Maasotakoulussa paljastui 25 koronatartuntaa – yli sata oireetonta passitettiin joukkotestiin

Koronatartunnan saaneet ja sille mahdollisesti altistuneet on eristetty muista. He jatkavat palvelustaan pienissä osastoissa. Kuvassa Haminan Reserviupseerikoulu. Antti-Jussi Korhonen

Valtaosa tartunnoista on todettu Reserviupseerikoulun varusmiehillä. Kaikki mahdollisesti altistuneet on nyt testattu.

Maasotakoulussa Haminassa on todettu 25 koronavirustartuntaa. Tartunnoista valtaosa on todettu Reserviupseerikoulun varusmiehillä ja loput Maasotakoulun opiskelijoilla.

Positiivisen tuloksen saaneet ovat erillään muista varuskunnassa. Pieni osa on sairastunut lomillaan, ja he pysyvät toistaiseksi kotona.

Sairastuneiden kanssa tekemisissä olleita ja mahdollisesti altistuneita varusmiehiä on 111. Heidät on eristetty muista ja jaettu pieniin osastoihin, joissa he jatkavat palvelustaan.

Kaikille mahdollisesti altistuneille on myös tehty koronatesti.

Palvelusta porrastettu

Maasotakoulu on ohjeistanut varusmiehiä, opiskelijoita ja henkilökuntaa noudattamaan koronavarotoimia tarkasti, tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronatesteihin matalalla kynnyksellä. Varuskuntaan ei saa tulla, jos on edes vähäisiä oireita.

Maasotakoulun henkilöstö ja asevelvolliset on jaettu osastoihin, jotka eivät kohtaa toisiaan. Esimerkiksi ruokailuajat ja -paikat sekä varusmiesten palvelus- ja vapaa-aikarytmi on järjestetty siten, että palveluksessa ollaan osastoittain porrastetusti.

Näin väljennetään tilojen käyttöä ja pyritään estämään koronan leviämistä. Yhteistiloja siivotaan ja desinfioidaan tehostetusti. Opiskelijat suorittavat opintojaan osin etänä.

Henkilökunta tekee pääosin etätyötä tehtävien niin salliessa.