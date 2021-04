Muistatko vuoden 2018 lumitalven – Tutkimus: Barentsinmeren sulaminen on tuomassa lisää vastaavia ilmiöitä

Sulava meri lisää kasvattaa selvästi sademääriä Euroopassa, kertoo tutkimus, johin on ottanut osaa myös Oulun yliopisto.

Alkuvuosi 2018 muistetaan Suomessa hyvin lumisena. Länsi-Euroopassa sääilmiö sai nimen "Beast from the East", koska varsinkin Brittein saaret peittänyt lumipyry saapui idästä.

Lumikaaos sai lisävoimaa sulasta Barentsinmerestä, kertoo tutkimus, johon on vahvasti osallistunut muiden muassa Oulun yliopisto. Tutkimus on julkaistu Nature Geoscience (siirryt toiseen palveluun) -tiedelehdessä ja siitä uutisoi The Academic Times -julkaisu. (siirryt toiseen palveluun)

Norjan pohjoisosan ja Kuolan niemimaan pohjoispuolella levittäytyvä Barentsinmeri on yksi maailman nopeimmin ilmastonmuutoksen sulattamista merialueista.

Vuoden 1979 jälkeen Barentsinmeren talvinen maksimijääala on supistunut 54 prosenttia. Tämä merkitsee, että meri on menettänyt keskimäärin 11 200 neliökilometriä jäätä vuodessa.

Barentsinmeren kartta. Silja Viitala / Yle

Vuonna 2017 tutkijat asensivat Pallas-Yllästunturien kansallispuistoon antureita, jotka mittasivat ohilentävien vesipisaroiden kemiallista koostumusta. Kun "Beast from the East" -lumimyrsky oli valloillaan, tutkijat pystyivät identifioimaan, että läntisessä Eurooppaan kaaoksen tuonut lumimassa oli peräisin Barentsinmereltä.

Vuoden 2018 alku oli Barentsinmetrellä sikäli erikoinen, että jääala oli poikkeuksellisen pieni. Tutkijat arvioivat, että jäättömästä merestä haihtui lumimyräkän aikana 140 miljardia tonnia vettä. Tämä vesimäärä satoi lumena läntiseen Eurooppaan vastaten 88-prosenttisesti koko myrskyn lumimäärää.

Työntekijä rikkoo jäätä jäätyneestä suihkulähteestä Lontoossa. AOP

Oulun yliopiston tutkijatohtori Hannah Bailey muistuttaa The Academic Timesille, etteivät olosuhteet Barentsinmerellä olleet tuolloin mitenkään poikkeukselliset.

– Olosuhteet vastasivat sitä kehityskulkua, jossa jään määrä vähenee. Tämä pitkän ajan kehitys havaittiin ensimmäisen kerran jo 1970-luvulla, jolloin alueen satelliittikuvaus alkoi.

Venäläinen tutkija kävelee talvisessa maisemassa Franz Joosefin maalla. Gavriil Grigorov / AOP

Tutkijat eivät ole vielä kyenneet täsmentämään, miten Barentsinmeren jäättömyys edesauttaa poikkeuksillisia lumitalvia Euroopassa. Tämä edellyttäisi lisää kenttätutkimusta Barentsinmeren vaikeissa oloissa.

Ilmastotutkijat arvioivat, että Barentsinmeri voisi olla talvellakin kokonaan jäätön vuosien 2060-2080 tienoilla. Ne alueet Euroopassa, jotka olisivat tarpeeksi kylmiä, saisivat entistäkin kovempia lumituiskuja. Muualla sade tulisi vetenä.

Ilmaston lämpeneminen olisi siis tuomassa osaan Eurooppaa kovia lumisateita, mitä moni voi pitää ristiriitaisena.

– Luonto on monimutkainen. Mutta se mikä tapahtuu arktiksella, ei jää arktikselle, kiteyttää Hannah Bailey.

