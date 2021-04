Suomussalmella liikenneonnettomuus – kahdeksan vakavasti loukkaantunutta

Kyseessä on kahden auton nokkakolari, kummassakin autossa oli neljä ihmistä.

Suomussalmella on maanantaina tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, jossa on loukkaantunut vakavasti kahdeksan ihmistä. Kainuun soten tiedotteen mukaan turma sattui aamupäivällä noin kymmenen kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella.

Ennakkotietojen mukaan kyseessä on kahden auton nokkakolari. Pelastusviranomaisten mukaan kummassakin autossa oli neljä ihmistä, jotka kaikki loukkaantuivat vakavasti.

Kaksi loukkaantunutta on kuljetettu Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja kuusi Kainuun keskussairaalaan. Kainuun keskussairaala on nostanut valmiuttaan suuronnettomuustilaan, tiedotteessa kerrotaan.

Tarkempi onnettomuuspaikka on valtatiellä 5 Pesiönlahden ja Alajärven välissä noin kymmenen kilometriä Suomussalmelta. Tie on ollut suljettuna ja poliisi on ohjannut liikenteen kiertotietä.

