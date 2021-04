Emma, 23, ja Maritsa, 26, valitsivat romanihameen – samalla he astuivat maailmaan, jossa esineiden päältä ei voi kävellä ja kaupan vartija seuraa kannoilla

Kiekko kolisee kaukalossa Kemijärven jäähallissa. Hallissa kaikuu, ja pitkiin hameisiin sonnustautunut kaksikko nauraa. Emma kuljettaa kiekkoa tottunein elkein. Maritsa pitelee vielä kaukalon reunoista kiinni. Siitä on aikaa, kun he ovat olleet jäällä viimeksi.

– Missä sinä olet oppinut kuljettamaan noin hyvin, Maritsa kysyy.

– Pelasin kuusivuotiaasta asti sählyä, Emma vastaa ja laukoo kiekon maaliin.

Maritsa siirtyy vaihtoaitioon odottamaan Emmaa, joka jää vielä kuljettamaan kiekkoa.

Emman sählyharrastus jäi taakse siinä vaiheessa, kun urheilu pikkuhameessa ja korkeissa kengissä kävi liian raskaaksi. Romanitytöt siirtyvät murrosiän kynnyksellä käyttämään pikkuhametta – kevyttä, peittävää hametta, joka on tarpeeksi väljä.

Täysi-ikäisyyden lähestyessä naisilla on edessään iso valinta – pukeako romanihame vai ei? Valinta on pysyvä, eikä siitä voi perääntyä muista kuin terveyssyistä. Iso hame puetaan symbolisesti epäpuhtaan kehon peitteeksi.

Pukeutumisperinne on vuosien aikana muuttunut. Asun yläosat, röijyt, eivät ole enää niin väljiä kuin ennen ja hameet ovat usein kevyempiä. Aleksi Nuotio / Yle

Kaikki nuoret romaninaiset eivät ryhdy käyttämään hametta. Joissakin perheissä hameen laitto on yhä perinne, josta ei luisteta. Usein valinta on kuitenkin oma, eikä vanhempien mielipide ratkaise.

– Kyse ei ole siitä, että kukaan ei uskaltaisi rikkoa tätä perinnettä. Tänä päivänä kukaan ei pakota laittamaan hametta, Emma sanoo.

– Kunhan vanhemmat hyväksyvät valinnan. Olen nähnyt niitäkin ihmisiä, joilla ei ole kamppeita, mutta kulttuuri on silti täysin sydämessä. Se vaate ei tee sinusta mustalaista, Maritsa jatkaa.

Sekä Emmalle että Maritsalle valinta oli selkeä. He halusivat hameen. Maritsa tiesi, että myös hänen isänsä toivoi hänen valitsevan hameen. Emma puolestaan kertoo, että hänen äitinsä toivoi, että tytär miettisi hameen laittoa tarkkaan. Emman äiti ei itse käytä hametta.

– Perheeni oli sillä kannalla, että älä mielellään laita. Ihan vaan sen takia, ettei mikään unelma jäisi toteutumatta hameen takia, Emma sanoo.

Työn tai asunnon saanti voi hameen kanssa vaikeutua. Emma on silti omasta päätöksestään varma. Ennen hameeseen pukeutumista hän suoritti ajokortin ja haki opiskelemaan merkonomiksi.

– Jotkut toivovat, että olisivat olleet nuorempana viisaampia ja miettineet tarkemmin. Ehkä nämä ihmiset ovat myöhemmässä vaiheessa ymmärtäneet, että olisivat halunneet tehdä jotain muuta työtä tai seurata unelmia, jotka eivät toteudu romanihameella, Emma pohtii.

Sekä Emma että Maritsa käyttävät sanaa mustalainen. “Minulle on ihan sama, käyttääkö sanaa mustalainen vai romani. Kyse on pitkälti äänensävystä. Kyllä sen huomaa, jos joku käyttää sanaa loukkaamistarkoituksessa”, Emma sanoo. Aleksi Nuotio / Yle

Hameen pukeminen vaikuttaa monilla ammatinvalintaan. Hameen valinnut romaninainen ei voi esiintyä vanhempien romanien edessä muissa vaatteissa. Siksi työvaatteisiin pukeutuminen esimerkiksi sairaanhoitajan työssä on hankalaa.

Mahdoton ammatinvalinta sekään ei ole – terveyskeskuksessa sairaanhoitajana työskentelevä romaninainen voi väistää sivummalle, jos keskukseen ilmaantuu muita romaneja.

Tytön on tiedettävä, miten käyttäytyä

Hameiden pukemiseen liittyy muutakin kuin arkivaatteiden vaihtuminen koristeelliseen paitaan röijyyn, ja 8-10 kiloa painavaan samettihameeseen.

Hameen pukeminen on merkittävä osa romaninaisen aikuistumista. Silloin viimeistään on osattava tapakulttuurin säännöt: tiedettävä miten puhua ja käyttäytyä vanhempien romanien seurassa. Lapsena ja nuorena erehdykset saa helpommin anteeksi.

– Kun isommat hameet laittaa päälle, silloin katsotaan tapojen perusteella, että tämä tyttö on nyt aikuinen ja tietää miten olla. Vaatteen kautta alamme todella elämään siinä vanhempien ihmisten kunnioituksessa, Maritsa sanoo.

Täysi-ikäisyys ei tarkoita, että aikuistuvat lapset päättävät asioistaan itse. Vanhempien mielipiteillä on aina iso painoarvo. Aleksi Nuotio / Yle

Vanhempi romani istuu, syö ja puhuu ensin. Nuori voi puhua kehollisuuteen liittyvistä asioista vain ikätovereidensa kesken. Vanhempien ihmisten kuullen niistä puhuminen olisi epäkunnioittavaa ja häpeällistä.

Puhtauskäsityksiin liittyy monenlaisia sääntöjä. Romaninainen ei astu yläkertaan silloin, jos alakerrassa on vanhempia romaneita. Muuten alakerta lakkaa olemasta puhdas.

Kerrostalossa nuoret romanit eivät asu ylemmissä kerroksissa kuin vanhemmat. Jos vanhempi romani muuttaa talon alakertaan, ylemmän asunnon nuorempi romani muuttaa pois. Samasta syystä naiset eivät myöskään kävele tavaroiden päältä.

– Itse et edes huomaa näitä asioita, ennen kuin joku toinen ihminen huomauttaa, että eikö ole aika vaikeaa noin elää. Mutta kun olet lapsesta asti kasvanut siihen, et ajattele, että mitenkään muuten voisi tehdä, Maritsa sanoo.

Tapakulttuurin kokonaisvaltaisuutta on vaikea selittää ihmisille, jotka eivät elä samanlaista elämää. Maritsa kertoo, että tavoissa on myös paljon samaa kuin siinä, miten valtaväestö ennen vanhaan eli.

– Eihän tytöillä ollut silloin housuja, hehän käyttivät mekkoja ja hameita. Oltiin siveitä, ei kiroiltu vanhempien edessä ja jos vanhemmat sano ei, se oli ei. Ymmärrän että maailma muuttuu, mutta pidän siitä, että meillä asiat ovat pysyneet samanlaisina.

Monet tapakulttuuriin, häpeään ja puhtauteen liittyvät asiat ovat romaniyhteisössä tabuja. Niistä ei keskustella, ainakaan julkisesti. Samalla iso osa asioista jää valtaväestöltä pimentoon.

Maritsa ei toivo tapakulttuurin modernisoitumista: “Nämä ovat minun juureni. Jos lähtisin muuttamaan niitä, eihän niitä silloin enää olisi”. Aleksi Nuotio / Yle

Romanikulttuurissa pätevät tavallisesti perinteiset sukupuoliroolit. Mies tuo leivän pöytään, ja nainen hoitaa sillä välin kotia. Naisen vastuulla on usein myös niiden lähellä asuvien sukulaisten kotitöissä auttaminen, jotka tarvitsevat siihen apua. Mies päättää päivän kulun, johon nainen mukautuu. Ensisijainen puheoikeus on miehellä.

– On se tietynlainen tasa-arvoisuus, mutta mieshenkilöitä kunnioitetaan. Tietenkin naishenkilöitäkin kunnioitetaan, mutta siinä on se ero. Se on pieni, mutta se ero on, Maritsa sanoo.

Tapakulttuuria toteutetaan eri suvuissa ja perheissä eri tavalla – toisissa suvuissa perinteiset sukupuoliroolit ovat tiukempia kuin toiset. Sekä Emman että Maritsan ystäväpiirissä on myös valtaväestöön kuuluvia naisia, joiden elämät eroavat heidän omistaan.

– Olen nähnyt miten valtaväestö elää elämää, mutta viihdyn silti omassa roolissani. Koti on naisen sydän. Se on naisen työ, minä yksinkertaisesti koen sen niin. En voisi naishenkilönä kuvitellakaan katsovani vierestä, kun mies siivoaa, Maritsa sanoo.

“Minä olen kaikkien mustalaisten kuva”

Kun romaninainen pukee hameen päälle, hän altistuu samalla jatkuvalle syrjinnälle ja rasismille. Emmaa turhauttaa, että hame yhdistetään usein varastamiseen.

– Hame on painava, kuuma kesäisin ja talvella kylmä. Minkä takia me tehtäisiin koko elämän mittainen valinta, että me saisimme varastaa? Se kuulostaa järjettömältä. En kuitenkaan ajattele, että jokainen vastaantuleva ihminen pitää minua varkaana, Emma sanoo.

Emma korostaa, ettei hän voi vaikuttaa siihen, mitä joku toinen romani tekee: “Se mitä Mertsi tai Rainer tekee, en voi puuttua siihen. Ihan samalla tavalla kuin valtaväestöön kuuluva ei voi minkään sille, mitä naapurin Pertti tekee.” Aleksi Nuotio / Yle

Kaksi viikkoa hameen laiton jälkeen Emman lähikaupan myyjä hälytti paikalle vartijat, kun Emma ystävineen astui kauppaan sisään. Hame muutti tutun asiakkaan epäilyttäväksi. Emma kirjoitti asiasta sosiaaliseen mediaan, ja sai kahdenlaisia vastauksia.

– Jotkut kirjoittivat, että hienoa Emma, kun olet päättänyt pitää tuon puvun. Mutta toiset kommentoivat, että mitenköhän tuo tarina on oikeasti mennyt. Vastasin, että varmasti on mennyt ihan noin, kun olen itse ollut paikalla. Mutta ajatus on, että koska olen mustalainen, voin valehdella.

Emma ei tavallisesti häiriinny siitä, että vartija seuraa häntä kaupassa. Siitä on tullut arkipäiväinen asia, johon hän ei itse kiinnitä huomioita, jos joku muu ei siitä huomauta. Syrjintään turtuu.

Mutta jos Emmalla on kiire, huono päivä tai vartija on poikkeuksellisen sinnikäs ja häiritsevän lähellä, Emma alkaa hermostua. Silloin hän hengittää syvään ja yrittää hillitä itsensä. Jos syrjintätilanteessa reagoi äänekkäästi, ennakkoluulot pahenevat.

Emma haluaisi olla vain Emma. Sen sijaan hänellä on iso rooli vedettävänä.

– Minä olen kaikkien mustalaisten kuva. Jokainen meistä on se. Minkälaista esimerkkiä minä annan, seuraava romani kärsii siitä. Sen takia on joskus vaikea puolustautua, Emma sanoo.

– Mustalainenhan ei ole minkään arvoinen. Olen kokenut senkin. Kaiken pahan mitä mustalainen on tehnyt, ihmiset näkevät minussa sen, Maritsa jatkaa.

Maritsalle tulee mieleen ainakin yksi ennakkoluulo, joka pitää hänen mielestään paikkansa. Se on kovaäänisyys. “Meistä lähtee ääntä niin, että koko kylä kuulee”, Maritsa nauraa. Aleksi Nuotio / Yle

Maritsa ei enää hätkähdä, kun joku kertoo hänelle, ettei pidä romaneista. Hänen itsetuntonsa on nykyään lujaa tekoa. Ennakkoluulo ei hälvene edes silloin, kun toinen osapuoli on tutustunut Maritsaan kunnolla.

Silloin hän saa kuulla, ettei ole niin kuin muut mustalaiset.

Siihen Maritsa vastaa aina samalla kysymyksellä: Kuinka monta mustalaista sinä olet tavannut?

