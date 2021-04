Vaalit eivät ratkaisseet mitään – Israelin hallitusjumin aukaisu vaatii akrobatiaa, periaatteiden pettämistä ja lopulta viidennet vaalit

"Benjamin Netanjahu tekee Israelin politiikalle saman mitä Ever Given -konttialus teki Suezin kanavalle."

Teksti on poiminta israelilaisesta, keskustavasemmistolaisesta Haaretz-lehdestä viime viikolta. Lauseessa on lopulta kaikki olennainen siitä, mitä Israelin politiikassa on meneillään reilu viikko sitten käytyjen parlamenttivaalien jälkeen.

Israel äänesti neljänsissä vaaleissa kahden vuoden sisällä ja umpisolmu meni lopulta entistä tiukemmalle.

Jumi henkilöityy pitkäaikaiseen pääministeriin Benjamin Netanjahuun.

Hän luotsasi israelilaiset ennenaikaisiin vaaleihin ja luotti siihen, että hurja rokotustahti koronaa vastaan antaa samalla hänelle ja lähipiirilleen poliittista laumasuojaa. Hän teki taktisen virheen, mikä on Israelin poliittisen pelin mestarille perin harvinaista.

Netanjahu äärivoimien vankina?

Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue sai 30 paikkaa ja sitä tukevat äärioikeistolaiset ja uskonnolliset puolueet saivat 120-paikkaiseen knessetiin yhteensä 52 paikkaa. 61 paikan enemmistöstä puuttuu siten yhdeksän paikkaa.

Netanjahun syrjäyttämiseen pyrkivä rintama sai 57 paikkaa. Rintamassa on oikeistolaisia ja keskustalaisia puolueita, joita ei yhdistä mikään ideologia, vaan pelkkä vastenmielisyys Netanjahua kohtaan.

Vaalitulos osoitti lopulta sen, että Israel on poliittisesti erittäin jakautunut. Äärioikeisto vahvistui, arabipuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli kohtuullisen suuri ja Netanjahun vastainen leiri on vahva.

Oman leirinsä vankkumattomaan tukeen Netanjahu voi luottaa, joskin sen kaikkein äärioikeistolaisimmat hahmot Bezalel Smotrich ja Itamar Ben-Gvir saattavat muodostua Netanjahulle rasitteeksi, kun hän yrittää hakea tukea leirinsä ulkopuolelta.

Netanjahun tavoite on löytää vastustavasta rintamasta lohkeamia, joihin hän voi iskeä. Iskun paikkoja on, sillä Israelin pirstalainen puoluekenttä antaa tilaa kaupankäynnille.

Naftali Bennett on Jemina-puolueen johtaja ja ollut Benjamin Netanjahun hallituksessa puolustusministerinä. Miehet ovat sittemmin riitaantuneet. Abir Sultan / AOP

Kenestä kuninkaantekijä?

Kaikissa kahden viime vuoden aikana käydyissä vaaleissa on siksi puhuttu kuninkaantekijöistä.

Joskus sellaisena on nähty oikeistolaisen Israel Beitenu -puolueen johtaja Avigdor Lieberman ja edelliskevään vaaleissa viitta laitettiin keskustalaisen Sininen ja valkoinen -puolueen Benny Gantzin harteille. Gantz lopulta muodosti Netanjahun kanssa hallituksen. Hallitus kesti syksyyn saakka.

Tällä kertaa Netanjahu liehittelee äärioikeistolaisen Jamina-puolueen johtajaa Naftali Bennettiä ja Likud-puolueesta irronneen New Hope -puolueen johtajaa Gideon Sa'aria.

– Meillä on ollut erimielisyyksiä vuosien varrella, mutta voimme voittaa ne. Tulkaa kotiin, Benjamin Netanjahu suuntasi sanansa keskiviikkoiltana Bennettille ja Sa'arille.

Tähän kiteytyy yksi Israelin politiikan keskeinen ongelma. Netanjahu on hallinnut maata ja omaa puoluettaan kovin ottein pitkän aikaa. Tuona aikana hän ei ole päästänyt ketään nousemaan haastajakseen tai rinnalleen.

Niin Bennett, Sa'ar, Lieberman kuin Gantzkin ovat tehneet työtä hänen kanssaan, mutta riitautuneet. Kaikki ovat sanoneet niin kampanjan aikana kuin vaalien jälkeenkin, että he tekevät hallituksen suhteen "ratkaisun, joka parhaiten palvelee Israelin etuja".

Poliittista akrobatiaa ja tukea arabeilta

Sirpaloituneen puoluekentän ja tulehtuneiden henkilösuhteiden vuoksi toimivan hallitusliittouman löytäminen alkaa olla mahdotonta.

Jos Bennettin ja Sa'arin puolueeet eivät vastaa Netanjahun kutsuun myöntävästi, Netanjahu saattaa tehdä erityisen suuren poliittisen kuperkeikan ja pyytää Mansour Abbasin Ra'am -arabipuolueelta tukea. Israelin hallituksessa ei ole koskaan ollut arabipuoluetta, eikä hallitus ole koskaan hakenut tukea arabipuolueelta.

Netanjahun oikeistolaisista ja uskonnollisista puolueista koostuvassa ryhmässä tukeutuminen arabipuolueeseen saattaa olla aivan mahdoton asia hyväksyä.

Yair Lapid on Yesh Atid -puolueen ja Netanjahun vastaisen ryhmittymän johtaja. Hallituksen muodostaminen tulee hänellekin olemaan työn ja tuskan takana. Atef Safadi / AOP

Sama tilanne on Netanjahun vastaisella 57-paikkaisella ryhmittymällä. Yair Lapidin johtama Yesh Atid -puolue on rintaman suurin puolue 17 paikalla. Muiden ryhmien paikkamäärä on kuuden ja yhdeksän välillä.

Yesh Atid on maallisiin arvoihin nojaava puolue, eikä sovi samaan hallitukseen uskonnollisten puolueiden kanssa. Lapidin puolue vaatii muun muassa ortodoksijuutalaisille samanlaista asevelvollisuutta kuin muillakin israelilaisilla on. Uskontopuolueet vastustavat tällaista muutosta asevelvollisuuteen.

Jotta nyt kuninkaantekijäksi nouseva Naftali Bennett tulisi mukaan Lapidin rintamaan, saattaa hän panna hinnaksi pääministerin paikan. Ja vaikka Gideon Sa'ar tulisi mukaan tähän hallitukseen, siitä huolimatta koalitio tarvitsee knessetissä esimerkiksi juuri Abbasin arabipuolueen tuen.

Liikkuvia osasia on siis juuri niin paljon, että kun presidentti Reuven Rivlin antaa ensi viikolla hallituksen muodostajan tehtävän jollekin, annettu tehtävä muodostunee mahdottomaksi.

Muistettava on sekin, että vallan väärinkäyttö ja lahjonta -oikeudenkäynti Netanjahua vastaan jatkuu ensi viikolla.

Israelin poliittinen elämä käy lähiviikot ylikierroksilla. Siksi viidennet vaalit häämöttävät jo ensi syksynä.

