Mitä koronarajoituksille nyt tapahtuu? Sanna Marin: Kokoontumisten rajoittamisessakin olisi ongelmia

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on uudessa tilanteessa, kun hallituksen esittämät liikkumisrajoitukset törmäsivät perustuslakiin.

Valtioneuvoston linnassa tunnustetaan, että hallitus on saanut särön kilpeensä.

Viikkoja valmistellun lain kaatuminen keskellä epidemiaa on hallituksen koronatoimien isoin takaisku tähän mennessä.

Yle pyysi pääministeriltä haastattelua, Sanna Marin vastasi kysymyksiin kirjallisesti.

– Pääministerinä seison hallituksen esitysten takana ja annan arvoa sille työlle, jota virkakuntamme tekee erittäin vaikeassa tilanteessa ja kovassa aikapaineessa, pääministeri vastaa kysymykseen, mikä on hänen oma poliittinen vastuunsa tilanteesta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiesitys on ylimitoitettu ja tulkinnanvarainen, ja keskiviikkoiltana hallitus joutui vetämään esityksensä pois eduskunnasta.

Vaikutukset olisi pystyttävä arvioimaan tarkemmin

Hallitus sai perustuslakivaliokunnalta ohjeen kohdentaa rajoitukset sinne, mistä tautia tiedetään tulevan: yksityisiin kohtaamisiin, oleskeluun ja esimerkiksi kaupoissa leviävien tartuntojen estämiseen.

Eilisen tällin jälkeen hallitus selvittää, pystytäänkö tällaisia säädöksiä kirjoittamaan.

– Seuraavaksi arvioimme, onko edellytyksiä antaa eduskunnalle esitys lähikontaktien rajoittamiseksi yksityisiä tilaisuuksia ja kohtaamisia kieltämällä ja millä aikataululla esitys voitaisiin antaa.

Marin sanoo, että THL:n on arvioitava, voidaanko vaikutuksia laskea tai mallintaa tarkasti. Muuten lainsäädännön vaikuttavuutta on vaikea osoittaa.

– Vaikuttavuus taas kytkeytyy arviointiin siitä, onko esitys välttämätön ja oikeasuhtainen.

Kokoontumisten ja kaupoissa käynnin rajoittuminen ei kuitenkaan täysin vastaisi sitä, mitä hallitus edellisellä esityksellä tavoitteli. Jos ihmiset kohtaisivat mahdollisimman vähän, he eivät saisi tartuntoja, myöskään tuntemattomista tartunnanlähteistä.

Mitä kotona saa tehdä, keitä siellä saa olla?

Kohtaamisten rajoittaminen tarkoittaisi, että yksityistilaisuudet, perhejuhlat, kotibileet, kauppakeskuksissa pyöriminen ja vastaava kiellettäisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtioneuvoston kansliassa ehdotukseen suhtaudutaan varauksella. Ei kannata säätää jotain, mikä törmäisi taas perustuslakiin.

– Myös yksityisten tilaisuuksien ja kohtaamisten kieltämiseen sisältyy merkittäviä perusoikeudellisia ja perustuslaillisia haasteita, sillä tällöin olisi säädettävä, mitä esimerkiksi kotona ei saa tehdä ja keitä siellä ei saa olla.

Edellinen esitys hukkui yksityiskohtaisiin poikkeuksiin. Perustuslakivaliokunta revitteli lausunnossaan hullunkurisilla yksityiskohdilla, esimerkiksi sillä, miten määriteltäisiin ihmisten vakiintunut suhde.

Vaarana on, että uudessakin esityksessä esimerkiksi jonkun kotona olevien henkilöiden suhteita jouduttaisiin määrittelemään, jos pykälissä ei onnistuttaisi jotenkin välttämään tätä.

– Joudumme siis punnitsemaan kotirauhan piiriin ja ihmisten yksityiselämään liittyviä kysymyksiä, joiden alue on herkkä. Oma kysymyksensä on, voidaanko ja miten voidaan valvoa mahdollista kieltoa ja millainen rangaistus kiellon rikkomisesta seuraisi.

Perustuslakivaliokunta piti mahdollisena, että poliisi kävisi ihmisten ovilla tarkastamassa sisällä olijoita. Hallituksen mielestä se kuulostaa vaikealta.

Kaupoissa asioimisen rajoittaminen ei sekään ole yksinkertaista, koska silloin olisi pystyttävä määrittelemään, missä liikkeissä käyminen ei ole välttämätöntä tai miten asiakkaiden määrää rajoitettaisiin. Tätä hallitus yritti edellisessä esityksessään toteuttaa kiertoteitse, estämällä pääsyn kauppoihin.

Ei välttämättömien erikoisliikkeiden sulkeminen voisi perustuslakiasiantuntijoiden mukaan olla mahdollista, tosin vaikeaa.

"Suomen suurin perusoikeusloukkaus" vai elämän suojelua?

Perustuslakivaliokunnalle ei kelvannut hallituksen viime viikolla antama esitys, ainakaan nykyisessä tautitilanteessa. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä vaihtoehtoa, etteikö Suomessakin voitaisi jossain tilanteessa rajoittaa liikkumista.

Liikkumista rajoitettiin myös viime keväänä, kun Uusimaa eristettiin valmiuslain perusteella.

– Liikkumisen rajoittaminen on myös valmiuslaissa jo olemassa oleva kokonaisuus ja tähänkin nojaten arvioimme, että vastaavaa sääntelyä on mahdollista viedä eduskuntaan. Useissa Euroopan maissa liikkumista on rajoitettu pandemian aikana.

Hallitus ehdotti tehtäväksi yhtä Suomen suurimmista perusoikeusloukkauksista, teki sen kiireessä ja esitys törmäsi seinään, arvioi eräs perustuslain asiantuntiijoista.

– Hallituksella on velvollisuus suojella kansalaisten perustuslaillista oikeutta elämään ja se on perimmäinen syy sille, miksi esitys annettiin, Marin puolustaa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä rajoitus oli liian kohdentumaton ja massiivinen, koska se kohdistui kaikkien liikkumiseen, tosin lukuisin, tulkinnanvaraisin poikkeuksin.

Seinään ei voi enää törmätä

Marinin ei ollut helppo saada koottua hallitustaan liikkumisrajoitusesityksen taakse.

Marin on itse ajanut liikkumisrajoituksia, ja ne oli valmisteltu poikkeuksellisesti valtioneuvoston kansliassa.

Vasemmistoliitto vastusti tiukimmin, keskusteltavaa riitti myös RKP:ssä ja vihreillä. Lopulta esimerkiksi vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Paavo Arhinmäki antoi perustuslakivaliokunnassa tukensa esityksen hylkäämiselle.

Poliittisesti hallituksen on taas koottava itsensä.

Sillä ei myöskään ole enää varaa käyttää aikaa ja energiaa esitykseen, joka törmäisi jälleen seinään, hallituslähteissä arvellaan.

Epidemia on THL:n mukaan kuitenkin edelleen liian korkealla tasolla, ja tautia olisi saatava painettua alas.

Valtioneuvoston virkamiehet selvittävät pääsiäisen aikana, mihin epidemian hillitsemiseksi seuraavaksi kannattaa ryhtyä. Ministerit pohtivat tilannetta ensi viikon alussa.

