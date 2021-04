Jussi Halla-aho puolueiden kannatuksesta: Sanna Marinin ympärille rakennettu henkilökultti on sulamassa

Kolme suurinta puoluetta marssii lähes tasatahtia kohti ensi kesän kuntavaaleja. Ylen kuntavaalimittauksessa perussuomalaisten kannatus on pysynyt vakaana, kokoomus on myötätuulessa ja sosiaalidemokraatit luisuvat alamäkeä.

Pääministeripuolue, SDP, putosi kärkipaikalta kolmanneksi ja kokoomus kiri aivan kärjen tuntumaan kakkoseksi. Perusuomalaisten johto arvioi, että sosiaalidemokraattien kannatuksen vajoaminen johtuu pääministerin suosion sulamisesta.

– Muutokset aiempaan gallupiin nähden ovat toki kaikkien puolueiden osalta melko vähäisiä mutta kyllä pitkän aikavälin trendit ovat ihan lupaavia. Pääministeri Marinin ympärille rakennettu henkilökultti on nähtävästi sulamassa pikkuhiljaa tosiasioiden edeltä, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tulkitsee kannatuskyselyn tuloksia.

Demarit uskovat vielä kärkisijaan

Sosiaalidemokraattien puoluetoimistossa uskotaan edelleen kuntavaalien ykkössijaan.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm (sd.) uskoo, että SDP voi nousta suurimmaksi puolueeksi kuntavaaleissa. Pekka Tynell / Yle

– Hallitus ja SDP:n ministerit ovat tietysti keskittyneet pitämään tämän koronatilanteen maailman parhaimpana Suomessa.

– Nyt tämä tarpeellisista rajoituksista käyty keskustelu on keskittynyt enemmän näihin hallinnollis-juridisiin yksityiskohtiin, mutta uskon, että kun kuntavaaleissa päästään puhumaan ihmisten palveluista ja muusta, niin ollaan kyllä takaisin piikkipaikalla, puoluesihteeri Antton Rönnholm (sd.) sanoo luottavaisena.

Kokoomuksessa tunnelmat ovat korkealla

Kannatustaan nostaneen kokoomuksen puoluetoimiston tunnelmat ovat korkealla.

– Kevään valon lisääntyessä ja vaalien lähestyessä, niin ilmeisesti yhä useampi suomalainen on huomannut, että se oma sydän onkin siellä oikealla puolella, puoluesihteeri Kristiina Kokko (kok.) mainostaa kokoomuksen vaalilausetta.

Puoluesihteeri Kristiina Kokko (kok.) katsoo, että pitkäjänteinen kuntavaalityö on nostanut kokoomuksen kannatusta. Berislav Jurišić / Yle

Kokoomuksessa arvioidaan, että kuntavaalityö kantaa nyt hedelmää.

– Ajattelen niin, että olemme tehneet tosi pitkäjänteistä työtä kuntavaalien eteen eli sekä ehdokashankintaa ja sitten tätä oman poliittisen vaihtoehdon esiintuomista, puoluesihteeri Kristiina Kokko toteaa.

Perussuomalaiset lähtee vaaleihin takamatkalta

Perussuomalaisten johdossa tunnustetaan, että perinteisillä puolueilla on kuntavaaleissa etumatkaa.

– Kokoomuksella on uskollinen, perinteinen äänestäjäkunta ja tässä suhteessahan perussuomalaiset ovat takamatkalla kaikkiin muihin puolueisiin nähden .

– Me olemme uusi puolue verrattuna näihin perinteisiin kolmeen suureen. Meillä on hyvin vähän sellaista äänestäjäkuntaa, joka olisi koko elämänsä äänestänyt meitä eli me joudumme tekemään enemmän töitä pitääksemme kiinni omista äänestäjistämme, Halla-aho kuvailee puolueiden erilaisia lähtöhtia.

Perussuomalaiset keskittyykin nostamaan kuntavaalien äänestysintoa.

– Vähimmäistavoite toki vaaleissa on tehdä parempi tulos kuin edellisissä vaaleissa vuonna 201.7. Seuraavan asteen tavoite on tehdä parempi vaalitulos kuin koskaan aiemmin. Kolmannen tason tavoitteena meillä on olla suurin kuntapuolue, Halla-aho listaa haastajan tavoitteita.

Puolueilla on vielä kuukausi aikaa täydentää kuntavaalien ehdokaslistojaan.

Voit keskustella tästä artikkelista 2.4.2021 klo 23.00 saakka.

Lisää aiheesta:

Ylen kuntavaalimittaus: SDP vajosi kolmannelle sijalle, perussuomalaiset ja kokoomus nousivat kärkeen

Perussuomalaiset nostamassa eniten kuntavaaliehdokasmäärää – Vaalitutkija: Puolue koetaan aiempaa vetovoimaisemmaksi