut vanha koulu on iso osa kylän historiaa, sanoo Tuomala.

Riitta Tuomalan mielestä oli kuitenkin Sääskjärven kylälle paras vaihtoehto, että juuri Olga Temonen osti rakennuksen. Olisihan ostaja voinut olla joku, joka ei olisi halunnut olla missään tekemisissä kyläyhdistyksen kanssa.

Olga Temonen on tuttu niin TV-sarjoista kuin lukuisista elokuvarooleistaankin. Parhaillaan hän on mukana MTV:n Master Chef -kilpailussa. Kiira Ikävalko / Yle

Olga Temoselle rakennus on ollut tuttu siitä lähtien, kun hän paikkakunnalle muutti.

– Olen jo vuosia ajatellut, että jos se joskus tulee myyntiin, haluan jättää siitä tarjouksen, kertoo Olga Temonen.

Temonenkaan ei ollut varautunut, että se aika koittaisi nyt.

– Tämä vallitseva korona-aika saa tilanteen tuntumaan jotenkin hullulta, kun uskaltaa tehdä kaupat, ruveta tekemään ravintolaa ja ottaa sitä varten lainaa. Halusin kuitenkin valaa uskoa itseeni ja muihinkin täällä. Asiat palautuvat entiselleen, ja ihmiset alkavat taas liikkua ja käydä ravintoloissa, sanoo Olga Temonen.

Kylätalossa on kokoontunut kansalaisopisto, minkä takia yksi luokka on täynnä kangaspuita. Kiira Ikävalko / Yle

Emäntien kanssa ei voi kilpailla

Nyt koulurakennuksen keittiö muistuttaa vielä ajasta, jolloin kyläyhdistys keitteli siellä kahvia ja näytelmäharjoitusten lomassa juotiin kuppi teetä. Kaapit ovat kaikki erivärisiä ja vetimet roikkuvat.

Kaikki puretaan pois ja rakennetaan uutta tilalle. Hirsiseiniin saadaan sahattua tilaa uusille sisäänkäynneille. Vanhojen luokkahuoneiden seiniä puretaan, jotta tila saadaan avarammaksi.

– Aikamoinen määrä nykystandardeja vastaavaa sähkö- ja LVI-tekniikkaa sekä ilmanvaihtoa pitää rakentaa. Vähän hirvittää, naurahtaa Temonen.

Olga Temonen haaveilee ravintolasta, jossa tehdään pitsaa. Kasvissyöjänä hän itse on mieltynyt kokeilemaan pitsan täytteeksi kapriksia, oliiveja, basilikaa, rukolaa, lehtikaalia, ruusukaalia tai marinoituja papuja. Kiira Ikävalko / Yle

Vaikka italialainen pizzauuni on jo tilattu, Olga Temonen haluaa säilyttää koulun yli 110-vuotiaan hengen.

– Tämä on todella tärkeä rakennus paikallisille ihmisille ja haluan kunnioittaa sitä perinnettä sekä kunnioitusta, joka tätä rakennusta kohtaan on.

Temonen haluaa ravintolassaan keskittyä pitsoihin, mikä voi kuulostaa erikoiselta keskellä suomalaista maaseutua – varsinkin kun nykyisin pyritään korostamaan suomalaista ruokaa.

Tähän Temosella on kuitenkin selkeä perustelu.

– Täällä maaseudulla hyvää suomalaista ruokaa tehdään jokaisessa talossa. Minun on siinä asiassa aika vaikea lähteä paikallisten emäntien kanssa kilpailemaan, naurahtaa Temonen.

Kasvisruokaa pääsiäiseksi

Pääsiäisen aikana Temosen perhe yrittää ainakin hetkeksi rauhoittua. Siihen kuuluu perheen yhdessä oloa perinteisellä tyylillä.

– Esikoinen on ilmoittanut, että hän haluaa leipoa.

Olga Temonen kertoo, että heidän perheessä ei syödä lihaa ollenkaan, joten pääsiäislammasta tai muuta sen tyyppistä ei ole tarvinnut hankkia.

– Pääsiäisruoka on parsaa ja muuta keväistä.

Varsinainen pääsiäisen alkaa Temosen perheessä pääsiäissunnuntaiaamuna.

– Heti kun pääsiäispupu on lapsille tuonut sängyn viereen yllätysmunan.

Olga Temonen haluaa pääsiäisen aikaan antaa aikaa perheelleen. Kiira Ikävalko / Yle

Temosen perheeseen kuuluu kolme kouluikäistä lasta, joten yhteinen pääsiäisloma on arvokasta aikaa heille kaikille.

– Pääsiäisenä voidaan laittaa ruokaa yhdessä. Kun voimme yhdessä miettiä ruokaa, maistella ja kehitellä sitä, niin se on todella hyvää ja järkevää ajanvietettä. Arkipäivinähän ruoanlaitto on vähän sellaista vasemmalla kädellä vauhdissa valmistamista, kertoo Olga Temonen.

Olga ja Tuukka Temosen työt vievät heidät usein reilun 120 kilometrin päähän Helsinkiin. Kotieläinpihaa varten on palkattu eläintenhoitaja.

– Viikonloppuisin teemme paljon itse. Tallissa ollaan Tuukan kanssa iltaisin. Eläintenhoito on perheen yhteinen ajanviete. Onneksi ei tarvitse lähteä kauemmaksi tekemistä hakemaan, kertoo Olga Temonen.

