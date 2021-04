Suomalaiset syövät kananmunia enemmän kuin koskaan aikaisemmin – nuoret miehet ja vanhemmat naiset ovat suurimpia munafaneja

Suomalaiset eivät ole koskaan tällä vuosituhannella syöneet niin paljon kananmunia kuin viime vuonna. Suomi mätti mahaansa 12,5 kg kananmunaa per asukas eli yli neljä kananmunaa viikossa.

Kasvu huomattiin myös Aittolahden tilalla Kuhmoisissa Pirkanmaalla. Vuosi sitten keväällä kananmunat vietiin käsistä ja tilan oli myytävä ei-oota. Koronatodellisuus oli juuri paiskautunut ihmisten arkeen.

– Vuosi sitten pääsiäisen aikaan tahti oli hurjaa. Nyt se on tasaantunut. Kyllä kotimaisen ruuan arvostus otti viime keväänä ison harppauksen, kun ymmärrettiin ettei kaikki ruoka voi aina tulla ulkomailta, Aittolahden tilan emäntä Lea Aittolahti kertoo.

Kananmunan kulutus on kasvanut vuodesta 2007 lähtien tasaisesti. Lähes täydellisen elintarvikeen mainetta varjosti pitkään kolesterolikammo. Vuonna 2016 kaltoin kohdeltu kananmuna sai vihdoin synninpäästön, kun ravitsemussuosoitusten sanamuoto muuttui sallivaksi.

Kolesterolikammo hellittänyt

Kananmuna on ollut vuosia yksi ristiriitaisimmista elintarvikkeista, jonka suhdanteita kolesterolikeskustelu on keikuttanut. Aiemmin Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan laatimat ravitsemussuositukset (siirryt toiseen palveluun) olivat tiukempia kananmunan suhteen.

Nyt kananmunan keltuaisen käytöä suositellaan rajoittamaan vain kolesterolia alentavassa ruokavaliossa ja valtimotauteihin sairastuneilla.

– Asiakkaat ovat hyvin tiedostaneet ravitsemussuositusten muutoksen. Silloin kun suositus muuttui, he oikein mainitsivat, että nyt taas uskaltaa ostaa ja syödä munia. Kyllä meillä on valistuneita asiakkaita, Lea Aittolahti toteaa.

Jari Aittolahden kanalassa lattiaa peittää pehku, jossa voi kylpeä tai kuopsutella. Pehkuun sirotellut viljan jyvät tuottavat löytämisen iloa asukkaille. Outi Parikka / Yle

Nyt valmisteilla oleva seuraava ravitsemussuositus huomio ensimmäistä kertaa myös ruuan ilmastovaikutuksen kuten hiilijalanjäljen.

Kananmunan kansallista hiilijalanjälkeä lasketaan parhaillaan Luonnonvarakeskuksessa. Tuloksia saadaan tämän kevään aikana. Siipikarjaliiton mukaan jo ennakolta tiedetään, että kananmuna on eläinperäisen proteiinin lähteistä yksi vähiten ympäristöä rasittava. LUKE:lta tulossa oleva tarkka analyysi tekee mitä ilmeisemmin kananmunalle kunniaa

Munafanit tietoisia tuotantotavasta

Tietoisuus ruuan eettisyydestä on lisääntynyt ja lähituottajalta ostava kuluttaja on entistä valmiimpia maksamaan tuotantotavan vastuullisuudesta.

Aittolahden tilan onnellisen kanan munia Tampereella Tohlopin REKO-jakelusta noutava Heidi Bonen arvelee munien laadun kielivän kanojen hyvinvoinnista.

– Ne ovat erilaisia. Niissä on kovempi kuori. Ilmeisesti kanat saavat parempaa ravintoa, koska kuori on niin kova.

Anu Nieminen on saapunut hakemaan tilaamansa kananmunat Tohlopin lähituottajajakelussa. Outi Parikka / Yle

Vasta toista kertaa Tohlopin REKO-piiriiin ostoksille tulut Leila Puolakka on myös tyytyväinen muniin sekä kaikkeen muuhinkin, mitä on ostanut suoraan tuottajilta.

REKO-sana tulee ruotsinkielestä rejäl komsumtion. REKO-toiminta eroaa torikaupasta siten että jakotilaisuudessa myydään vain tuotteet, jotka on ennalta tilattu Facebookin ryhmässä. Tällä hetkellä ryhmiä on jo sata ympäri Suomea.

Vaikka lähiruokapiirien toiminta on vilkastunut, vain runsaat miljoona kiloa kananmunia kulkee suoraan tuotajalta asiakkaalle. Siipikarjaliiton mukaan keskuspakkaamoot pakkaavat edelleen 75,8 miljoona kiloa 77 miljoonan kilon tuotannosta.

Asiakkaille ilman välikäsiä

Aittolahden kanalan 1 650 kanan tuotokset menevät kaikki suoraan ilman välikäsiä asiakkaille lähiruokapiirien kautta. Lea Aittolahti pakkaa maasturinsa peräkontin kananmunalastiin neljä kertaa viikossa ja hurauttaa yli 100 kilometrin säteellä asiakkailleen, jotka tilaavat ne Facebookin kautta.

– Aina kun tästä lähtee, se on 200–400 kilometrin reissu. Me käymme Jyvässeudulla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Kaukaisimmat asiakkaat ovat Tuusulassa ja Nurmijärvellä

Kanalalla on kuuden vuoden kokemus lähiruokapiireistä. Sinä aikana asiakaskunta on selvästi kasvanut ja korona-aika on kanalayrittäjän mukaan lisännyt entisestään hankintoja suoraan tuottajilta.

– Ihmiset eivät halua lähteä kauppakeskuksiin ihmispaljouteen. Ulkona ostosten tekeminen koeataan turvalliseksi

Lea Aittolahti on huommannut, että munia ostavat esimerkiksi isot perheet ja kuntosaliharrastajat.

Suomen Luomuliiton mukaan luomumunien käyttäjissä on kaksi suurkuluttajien ryhmää. Nuoret miehet käyttävät kananmunia paljon ja usein. Toinen faniryhmä ovat yli 65-vuotiaat naiset. He ovat erityisen ahkeria leipojia ja käyttävät kananmunia erityisesti reseptiikan kautta.

Munituskana on vuoden ikäisenä ikäloppu

Aittolahden kanalan asukit kerääntyvät uteliaina ihmettelemään kaikkea uutta. Ne eivät arastele suojapuvussa kameransa kanssa kyykkivää toimittajaakaan, vaan kokeilevat nokallaan, olisiko kamera syötävää.

– Kyllä siellä niillä tekemistä riittää. Kanalassa roikkuu virikkeitä ja heinää verkoissa. Pehku peittää koko lattian. Eli ne saavat kylpeä, kuopsutella ja puuhailla missä tykkäävät. Myös viljaa on laitettu pehkulle, jotta sitä on sitten mukava kaivella, tilan isäntä, Jari Aittolahti kuvailee.

Jari Aittolahti hoitaa kanoja jo toisessa polvessa. Tällä kerta kanalassa on hänelle uusi kanarotu. 1750 yksilön parvi koostuu ruskeista Bovans-munintakanoista. Ne ovat nyt 29-viikkoisia ja alkavat yltää tehoikkaampaan munintatahtiin. Outi Parikka/ Yle

Kesän parvi saa puuhata myös ulkoaitauksessa. Kanalassa on myös kuusi kukkoa, vaikka se ei tuotannon kannalta ole välttämättömyys.

– Minä tykkään että siellä pitää olla aina joku pitämässä jöötä.

Kanala on statukseltaan lattiakanala, jonka munia myydään erilaisilla pakkausnimikkeillä kuten lattiakanojen, vapaan kanan tai onnellisen kanan munina.

Onnellisen kanan kanalassa asukas saa mennä munimaan mihin tahansa pesistä. Outi Parikka / Yle

Munintakana on tehokkaimmillaan 20-viikkoisesta 50-viikkoiseksi. Silloin tehokkuus on noin 90 prosenttia eli kana munii munan lähes joka päivä. Vanhetessaan kana munii myös entistä heikompikuorisia munia. Ne menevät helposti pesistä kerätessä rikki, mikä heikentää tuotantoa.

Vaikka tilan kanat saavat viettää virikehäkkikanaa onnellisemman elämän, on elämänkaari silti lyhyt. Se päättyy, kun munintateho alkaa laskea. Vuoden vanha kana on jo ikäloppu. Tuotantokustannukset eivät salli hellämielisyyttä. Harrastekanaloissa sen sijaan kana saa elää vähemmän tehokkaana pitempään.

Jari Aittolahti ruokkii hoidokkejaan viljalla, joka tulee omalta tilalta. Tarjolla on ohraa, kauraa ja vehnää. Kanat popsivat myös heinää ja kauden kasviksia. Juuri rehu ratkaisee kananmunan maun ja koostumuksen.