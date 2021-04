Unkarissa kaksijakoinen koronatilanne: Maa rokottaa EU:n huippuvauhtia, mutta johtaa myös koronakuolemien synkkiä tilastoja

Unkari on EU:n toiseksi nopein koronarokottaja heti piskuisen Maltan jälkeen. Tästä huolimatta epidemiatilanne on maassa huono ja koronakuolemat lisääntyvät ennätystahtia.

Unkarissa kiistellään myös siitä, kuka saa kertoa mitäkin koronasta.

Yksinvaltaisen pääministerin Viktor Orbánin hallintoa syytetään tilanteen vakavuuden salaamisesta. Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia Unkarin koronatilanteesta.

Mikä on salailusyytösten taustalla?

28 riippumattoman median allekirjoittamassa kirjeessä sanotaan, että sairaaloihin ei pääse toimittajia, eivätkä lääkärit tai sairaanhoitajat saa puhua medialle tilanteesta.

Riippumattoman median mukaan vaarana on, että unkarilaiset eivät ymmärrä koronatilanteen vakavuutta.

Lääkärit ovat myös arvostelleet Unkarin hallitusta myötäileviä tiedotusvälineitä liian ruusuisen kuvan maalaamisesta.

Hallituksen päätiedottaja Zoltán Kovács kuittasi riippumattoman median arvostelun toteamalla, että sairaaloissa hoidetaan ihmisiä, eivätkä ne ole kuvauspaikkoja. Hänen mukaansa vasemmistomediat yrittävät levittää valeuutisia Unkarin tilanteesta.

Unkariin erikoistunut väitöskirjatutkija Annastiina Kallius sanoo, että kiistan taustalla on Unkarissa jo aiemmin tutuksi tullut ilmiö.

– Laissa ei sinänsä suoraan kielletä lääkäreitä puhumasta medialle. Unkarissa on viime vuosina syntynyt puhumiskielto, joka perustuu itsesensuuriin ja pelon ilmapiiriin. Yksi riippumattoman median vaientamisen keinoista on, että heiltä kielletään kaikki lähteet, Kallius sanoo.

Mitä sitten tapahtuu sairaaloissa?

Virallisten tiedotteiden ja raporttien lisäksi ei tiedetä kovin tarkkaan, mitä sairaaloissa tapahtuu.

Sairaaloissa on noin 12 000 koronapotilasta, joista vajaat 1 500 on hengityskonepotilaita. Unkari on hankkinut suuren määrän hengityskoneita, mutta ongelmana on ankara pula henkilöstöstä.

Tehohoidossa olevaa potilasta siirrettiin ambulanssiin Budapestissa viime marraskuussa. Zoltan Balogh / EPA

Unkarin sairaanhoitojärjestelmä on ollut suurissa vaikeuksissa jo vuosia, muun muassa siksi, että monet lääkärit ja hoitajat ovat hakeutuneet ulkomaille töihin. Pakoa on yritetty suitsia uudistuksella, jonka yhteydessä myös nostettiin palkkoja.

Uutistoimisto Reutersille puhuneet nimettömänä pysyvät lääkärit ovat sanoneet, että sairaaloihin tulvii potilaita. Annastiina Kalliuksen mukaan Unkarin lääkäriliitto on kertonut yksittäisistä sairaaloista, joissa lähes kaikki tehohoitoon päätyneet koronapotilaat kuolevat.

Tähän voi olla useita syitä, kuten se, että potilas saa hoitoa liian myöhään, tai että tehohoitoon tuodaan potilaita, jotka eivät edes kestä raskasta hoitoa.

Miksi kuolleita on niin paljon?

Euroopan tartuntatautiviraston mukaan Unkarissa on rekisteröity yli 18 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Se on paljon vajaan kymmenen miljoonan asukkaan maassa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston (siirryt toiseen palveluun) keräämien tietojen mukaan kuolleita on jo pitkälti yli 20 000.

Menehtyneiden määrä on viime aikoina ollut kasvussa ja pelkästään tiistaina kerrottiin 302 koronakuolemasta. Unkari on ohittanut naapurimaa Tšekin, jossa tilanne koronaan liittyvien kuolemien osalta oli vielä pari viikkoa sitten EU:n pahin.

Unkarissa yli 3 prosenttia todetuista koronatapauksista (siirryt toiseen palveluun) päättyy kuolemaan, mikä on korkea luku. On epäilty, että maassa on runsaasti tapauksia, jotka jäävät havaitsematta, vaikka koronatestausta on lisätty. Lisäksi sairaaloiden ongelmat voivat nostaa kuolleisuutta.

Unkarin hallituksen selitys on, että heikot luvut johtuvat tilastoinnin eroista, koska muut maat eivät raportoi kaikkia koronakuolemia. Pääministerin kanslian johtajan Gergely Gulyásin mukaan tilanne Unkarissa on itse asiassa parempi (siirryt toiseen palveluun) kuin useimmissa muissa maissa.

Hallitus puhuu kuitenkin mieluummin siitä, kuinka hyvin koronarokotukset edistyvät.

Kiinalaisen Sinopharmin valmistamaa koronarokotetta tuotiin varastoon Budapestissa maaliskuun alussa. AOP

Miten Unkarista tuli EU:n tehorokottaja?

Unkarin rokotuskampanja onkin menestystarina tilastojen valossa.

Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)vajaat 24 prosenttia yli 18-vuotiaista unkarilaisista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Vain puolen miljoonan asukkaan Malta on EU-maista Unkarin edellä. ECDC:n vertailukelpoinen luku Suomen kohdalla on lähes 19 prosenttia.

Unkariin tulee rokotteita kolmesta eri suunnasta, eli Euroopan unionin yhteisestä rokotehankinnasta, Venäjältä ja Kiinasta.

Unkari sopi kansallisilla päätöksillä tammikuussa venäläisen Sputnik-rokotteen ja kiinalaisen Sinopharmin valmistaman rokotteen hankinnasta. EU ei ole hyväksynyt kumpaakaan rokotetta.

Unkari rokottaa tehokkaasti verrattuna moneen muuhun EU-maahan. Tässä annetaan venäläistä Sputnik-rokotetta Székesfehérvárin sairaalassa. AOP

Unkari on tehnyt sopimuksen viiden miljoonan Sinopharm-rokoteannoksen hankinnasta.

– Ihmiset eivät näytä luottavan kovin paljon kiinalaiseen rokotteeseen. On myös epäselvää, miten päätetään, kuka saa mitäkin rokotetta, Annastiina Kallius sanoo.

Lääkärit ovat joissakin tapauksissa joutuneet etsimään rokotettavia, jos tarjolla on ollut kiinalaista rokotetta. Kalliuksen tuttavapiirissä on myös ihmisiä, jotka ovat saanet rokotustodistuksen, vaikka heitä ei edes ole rokotettu.

