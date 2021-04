Seurakunnilla runsas pääsiäistarjonta netissä – kirkkoherra: "Ehtoollinen on kaikkein kipein asia, kun sitä ei voida virtuaalisesti jakaa"

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis eli Ristin tie toteutetaan tänä vuonna pandemian vuoksi poikkeuksellisesti lyhytelokuvan muodossa. Näytelmässä kohtausten näyttämönä ovat autiot Helsingin kadut ja Jeesuksen roolissa nähdään Panu Haavisto.

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis eli Ristin tie toteutetaan tänä vuonna pandemian vuoksi poikkeuksellisesti lyhytelokuvan muodossa. Näytelmässä kohtausten näyttämönä ovat autiot Helsingin kadut ja Jeesuksen roolissa nähdään Panu Haavisto. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Koronapandemian myötä kristillisten kirkkojen pääsiäisen tapahtumatarjonta on myös tänä vuonna ollut runsaimmillaan netissä.

Kokoontumisrajoitusten takia tilaisuuksiin ei ole voinut paikan päällä osallistua, mutta netin kautta välitettyjen tilaisuuksien määrä on jopa vuodentakaista suurempi.

Myös nettiyleisö on löytänyt tilaisuudet pääosin hyvin. Muun muassa Oulussa netin kautta välitettyjen jumalanpalvelusten seuraajien määrä on ollut noin 2 000 käyttäjän luokkaa.

Musiikkitilaisuudet ovat vetäneet silti selvästi enemmän.

– Suosituimpia ovat olleet konsertit, passiot ja isot kirkkomusiikkiteokset. Meillä on konserteissa voinut olla jopa 60 000 katsojaa, ja se on jo melkoinen määrä osallistujia linjoilla, kertoo Oulun tuomirovasti Satu Saarinen.

Suurilla seurakunnilla nettitilaisuudet ovat olleet hyvinkin ammattimaisesti kuvattuja ja ohjattuja monikameratuotantoja. Yksinkertaisimmillaan nettitilaisuus on voinut olla kameranjalkaan laitetulla älypuhelimella välitetty palvelus.

Elokuvakerronnan tasolle ylletään tänä vuonna muun muassa Helsingin ekumeenisessa pääsiäisvaelluksessa.

Musiikkivideona toteutetun Via Crucis eli Ristin tie -tapahtuman esittelyn mukaan kirjailija Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittamassa näytelmässä kohtausten näyttämönä ovat autiot Helsingin kadut vailla ristin sielua, on vain Jeesus käyskentelemässä rajoituksien hiljentämässä kaupungissa.

Kärsimystie lyhytelokuvana

Via Crucís -video on maksuton ja sen pääsee katselemaan tästä (siirryt toiseen palveluun).

Pääsiäistä edeltävän hiljaisen viikon nettitilaisuuksista mielenkiintoinen kokonaisuus olivat myös Helsingin Malmin seurakunnan ahtisaarnat.

Niissä puhujavieraina olivat tunnetut poliitikot: Heidi Hautala, Esko Aho ja Eero Heinäluoma. Tilaisuuksissa pappina ja juontajana oli aiemmin muun muassa keskustan puoluesihteerinä toiminut Timo Laaninen. Tilaisuudet ovat yhä katsottavissa tallenteena (siirryt toiseen palveluun).

Helpoimmin evankelis-luterilaisen kirkon nettitilaisuuksiin pääsee osoitteen virtuaalikirkko.fi (siirryt toiseen palveluun) kautta. Tilaisuuksien nettiosoitteita on koottu muun muassa Kirkon viestinnän sivuille (siirryt toiseen palveluun). Osa tilaisuuksista löytyy kuitenkin varmimmin kunkin seurakunnan omien nettisivujen kautta.

Myös Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnilla on netissä (siirryt toiseen palveluun)sekä suorana että tallenteina välitettyjä tilaisuuksia runsaasti.

Tilaisuuksien helppo saavutettavuus on näkynyt myös aiempaa laajempana yleisönä.

Muun muassa Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa striimausten kautta tilaisuuksissa ollut osallistujia tavallista enemmän. Toisaalta nettitilaisuuksiin liittyy myös haasteita.

Tuoksuja ja yhteisöllisyyttä vähemmän

– Suurin haaste on se, että kun meidän perinteessä koko arkkitehtuuri, tuoksut, suitsutus, liittyy siihen niin se hiukan kaventaa sitä aistillista kokemusta. Ja sitten ehtoollinen on kaikkein kipein asia, kun sitä ei voida virtuaalisesti jakaa, sanoo Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Myös luterilaisessa kirkossa nettitilaisuuksien rajoitukset on huomattu. Muun muassa Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa on jumalanpalvelusten jälkeen järjestetty kirkoissa toisinaan niin sanottuja jälkiehtoollisia, joihin on voinut osallistua koronarajoituksia noudattaen.

– Ehtoollisella käyminen on aiempaa vähäisempää, ymmärrettävästi ihmiset ovat varovaisempia, toteaa Saarinen.

Tosin pitkäperjantaina ei ehtoollista muutenkaan jumalanpalveluksissa jaettaisi.

Osalle seurakunnista jumalanpalvelusten välittäminen oman alueen paikallisradion kautta on ollut rutiinia yksityisen radiotoiminnan alkuvuosista saakka. Myös netissä ääni- tai videolähetyksinä tilaisuuksia paikoin välitetty on jo noin parinkymmenen vuoden ajan.

Ylelle hartausohjelmat ovat osa yhtiön lakisääteisiä tehtäviä. Muun muassa jumalanpalveluksia Yle on radioinut (siirryt toiseen palveluun) vuodesta 1926 alkaen.

Voit keskustella aiheesta 3.4. klo 23:een asti.