Saaressa syntyi kahakka mökkiläisten ja vakituisten asukkaiden välille – vain osa mahtuu alukseen ja loput jäävät rannalle: "Jotkut etuilevat jonossa"

Kotkan edustalla sijatsevaan Kuutsaloon kulkevaan yhteysalukseen ei oteta koronarajoitusten takia kuin 50 matkustajaa, ja vuoroja on tällä viikolla enää yksi.

Kuutsalon saaressa asuva pariskunta lähtee tänä iltana töihin yövuoroon mantereelle. Heillä ei ole aavistustakaan, pääsevätkö he seuraavana päivänä takaisin kotiin.

Syynä on Kotkan saaristossa liikennöivän yhteysalus Otavan matkustajarajoitus. Alus kulkee Kuutsaloon pitkänäperjantaina vain kerran, minkä jälkeen liikenne pysähtyy pääsiäisen ajaksi. Kyytiin pääsee vain 50 matkustajaa. Loput jäävät mantereelle.

– Joudumme jonottamaan mökkiläisten kanssa mahdollisuudesta päästä alukseen, ja heitä on tulossa Kuutsaloon toistasataa, kertoo Laura Hyvönen.

Jos kyytiin ei mahdu, seuraava mahdollisuus päästä yhteysaluksella Kuutsaloon on vasta viikonlopun jälkeen maanantaina. Hyvönen ihmettelee, miksei saaressa vakituisesti asuvia päästetä alukseen ensin. Monella heistä on pakottava syy käydä mantereella töissä.

Hyvönen kertoo olleensa yhteydessä yhteysalusliikenteestä vastaavaan Finferries-varustamoon ja Varsinais-Suomen ely-keskukseen, joka hoitaa saaristoliikenteen asioita.

– Pyysin kohteliaasti mahdollisuutta, että saarelaisina meidät päästettäisiin kyytiin, jotta pääsemme kotiin. Mielestäni kotiin on päästävä, asui missä tahansa. Molemmat kieltäytyivät.

10 koiraa odottaa saaressa

Hyvönen sanoo pyytäneensä perjantaille lisävuoroa perjantaille, jotta kaikki mahtuisivat varmasti kyytiin ja oma kotiinpääsy varmistuisi. Tämäkään ei sopinut.

Nyt pariskunnan tilanne on se, että vain toinen heistä pääsee varmasti kotiin pääsiäiseksi. Tämä onnistuu, koska autopaikan voi varata lautalta etukäteen. Auton kanssa ei kuitenkaan voi matkustaa kuin yksi henkilö.

Jos molemmat eivät mahdu yhteysalukseen, toinen heistä joutuu jäämään Kotkassa sijaitsevaan vuokra-asuntoon. Hyvösen mukaan kumpikaan ei viihdy kaupungissa.

Ainakin toisen pitäisi kuitenkin päästä saareen, koska pariskunnalla on siellä kymmenen koiraa hoidettavina.

– Olisi kuitenkin kiva viettää pääsiäinen yhdessä.

Kuutsalossa on järjestetty takavuosina nuorisoleirejä. Arkistokuva. Petra Puhakainen / Yle

Matkustajien määrää on yhteysaluksilla rajattu 50:een koronaepidemian takia. Normaalisti esimerkiksi Kuutsaloon liikennöivään Otava-alukseen mahtuisi 130 matkustajaa kerrallaan.

Traficom antoi yhteysaluksille ohjeet kyytiläisten harventamisesta jo helmikuun lopulla. Varsinais-Suomen ely-keskus puolestaan määräsi keskiviikkona maskipakon, joka tuli voimaan tänään.

Maski vaaditaan kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä matkustajilta, joilla ei ole terveydellistä estettä sen käyttöön.

Etuoikeuksia ei myönnetä

Yhteysalusliikenteestä vastaavan Finferriesin mukaan saaren vakituisille asukkaille ei voida myöntää etuoikeutta lauttaan pääsemiseen.

– Meillä ei valitettavasti ole keinoja siihen, että ihmiset laitettaisiin arvojärjestykseen ja jollakin olisi suurempi oikeus matkustaa kuin toisella. Tämä on yhteiskunnan tarjoamaa peruspalvelua, joka on kaikille tasa-arvoista, linjaa Finferriesin turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos.

Toisaalta Varsinais-Suomen ely-keskus voi myöntää (siirryt toiseen palveluun) etuajo-oikeuksia maantielautoille joko suoraan vakinaisen kotipaikan tai riittävän tarpeen perusteella esimerkiksi työmatkoja varten.

Myös Paraisten kaupungin Houtskarin ja Iniön välillä liikennöivään yhteysalukseen saaren asukas voi anoa etuajo-oikeuden.

Kaupunkilaiset pääsevät kotiin

Perinteisesti Kotkan edustan saariin on matkannut paljon väkeä pääsiäisen viettoon, ja se on varustamollakin tiedossa. Roosin mukaan pääsiäisen ajan lisävuoroja on harkittu, mutta lopulta niistä luovuttiin.

– Syy on yksinkertaisesti se, että terveysviranomaiset ja valtiojohto suosittavat välttämään tarpeetonta matkustamista. Lisäksi Kymenlaakso on ollut tartuntaluvuissa noususuunnassa.

Kuutsalossa vakituisesti asuva Laura Hyvönen kummastelee myös sitä, miksi saaressa oleville järjestetään kuitenkin lisävuoro mantereelle maanantaina.

– Hämmästykseni oli suuri, kun näin ilmoituksen varustamon sivuilla. Kaupunkilaiset kyllä pääsevät kotiin, mutta meidän kotiinpääsymme ei ole kenellekään tärkeää. Tässä vähän vesittyy se yhdenvertaisuuteen vetoaminen, sanoo Laura Hyvönen.

Otso Ritonummi / Yle

Pasi Roosin mukaan syynä on se, että saareen on mennyt oletettavasti väkeä pitkin viikkoa, ja maanantaina kaikki haluavat siellä pois.

Vuoro päätettiin järjestää, koska monien mökkiläisten on päästävä tiistaina töihin mantereella. Sitä kuitenkin harkittiin tarkkaan, koska saaressa on jo nähty nahinoita lauttajonossa.

– Siellä on ollut jo normaaleina viikonloppuina ihmisten kesken riitaisuutta. On katsottu, että jotkut etuilevat jonossa. Pyrimme välttämään, ettei aluksen henkilökunta joudu mihinkään välikäteen näiden johdosta.

Pasi Roos toivoo, että pääsiäisen viettoon saariin ei tänä vuonna suunnattaisi. Näin yhteysaluksen kyytiin mahtuisivat ne, joiden on pakko liikkua saaren ja mantereen välillä.

– Me vetoamme, että nyt ei ole oikea aika lähteä sinne, jotta nämä välttämättömät tarpeet saataisiin täytettyä. Työssäkäyvien ihmisten pitäisi päästä kulkemaan sieltä.

Ryysistä vain pääsiäisenä

Kesäisin Hyvönen ja hänen miehensä ajavat omalla veneellään mantereen ja Kuutsalon väliä. Veneen he saavat vesille yleensä huhtikuussa.

Laura Hyvösen mukaan ryysistä yhteysaluksiin esiintyy vain pääsiäisen aikaan. Hänkin tietää, että rähinöitä on viime aikoina ollut, vaikka ei olekaan joutunut niihin osalliseksi.

– Se potuttaa, että varustamolla on yleisesti tiedossa nämä pääsiäisen ajan ongelmat. Tunteet ovat käyneet kuumina. En usko, että vetoomuksilla oikein on vaikutusta mihinkään.

Hyvönen korostaa, että hän kohdistaa kritiikkinsä varustamoon. Otavan miehistön jäsenet ovat olleet erittäin ymmärtäväisiä.

– Miehistö on kympin sakkia, mutta eivät he tietenkään voi lähteä sooloilemaan.