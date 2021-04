Britannian luontojärjestöt: Puutarhojen lopetettava turpeen käyttö heti – korvaajan löytäminen vaikeaa

Britanniassa ja Saksassa valtio on jo kauan pyrkinyt lopettamaan turpeen maatalouskäytön.

Pääsiäispyhät ovat Britannian miljoonille kotipuutarhureille kiihkeintä aikaa. Koronaepidemia on vielä kasvattanut kiinnostusta pihojen kuntoonlaittoon.

Britannian luonnonsuojelualueiden hoitajien järjestö The Wildlife Trusts käyttää puutarhasesonkia hyväkseen ja vaatii kovasanaisesti maan hallitusta lunastamaan lupauksensa lopettaa turpeen käyttö puutarhoissa.

Britannian hallitus asetti jo vuonna 2011 tavoitteen, että kasvu- ja kompostiturpeen käyttö lopetettaisiin. Tavoite perustui kuitenkin puutarhurien ja alan yritysten vapaaehtoisiin toimiin, jotka ovat jääneet vähäisiksi.

Uusin tavoite oli, että turvekaupan piti päättyä viime vuonna. Todellisuudessa se jatkuu entiseen tapaan.

– Vapaaehtoisuuden aika on ohi. Turpeen myynnin on loputtava heti. Lukemattomat lupaukset ja takarajat ovat rikkoutuneet sillä seurauksella, että korvaamattomat turvemaamme tuhoutuvat tarpeettomasti, puutarhanhoidon nimissä, jyrähti The Wildlife Trustsin toiminnanjohtaja Graig Bennet yleisradioyhtiö BBC:lle.

Pavun siemeniä istutetaan turveruukkuihin kasvihuoneessa Norfolkissa, Britanniassa. AOP

Kauppa mukana, periaatteessa

Järjestö on tehnyt kyselyn turpeen käytön lopettamisesta 20 Britannian suurimmalle puutarhamyymälälle. Niistä yksi aikoo lopettaa turpeen myynnin tänä vuonna ja toinen vuonna 2025. Muutama yritys aikoo lopettaa turvekaupan, mutta niillä ei ollut sovittuna aikataulua. Lisäksi monet yritykset tarjoavat turvevapaata kompostikuiviketta. Tähän saavutukset jäävätkin.

Britannian soilta ja turvemailta kaivetaan vuosittain 2 – 3 000 kuutiometriä turvetta, eli noin 8 000 hehtaaria. Turve menee pääosin harrastajapuutarhurien käyttöön. Lisäksi maahan tuodaan suuret määrät kasvuturvetta erityisesti Baltian maista ja Irlannista, kertoo BBC:n haastattelema suoekosysteemien asiantuntija Rebekka Artz.

Britannian suot pitävät sisällään kolme miljardia tonnia hiiltä, kolminkertaisen määrän maan metsiin verrattuna. Vain viidesosa Britannian soista on luonnontilassa. Niitä on kuivattu, otettu viljely- tai laidunkäyttöön, tai poltettu, jotta linnunmetsästys sujuisi helpommin, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Korona kasvatti puutarhaintoa

Turveyhtiö Godwin's peat on suunnitellut turpeenkäytön vähentämistä. Korona-aika on kuitenkin tuonut ennennäkemättömän kysynnänlisäyksen, jota ei ole voitu kattaa millään muulla kuin turpeella, sanoo yhtiön johtaja Ben Malin BBC:lle.

Asiakas tutkii kukkia puutarha-alan kaupassa Etelä-Lontoossa. Facundo Arrizabalaga / EPA

Britannian puutarha-alan yritysten yhteistyöjärjestö HTA sanoo tukevansa täysin turvetta korvaaviin tuotteisiin siirtymistä, sanoo BBC:lle puheenjohtaja James Barnes.

– Valmistajilta tulee jatkuvasti yhä enemmän turvevapaita tuotteita ja tuotteita, joissa turpeen osuutta on vähennetty. [...] Turpeen välitön kieltäminen on kuitenkin epärealistista, sillä korvaavien materiaalien määrä ja laatu eivät ole riittävällä tasolla.

BBC:n mukaan puutarhaturvetta on pyritty korvaamaan muun muassa puuhakkeella. Sen ongelmana on hinta. Puuhaketta haluaa myös valtion tukia nauttiva biomassateollisuus, joten se usein voittaa hintakilpailun.

Toinen turpeen korvike voisi olla kookospähkinöistä saatava kuitu. Sen toimitusketju on todettu pitkäksi ja epäluotettavaksi.

Ongelmista huolimatta turpeen puutarhakäyttöä, energiakäytöstä puhumattakaan, ollaan ajamassa alas. Vastaavan päätöksen on tehnyt myös Irlannin valtion osittain omistama turveyhtiö Bord Na Mona. Lisäksi Saksan valtio kampanjoi (siirryt toiseen palveluun) puutarhaturpeen käytön vähentämiseksi.

Turpeesta tehty keksintö siivitti Suomen kasvihuoneet ennätyssatoihin ja levisi maailmalle – nyt siitä luopuminen uhkaa ajaa puutarhurit ahdinkoon