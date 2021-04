Poliisilta lisätietoja Turun epäillyistä murhista: Uhriksi joutui sivullinen nainen sekä kohteena ollut mies

Poliisi on sunnuntaina kertonut lisätietoa Turun Pernossa lauantaina tapahtuneista vakavista väkivaltarikoksista. Väkivallanteosta epäiltynä on 27-vuotias mies, joka on pääpiirteittäin myöntänyt teon.

Poliisin mukaan miestä epäiltiin aluksi kahdesta murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Myöhemmin lauantaina rikosnimikkeisiin lisättiin kaksi uutta epäiltyä murhan yritystä.

Surmansa väkivallanteossa sai 27-vuotias mies, jonka poliisi uskoo olleen teon varsinaisena kohteena. Poliisin mukaan kohteena saattoi olla myös miehen kanssa samassa asunnossa olleet henkilöt.

Toinen surmansa saaneista oli 25-vuotias nainen. Mies ja nainen olivat kuolleet ampumavammoihin paikan päällä.

Paikalta löytyi lisäksi 29-vuotias mies, joka oli saanut vakavia vammoja teräaseesta. Hänet vietiin sairaalaan.

Sekä kuollut nainen että vammoja saanut mies olivat tekijälle ennestään tuntemattomia.

Asunnosta löytyi lisäksi myös 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, jotka kertoivat poliisille olleensa piilossa epäillyltä tekijältä. Heillä ei ollut ulkoisia vammoja.

Poliisi: Soittaja kertoi, että häntä on ammuttu

Poliisitehtävä Turun Pernossa sijaitsevassa kerrostalossa alkoi lauantaina aamuyöllä, kun hätäkeskukseen soitettiin, että paikalla on ammuttu laukauksia. Poliisin tiedotteen mukaan soittaja itse kertoi, että häntä on ammuttu.

Poliisi löysi tapahtumapaikalta miehen ja naisen, jotka olivat kuolleet ampumavammoihin, sekä teräaseella haavoitetun miehen. Lisäksi paikalta tavattiin kaksi ihmistä, jotka olivat olleet piilossa tekijältä. Poliisin mukaan heidänkin katsotaan voineen joutua henkirikoksen kohteeksi, joten myös heidän osaltaan kiinniotettua miestä epäillään murhan yrityksistä.

Poliisipartio kohtasi lähistöltä miehen, jolla oli hallussaan ampuma-ase ja teräase. Mies luopui aseistaan poliisin käskystä, ja hänet otettiin kiinni ilman vastarintaa. Hänen uskotaan ampuneen laukauksia paitsi asunnon sisällä myös kerrostalon rappukäytävässä ja talon ulkopuolella.

Poliisi esittää epäiltyä 27-vuotiasta miestä vangittavaksi alkuviikosta, todennäköisesti tiistaina. Tapahtumista tiedotetaan seuraavan kerran aikaisintaan silloin.

Epäilty on pääpiirteittäin myöntänyt teot

Päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer kommentoi tiedotteessa, että epäilty on pääpiirteittäin myöntänyt teon.

– Epäilty on kuulusteluissa toiminut yhteystyöhaluisesti rikoksen selvittämiseksi. Olemme saaneet tapahtumien kulusta tarkkojakin tietoja, Paaer sanoo.

Sekä kuollut nainen että vammoja saanut mies olivat tekijälle ennestään tuntemattomia, Paaer sanoo.

– Poliisin tietojen mukaan he olivat sivullisia, jotka tulivat tapahtumapaikalle. Tutkinnan edetessä näihin asioihin saadaan lisää varmuutta.