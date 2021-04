Bulgariassa parlamenttivaalit – Saako macho-imagolla esiintyvä pääministeri Borisov jatkokauden

Köyhimpiin EU-maihin kuuluva Bulgaria järjestää tänään sunnuntaina parlamenttivaalit. Äänioikeus on 6,7 miljoonalla bulgarialaisella, mutta äänestysaktiivisuuden pelätään laskevan, sillä ihmiset pelkäävät saavansa koronatartunnan äänestysjonossa.

Bulgarian vahva mies on pääministeri Boyko Borisov, joka on johtanut maata lähes yhtäjaksoisesti jo vuosikymmenen. Hänen Eurooppalainen kehityspuolueensa GERB on ennusteiden mukaan saamassa 28 – 29 prosentin äänisaaliin ja selvästi suurimman puolueen aseman.

Vaaleja voidaan pitää Borisovin luottamusäänestyksenä, sillä Bulgariassa oli ennen vaaleja mielenosoituksia, joissa Borisovia syytettiin vehkeilystä oligarkkien kanssa. Korruptio on Bulgariassa laaja ongelma.

Borisov kieltäytyi ennen vaaleja tiedotusvälineiden haastatteluista. Hän keskittyi kiertämään kaupunkimaasturillaan maaseutua, tehtaita ja rakennustyömaita Hän piti puheita, joissa korostui hänen iskulauseensa: "Työ, työ, työ".

Toiseksi eniten kannatusta näyttää keräävän tärkein oppositiopuolue, sosialistit, noin 20 prosenttia. Sen johtaja Korneliya Ninova on sanonut haluavansa riisua nykyiset hallitsijat vallasta ja tehdä maassa suuria muutoksia.

Kyselyissä kolmanneksi on noussut populistinen Sellainen kansakunta -puolue, jota johtaa TV-julkkis Slavi Trifov.

Bulgariassa on myös äärioikeistolainen puolue sekä vasemmistolainen "Nouskaa! Mafia ulos" -puolue.

Borisovin avuksi hallituksen muodostukseen saattaa tulla turkkilaisvähemmistöä edustava Oikeus- ja vapauspuolue.

Äänestys päättyy iltakahdeksalta, jolloin saadaan ovensuukyselyjen tulokset. Alustavat vaalitulokset valmistunevat yöllä.

Lähteet: AP, AFP, Tass