Toistasataa epäiltyä Isisin jäsentä otettu kiinni kurdien al-Hol-operaatiossa

Syyrian kurdijoukot kertovat ottaneensa kiinni 125 epäiltyä äärijärjestö Isisin jäsentä al-Holin pakolaisleirillä tehdyssä turvallisuusoperaatiossa. Kurdien tiedottajan Ali al-Hassanin mukaan kiinni otetuista 20 on terroristisolujen johtajia, jotka ovat vastuussa lukuisista murhista leirillä alkuvuoden aikana.

Al-Holin olot ovat vähintäänkin karut ja turvallisuustilanne on heikentynyt. Syyrian tilannetta tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön laskujen mukaan leirillä on alkuvuoden aikana tehty nelisenkymmentä surmatyötä.

Kurdiviranomaiset syyttävät teoista Isisin kannattajia, mutta humanitaaristen lähteiden mukaan joidenkin surmien syyt voivat johtua eri kansanryhmien välisistä kiistoista.

Ali al-Hassanin mukaan Isisin jäsenet olivat soluttautuneet leirille esiintymällä kotinsa menettäneinä siviileinä.

Kurdien turvallisuusoperaatio käynnistettiin viime viikonloppuna. Sen tarkoitus on heikentää Isisin toimintaa al-Holissa ja turvata leirillä asuvien elämää. Lisäksi sen on tarkoitus antaa hyväntekeväisyysjärjestöille paremmat mahdollisuudet toimia leirillä turvallisesti.

Kiinniottojen yhteydessä kurdit takavarikoivat muun muassa räjähteiden valmistukseen käytettäviä materiaaleja ja sotilastarpeistoa.

Al-Hol on Syyrian koillisosassa sijaitseva leirikokonaisuus, jossa on yli 60 000 ihmistä, joista useimmat ovat naisia ja lapsia. Alue on kurdien hallussa. Syyrialaisten ja irakilaisten ohella siellä pidetään muun muassa eurooppalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Asukkaat päätyivät leirille sen jälkeen, kun Isisin julistama kalifaatti kaatui kaksi vuotta sitten.

