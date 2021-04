Nasan minikopterin uraauurtava lento Marsissa onnistui – mukana lensi historiallinen kangastilkku

Vuoden 1903 lopulla levisi ällistyttävä uutinen: ihminen oli onnistunut tekemään hallitun lennon konevoimalla. Nyt Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on jatkanut tarinaa uudella luvulla: ihmisen tekemä laite on lentänyt ensi kertaa toisella taivaankappaleella.

Ingenuity-helikopteri (siirryt toiseen palveluun) onnistui uhmaamaan Marsin ohuenohutta kaasukehää ja irrottautumaan Marsin pinnalta, jolle se oli laskeutunut Perseverance-mönkijän kyydissä helmikuussa.

Maapallon historiallinen ensilento kesti 12 sekuntia ja ylsi 37 metrin päähän. Ingenuitylla suunta oli toistaiseksi vain ylöspäin: kopteri nousi Marsin pinnasta kolmen metrin korkeuteen, leijui puolen minuutin ajan ja laskeutui.

Lento oli määrä tehdä viikko sitten, mutta Ingenuity-tiimi otti lisäaikaa ohjelmisto-ongelman pysäytettyä roottorien lavat kesken testin, jossa niitä pyöritettiin täydellä teholla.

Marsin ja Maan välisen kommunikaatioviiveen takia Ingenuity teki varsinaisen lennon omin päin. Perseverancen lähettämää dataa siitä, oliko lento onnistunut, jouduttiin Nasan JPL-laboratorissa Kaliforniassa odottamaan neljä tuntia.

Ensimmänen mustavalkoinen valokuva Ingenityn varjosta Marsin pinnalla ja Perseverancen kuvaama video saatiin pian sen jälkeen.

Ingenuityn alaspäin osoittava kamera kuvasi kopterin varjon Marsin pinnalla. Nasa

Ingenuity tuli lentopaikalleen Perseverancen mahan alla. Paikan valinnassa ratkaisi tasaisuuden lisäksi se, ettei siellä ole esteitä minikopterin pyrähdyksille.

Pari viikkoa sitten Ingenuity pudottautui marsperälle ja asettui seisomaan neljälle jalalleen. Perseverance puolestaan peruutti loitommalle antaakseen Auringon paistaa Ingenuityn aurinkopaneeleihin.

Kevyt ja vinhalapainen

Marsin kaasukehän tiheys on alle prosentin Maan ilmakehästä, joten lentoon nouseminen on hyvin vaikeaa. Siksi roottorien lapojen on oltava paljon pidemmät kuin Maan koptereilla. Pyörimisnopeus on kahdeksankertainen, 2 500 kierrosta minuutissa.

Myös paino oli Ingenuitya suunniteltaessa pidettävä alhaalla, vain 1,8 kilossa.

Hyötyä Ingenuitylle koituu siitä, että Marsin painovoima on vain kolmannes Maan painovoimasta, miinusta puolestaan kylmyydestä, joka on iso haaste sähkölaitteille ja akulle. Marsin lämpötila voi painua yöllä jopa -90 asteeseen.

Tässä on osa tiimistä, jonka kuuden vuoden työ sai Ingenuityn lentämään. Kuva on otettu Nasan JPL-laboratorion edessä Kaliforniassa joulukuussa 2018. Keskellä Ingenuityn täysikokoista mallia pitelee projektinjohtaja MiMi Aung. Nasa / JPL-Caltech

Mikäli Ingenuity edelleen selättää vaikeudet, sen on määrä tehdä kuukaudessa vielä neljä aste asteelta vaikeampaa lentoa. Sitten sen työ Marsissa on ohi. Pisimmän lennon on määrä kantaa 70 metrin päähän ja takaisin.

Ingenuityn ainoana tehtävänä on osoittaa, että toisella taivaankappaleella on mahdollista nousta, lentää ja laskeutua, ei ainoastaan pudota hallitusti. Tutkimusinstrumentteja tai -tavoitteita kopterilla ei ole. Se on kuitenkin varustettu kahdella kameralla.

Nasa toivoo Ingenuityn seuraajista tiedustelijoita tulevissa planeetta- ja kuumissioissa. Helikopterit voisivat lentää mönkijöiden edellä arvioimassa parhaita reittejä.

Lentämällä pääsee myös paikkoihin, joihin mönkijä ei kykene rullaamaan, kuten kallionkielekkeille, luoliin ja syviin kraattereihin, Nasa luettelee. Sen visioissa seuraavien sukupolvien kopterit voivat jopa noutaa mönkijöille näytteitä analysoitaviksi.

Seuraava lentokokeilu on jo tiedossa. Kun Nasan luotain lähtee vuonna 2026 kohti Saturnuksen suurinta kuuta Titania, mukaan on määrä panna myös helikopteri.

Wrightin veljekset tekivät ensilentonsa Kitty Hawkissa Pohjois-Carolinassa joulukuisena aampäivänä vuonna 1903. Koneen ohjaimissa on Orville Wright, ja rinnalla Flyer-konetta tasapainottamassa juossut veli Wilbur on kuvassa juuri irrottanut otteensa siivestä. Ian Dagnall / Alamy / AOP

Ingenuityn mukana Marsissa on postimerkin kokoinen musliinikankaan tilkku muistuttamassa Wrightin veljesten 117 vuoden takaisesta saavutuksesta. Ingenuityn aurinkopaneelin alle teipattu kankaanpalanen on peräisin heidän Flyer-lentokoneensa siivestä.

Samanlainen tilkku on lentänyt avaruuteen ennenkin, Apollo 11:n mukana, kun se vei ensimmäiset ihmiset Kuuhun. Tuolloin avaruudessa kävi myös Flyerin puunsäle.

Flyer on esillä Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruusmuseossa (siirryt toiseen palveluun) Washingtonissa ja virtuaalisesti sen verkkosivulla.

