Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto: "Yli-Viikarin pitäisi kommentoida itse kohua – nyt koko VTV:n henkilöstö kärsii"

Kansanedustaja Alanko-Kahiluoto on toiminut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana kaksi vuotta. Sinä aikana VTV:n ilmapiiri on ollut esillä valiokunnassa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) toivoo, että Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari astuisi itse julkisuuteen kommentoimaan virastoon liittyviä syytöksiä.

Alanko-Kahiluodon mukaan VTV:n henkilöstö kärsii sitä enemmän, mitä syvempi epäluottamus viraston johtoon kohdistuu.

– Kyse ei siis ole ainoastaan Yli-Viikaria koskevasta asiasta vaan koko henkilöstöä koskevasta. Jos kysymyksiin ei vastata, epäilys vain kasvaa.

Alanko-Kahiluodon on vaikea ymmärtää, miksei Yli-Viikari halua itse vastata esimerkiksi lentopisteistään heränneisiin kysymyksiin.

– Jos hän ei ole lentopisteitä käyttänyt, miksei hän avaa pistesaldoaan? Hänhän voisi hyvin tehdä sen heti, ja epäilykset asiasta hälvenisivät. VTV on keskeinen suomalainen tarkastusviranomainen, ja meidän pitäisi kaikkien pystyä luottamaan siihen.

IS ja IL: Tarkastustoiminta vähentynyt VTV:ssä

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoivat tänään perjantaina, että tarkastusviraston ydintoiminta eli muiden virastojen rahankäytön tarkastaminen on vähentynyt radikaalisti Tytti Yli-Viikarin kaudella. Alanko-Kahiluoto ei ole ehtinyt paneutua syvällisesti väitteeseen.

– Se havainto ei ole tullut esille asiantuntijakuulemisissa, mutta se on asia, mitä pitää ehkä tutkia erikseen.

Iltalehden mukaan viraston tarkastusraportteja on myös sensuroitu.

– On todella vakavaa, jos näin on tapahtunut, ja siihen pitää tietysti puuttua.

– Kun olemme kuulleet VTV:n vuosikertomuksen yhteydessä henkilöstöjärjestöjä, on käynyt ilmi, että virastossa on ollut huono työviihtyvyys. Siellä on tehty erilaisia toimia vuorovaikutuksen ja henkilöstön kuulemisen parantamiseksi, muttei selvästikään riittävästi, Alanko-Kahiluoto pohtii.

Eduskunta tekee ylimääräisen tilintarkastuksen

Tarkastusvaliokunta selvittää paraikaa VTV:n sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteita. Mietintö valmistuu tämän kuun aikana.

Samaan aikaan eduskunnan tilintarkastajat tekevät ylimääräistä tilintarkastusta VTV:n tileistä.

Alanko-Kahiluodon mukaan valiokunnan mietintö tulee sisältämään konkreettisia ehdotuksia VTV:n sisäisen tarkastuksen parantamiseksi.

– Täytyy olla joku taho, joka valvoo myös johtajan rahankäyttöä, Alanko-Kahiluoto sanoo.

VTV:n johtaja Mikko Koiranen: IL:n tiedot eivät pidä paikkaansa

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastustoimintaa on muokattu systemaattisesti tarkastuskohteille mieluisammaksi pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin pääjohtajakaudella, Iltalehti kertoi perjantaina.

Lue lisää: Iltalehti: Työntekijät kertovat: Näin Tytti Yli-Viikari on ajanut tarkastusviraston tarkastustoiminnan alas – epäkohtia hyssytellään, raportteja sensuroidaan (siirryt toiseen palveluun)

STT:n tavoittama VTV:n johtaja Mikko Koiranen sanoo, että tämä ei pidä paikkaansa.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Siihen, miksi raportteja ja niiden sisältöjä on muokattu, on varmasti ollut perusteet. Kysymyshän on siitä, miten asioita halutaan ilmaista ja käytetäänkö ja millaisia adjektiiveja, kun otetaan kantaa. Perustuvatko kannanotot tarkastuksissa saatuihin tietoihin vai mielipiteisiin. Iltalehden jutussa kuullut henkilöt ovat yleistäneet omat kokemuksensa koskemaan koko viraston toimintaa, Koiranen sanoo.

Useat haastateltavat toivat esiin myös sen, että virastoa olisi johdettu pelolla vuosien ajan. Johtajien linjauksia kyseenalaistaville olisi lehden mukaan kostettu muun muassa tehtäviä viemällä ja palkkoja alentamalla. Koiranen ei ota tähän kantaa.

– Tällaista pelolla johtamista koskevaa keskustelua ei ole mitään syytä lähteä käymään julkisuuden välityksellä, hän sanoo.

STT ei tavoittanut pääjohtaja Yli-Viikaria kommentoimaan asiaa, mutta Koiranen kertoo pääjohtajan olevan tietoinen siitä, että hän kommentoi asiaa STT:lle.

Kuuntele alta myös Takaisin Pasilaan -podcast: mitä tapahtuu, jos VTV:n uskottavuus romahtaa? Keskustelemassa Yle Puheen Politiikkaradion toimittaja Linda Pelkonen.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV on ollut viime aikoina myrskyn silmässä, kun virasto on saanut osakseen ikävää julkisuutta. Virasto, jonka tehtävänä on valvoa julkisten varojen asianmukaista käyttöä, on itse käyttänyt rahojaan varsin kyseenalaisesti. Rahoja on palanut muun muassa ylijohtajan ulkomaanmatkoihin ja edustuskuluihin. Sami ja Toivo saavat vieraakseen Politiikkaradion Linda Pelkosen, joka kertoo, mistä koko jupakassa on kyse.

