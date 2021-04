Neljä pappia kattoi alttarille "syntisten pöydän" ja videosta tuli Youtube-hitti – kaikkia se ei miellyttänyt: "Jotkut ovat kokeneet rienaavaksi"

Kun et jaksa enää esittää mitään

Kun et suuta pysty supussa pitää

Tule luoksemme

Pöytä on jo katettu

Tampereen seurakuntien YouTube-kanavallaan julkaisema Syntisten pöytä on katettu -video (siirryt toiseen palveluun) on noussut pääsiäisen puheenaiheeksi. Keskiviikkona julkaistu video lähti leviämään sosiaalisessa mediassa nopeasti, ja lauantai-iltapäivään mennessä sille on ehtinyt kertyä jo yli 133 000 katselukertaa.

Video on neljän evankelisluterilaisen papin tribuutti Erika Vikmanin Syntisten pöytä -kappaleelle.

– Ehdottomasti on kyllä yllättänyt, miten paljon kiinnostusta se on herättänyt. Tietenkin onhan tämä tosi hyvä kappale, itsekin olen sitä kuunnellut. En ajatellut, että se herättäisi näin suurta huomiota, kertoo videolla esiintyvä Imatran seurakunnan seurakuntapastori Kaisa Kontiainen.

Videolla nähdään muun muassa ehtoollisen jakamista ja kielletyn hedelmän tarjoilua.

Tuttua kappaletta huulisynkkaa videolla kolme muutakin seurakuntapastoria: Jenni Kallio Herttoniemen seurakunnasta, Anniina Salminen Harjun seurakunnasta ja Jenny Merimaa Ikaalisten seurakunnasta.

Video syntyi nopeasti

Kaikki lähti liikkeelle Erika Vikmanin kappaleesta.

– Kappale kosketti Jenni Kalliota niin paljon, että hän ajatteli, että tästä lähdetään tekemään tällaista herättävää ja kutsuvaa videota, sanoo Kontiainen.

Videon eri osuudet kuvattiin neljän mukana olevan seurakunnan kirkoissa. Seurakunnilta on saatu lupa videolla esiintymiseen.

Kontiaisen osuudet toteutettiin Imatralla Tainionkosken kirkossa.

– Aika pienellä porukalla ja nopealla aikataululla tehtiin, kertoo Kontiainen.

Koska aikataulu oli niin nopea, videoon löytyi esiintymään pelkästään naisia.

Moni voi löytää itsensä sanoituksista

Janne Rintalan ja Kaisa Korhosen sanoittamassa kappaleessa on mukana paljon uskonnollista termistöä. Muun muassa kielletty hedelmä ja murrettu leipä mainitaan. Sanoitukset puhuttelevat muutenkin:

Jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita

Langenneita, ratkenneita, sisimpänsä salanneita

Kontiainen kokee, että kappale kuvaa elämää ja meitä ihmisiä.

– Jos mietimme vaikka alkuperäistä ehtoollispöytää, jossa Jeesus oli opetuslapsiensa kanssa, samalla tavalla siellä oli varkaita, kieltäjiä ja pettureita, hän sanoo.

– Jokaisesta meistä löytyy aivan varmasti joku noista pöydän ihmisistä: pettäjä, jättäjä, eronnut ja karannut. Kuka meistä voi sanoa, että ei sopisi yhteenkään noista luetelluista?

Imatran seurakunnan seurakuntapastori Kaisa Kontiainen kokee, että omalle kutsulleen pitää olla rehellinen ja tehdä asioita täydellä sydämellä. Kaisa Kontiaisen kotialbumi

Video jakaa mielipiteitä

Etenkin positiivisten kommenttien määrä on yllättänyt Kontiaisen.

– Olen saanut sellaistakin palautetta, että kirkko on tullut 600 vuotta lähemmäs nykyaikaa, kertoo Kontiainen.

Palautteissa on tullut esille myös se, että voisi harkita liittyvänsä takaisin tällaiseen kirkkoon, joka tulee ulos tällaisella kappaleella ja videolla. Kaikkien mieleen video ei kuitenkaan ole.

– On tietenkin myös niitä, jotka ovat pahoittaneet mielensä. He ovat kokeneet, että video on rienaava ja sillä halutaan halventaa näitä pyhiä asioita, mitä ehtoollinenkin on kirkossamme.

Tasapainoilu perinteisen ja modernin välillä ei ole aina helppoa.

– Oikeastaan, tekee niin tai näin, aina joku loukkaantuu ja pahoittaa mielensä.

Kontiainen on ratkaissut asian omalta osaltaan näin:

– Pitää olla rehellinen omalle kutsulleen ja tehdä asioita täydellä sydämellä.