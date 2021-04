Katso video: Kulmikkuutta, vaaleita seiniä ja valoisuutta – Ylivieskan uusi kirkko vihittiin käyttöön

Puukirkon raunioiden viereen rakennetun uuden kirkon nimi on Pyhän kolminaisuuden kirkko.

Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskan kaupunkiin on valmistunut uusi kirkko.

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo vihki kirkon Ylivieskan seurakunnan käyttöön vihkimismessussa pääsiäissunnuntaina.

Uuden kirkon nimi on Pyhän kolminaisuuden kirkko, ja se rakennettiin viisi vuotta sitten palaneen vanhan puukirkon raunioiden viereen.

Keskitalo muisteli messussa, miten viisi vuotta sitten ylivieskalaiset kulkivat mieli mustana ja kasvot maahan painuneina heille rakkaan kirkon rauniolle. Nyt tunnelma on hänen mukaansa täysin toinen.

– Me saamme katsella tätä kaunista kirkkoa, joka on kuin ylösnousemuksen aamun ihme. Se on kyynelten ja tuhkan keskeltä noussut ilon katedraali, hän sanoi.

Alun perin Ylivieskassa pohdittiin palaneen kanssa samanlaisen kirkon rakentamista entiselle paikalleen. Koska myös seurakuntakoti oli osoittautunut kuluneeksi ja puutteelliseksi, päädyttiin kuitenkin rakentamaan uusien vaatimusten mukainen kirkko.

Kirkon pääsuunnittelija on ollut arkkitehti Kimmo Lintula. Kirkkotekstiilit on suunnitellut tekstiilitaiteilija Silja van der Meer.

Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2019.

Edellisen kirkon muisto kuitenkin näkyi vihkimismessussa. Säestyksissä käytetyn kitaran ja viulun rakentamiseen oli käytetty palaneen kirkon hirsiä.

Koronatilanteen vuoksi vihkimismessuun osallistuivat paikan päällä vain jumalanpalveluksen suorittajat.

Vuonna 1786 valmistunut Ylivieskan vanha puukirkko paloi tuhopoltossa pääsiäisenä 2016. Joulukuussa 2016 käräjäoikeus tuomitsi kirkon polttaneen miehen syyntakeettomana tehdystä törkeästä vahingonteosta. Syyntakeettomuuden vuoksi mies jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Lue myös:

Ylivieskan lohduton kirkkopalo – kuvagalleria

"Oli aika kovaa katsoa kirkon kaatumista" – Ylivieskassa tuhoutui maamerkki ja monen kotikirkko

Ylivieskan kirkonkellot – kuuntele