Jordaniassa Kuninkaan velipuoli kertoo olevansa kotiarestissa, useita pidätetty

Washington Postin mukaan lähes 20 ihmistä on pidätetty epäiltynä juonimisesta kuningasta vastaan.

Jordaniassa kuningas Abdullahin velipuoli prinssi Hamza bin Hussein kertoo BBC:n (siirryt toiseen palveluun)julkaisemalla videolla, että hänet on asetettu kotiarestiin.

Maan armeijan tiedotteessa kerrotaan, että Hamzaa on käsketty lopettamaan toiminta, joka uhkaa maan turvallisuutta ja vakautta. Armeijan mukaan prinssille annettu varoitus on osa laajempaa tutkimusta, joka liittyy maan turvallisuuteen. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyse on mahdollisesta juonesta horjuttaa Jordanian vallitsevaa tilaa.

Hamzan kotiarestin lisäksi Jordanian entinen talousministeri Bassem Awadallah ja kuningasperheen jäsen Hassan bin Zaid on pidätetty muiden, nimeämättömien henkilöiden kanssa. Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes 20 ihmistä on pidätetty epäiltynä juonimisesta kuningasta vastaan.

– Kansamme hyvinvointi on jäänyt toissijaiseksi, kun valtaapitävät ovat kiinnostuneempia omista asioistaan ja omista taloudellisista intresseistään. Korruptiosta on tullut tärkeämpää kuin kymmenen miljoonan ihmisen elämä ja tulevaisuus, Hamza sanoo videolla.

Hän myös kiisti olevansa mukana missään salaliitossa tai "ilkeässä organisaatiossa". Hamzan mukaan ihmiset eivät saa enää kritisoida viranomaisia ilman, että heitä tullaan kiusaamaan, ahdistelemaan tai uhkailemaan.

– Valitettavasti tämä maa on joutunut korruption, nepotismin ja harhaanjohtamisen keskelle, ja seurauksena on ollut tuho ja toivon menetys, Hamza sanoi.

Viranomaislähteen mukaan kuninkaan vastaisissa suunnitelmissa on ollut tavoitteena saada kansa kaduille protestoimaan. Viranomaiset tutkivat, onko suunnitelmissa ollut mukana ulkomaalaisia tekijöitä.

Hamza oli kruununprinssi kuninkaan kuoltua

Kun kuningas Abdullah peri valtaistuimen syöpään kuolleelta isältään kuningas Husseinilta vuonna 1999, hän teki velipuolestaan kruununprinssin. Tämä oli ollut kuolevan kuninkaan tahto. Viisi vuotta myöhemmin hän otti tuon tittelin pois ja antoi sen omalle pojalleen, nyt 26-vuotiaalle Husseinille.

Abdullah perusteli kruunun perimisen siirtämistä sillä, että hän näin vapautti velipuolensa aseman tuomista rajoituksista, jotta hän voisi ottaa vastaan muita vastuita. Siirto nähtiin laajalti Abdullahin oman aseman vahvistamisena kuninkaana.

Prinssi Hamzaa ei ole koettu suurena uhkana Jordanian kuningasperheelle ja hän on ollut verrattain syrjässä. Valtaapitävät ovat kuitenkin viime aikoina alkaneet olla huolissaan Hamzan pyrkimyksistä luoda suhteita arvovaltaisiin heimoihin, jotka ovat osoittaneet tyytymättömyyttään muun muassa kannustamalla ihmisiä mielenosoituksiin.

Nämä heimot hallitsevat Jordanian turvallisuusjoukkoja, jotka luovat kivijalan valtaapitävälle kuningasperheelle.

Koronavirus on iskenyt kovaa myös Jordaniaan ja työttömyys sekä köyhyys ovat ennätyslukemissaan. Viranomaiset ovat hajottaneet jo useita mielenosoituksia ja pidättäneet kymmeniä ihmisiä.

Lähteet: Reuters, AP, AFP