Kenestä elokuvatyttö Spede Pasasen filmiin? Aikakauslehdet olivat ennen se, mitä tosi-tv nyt – mutta miten aikakauslehdillä menee?

Jotkut pitävät juuri 1960- ja 1970-lukua suomalaisten yleisaikakauslehtien kulta-aikana. Ja tuolloin ne tekivät kaikkea sitä, mitä tosi-tv tekee nyt.

Esimerkiksi Matti Jämsä paini 1950-luvulta alkaen Avussa muina duudsoneina karhun kanssa, Veikko Ennala kertoi vankiloista, himokkaista kotirouvista ja avioelämästään niin, että Hymy-lehdellä oli parhaimmillaan levikkiä 500 000.

Matti Jämsä kokeilee asbestipukua tulipalossa. Saarinen UA, 1957, Museovirasto. U. A. Saarinen / Museovirasto

Erilaiset talentit, idolsit ja missikisat, kuten vaikkapa Spede Pasasen elokuvatyttökisa, järjestettiin lehtien sivuilla.

Lehdillä meni tuolloin lujaa. Ne olivat kuin start up -yritykset 2000-luvun alussa. Apu-lehteä julkaisevassa A-lehdet -kustantamossa oli juttukeikoilla käytössä lentokone.

Lehdet lähettivät toimittajia kaukaisiin maailman kolkkiin: esimerkiksi Matti Jämsä lähti Tokioon sumopainimaan.

Sittemmin juuri Apu ja Seura olivat koko kansan lehtiä, muistuttaa Aikakausmedian tutkimuspäällikkö Outi Itävuo. Julkkiksia, kuten Matti Nykästä, seurattiin lehtien sivuilta. 2000-luvulle tultaessa viikkolehtien valtikan otti toviksi 7 päivää -lehti.

Aikakauslehtiä tutkinut Aalto-yliopiston dosentti Maija Töyry muistelee, että vielä 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa lehdillä meni hyvin. Ilmoittajille ei ollut brändimainonnalle juuri muuta paikkaa. Siksi lehdissä oli paljon sivuja.

– Se tarkoitti osakkeenomistajille hyviä osinkovuosia. Toisaalta mainossivumäärän kasvaessa myös journalistisen sisällön sivumäärä kasvoi, Töyry sanoo.

Toki tämä on vain yksi näkökulma aikakauslehtiin, joista vanhimpina voi pitää 1700-luvun tiedelehtiä.

Kaupan lehtihyllyn aikakauslehtien nimet on helppo tunnistaa. Ne ovat brändejä:

Suomen Kuvalehti, Apu, Seura, Seiska, Valitut Palat, Kotiliesi, Tekniikan Maailma, Anna, MeNaiset, Image, Gloria…

Tänään alkaneella Aikakauslehtiviikolla noin 100 lehteä avaa sivunsa maksutta kaikkien luettaviks (siirryt toiseen palveluun)i. Mutta miten aikakauslehdillä tai aikkareilla, kuten alalla tavataan sanoa, nyt menee?

Asiakaslehdet jylläävät, levikeistä ei enää kerrota

Mikä on Suomen suurin miestenlehti?

Tämä kysymys oli ainakin vielä joitain vuosia sitten aikakauslehtialalla tavallinen.

Vastaus on helppo.

Se löytyy Kansallisen mediatutkimuksen listasta, jossa on Suomen lukijamäärältään suurimmat aikakauslehdet vuonna 2020. (Suluissa lukijamäärä.)

Yhteishyvä (2 195 000) Pirkka (1 653 000) Terveydeksi! (787 000) OP lehti (737 000) Avainapteekit (586 000) Taloustaito (393 000) Eeva (336 000) Aku Ankka (317 000) Apu (305 000) Suomen Kuvalehti (304 000)

Ai mikä oli se suosituin miestenlehti?

No, Aku Ankka. Ainakin aiemmin sillä oli kaikista aikakauslehdistä eniten miehiä tilaajina.

Ne, miestenlehdet, joita varttuneemmat lukijat ehkä ajattelivat, on kutakuinkin kaikki lopetettu. Internet kaatoi pornolehtibisneksen. (siirryt toiseen palveluun)

Tiukkaa on internet tehnyt muillekin aikakauslehdille.

Lehtien levikit olivat pitkään laskussa, kunnes kävi niin, että levikin kertominen julkisuuteen lopetettiin. Levikit kertoivat maksavista tilaajista. Nyt alalla puhutaan lukijamääristä ja kokonaistavoittavuudesta. (siirryt toiseen palveluun)

– Yleisin selitys on se, että tarvitaan tähän aikaan sopivampia digitaalisen lukemisen mittareita. Voi sen ajatella myös niin, että luvut ovat niin huonoja, että ne pannaan piiloon, mediaan erikoistunut (siirryt toiseen palveluun)toimittaja Pasi Kivioja sanoo.

Nimikkeet, levikit, mainosmäärät ja lukijat ovat kaikki olleet pitkään laskussa.

Asiakaslehdet ovat luetuimpia

Kuten kansallinen mediatutkimus eli KMT kertoo, luettujen lehtien kärjessä ovat niin sanotut maksuttomat asiakaslehdet, jotka jaetaan raa’asti sanoen S-etukortin ja K-plussakortin kylkiäisenä tai Apteekin asiakaslehtenä.

Lehtiä tutkinut Maija Töyry toteaakin, että nyt yli puolet Suomessa julkaistavista aikakauslehdistä on eri organisaatioiden asiakas- ja sidosryhmälehtiä.

– Niillä menee yhtä hyvin kuin julkaisijoillaan, Töyry sanoo.

KMT-listan ensimmäinen selkeästi "omalla rahalla” tilattava lehti on A-lehtien Eeva. Se on perinteinen naistenlehti.

Lehdet kuolevat ja syntyvät: uusimpia on Perineruokaa Prkl

Aikakauslehtiä on todella laidasta laitaan. Aikakausmedialla on listattuna 450 lehteä Aromista ja Ammattisotilaasta Ylioppilaslehteen _ja _Ässään. Lehtien nimikkeiden määrä on ollut pitkään laskussa. Tänä vuonnakin on jo lakkautettu ja perustettu lehtiä.

Tämän kevään uusia lehtiä ovat Multiristikot, Nopeat neuleet, Perinneruokaa Prkl: Leivo Koko Vuosi, Talo, Vahva keho & mieli, Vanhat tavarat & talot, Voi Hyvin - Horoskooppeja ja Ristikoita.

Viime vuonna perustettiin 31 uutta lehteä. Toki monia lehtiä myös lakkautettiin. Lehtien hautausmaalle saatettiin nimekkäitäkin kuten Markkinointi&Mainonta,Demi _ja _Vauva.

Median murros ja digilisaatio ovat hankala paikka perinteiselle medialle. Aikakauslehtiin se kuitenkin iski verrattain myöhään.

Postin eli silloisen Itellan entisen tutkimusjohtajan Heikki Nikalin mukaan aikakauslehtien tilaaminen alkoi vähentyä merkittävästi vasta vuodesta 2008 lähtien. “Voidaan jopa sanoa, että aikakauslehdet olivat pärjänneet paperiviestinnän markkinoilla paremmin kuin monet muut viestintämuodot. Paperisten sanomalehtien kysyntä kääntyi laskuun jo vuonna 1990 ja sen jälkeen markkina on pienentynyt joka vuosi”, Nikali kirjoitti vuonna 2014.

Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo sanoo, että positiivinen uutinen aikakauslehdissä on verkkojuttujen suosion kasvu.

– Onhan alalla koko ajan haasteita, nimenomaan sen suhteen, miten kustantajat onnistuvat saamaan tuloja myös digitaalisista sisällöistä. Jos jotain positiivista on seurannut koronavuodesta, niin sisältöjä on sen aikana kulutettu paljon. Mutta aikkarien pitäisi keksiä se, miten rahaa tehdään digipuolella, Itävuo sanoo.

Itävuon mukaan viime vuosina sanomalehdet ovat siirtyneet feature-juttuineen aikakauslehtien suuntaan. Yksittäisen uutisen sijaan arvoa on nähty taustoittamisessa ja tarinoissa, jotka olivat aiemmin aikakauslehtien erityisalaa.

– Aikakauslehdetkin tekevät jatkossa juttuja verkkoon myös nopeammalla syklillä uutismedioiden tapaan, ja kun uutismediat kurottavat aikkareiden suuntaan, niin jatkossa rajanveto medioiden välillä ei ole niin selkeää, Itävuo sanoo.

Silti erikoistunut ja syventävä sisältö on Itävuon mukaan jatkossakin aikakauslehtien vahvuus.

Suomen Kuvalehti on esimerkki aikakauslehdestä, joka on verkossa siirtynyt lähemmäs uutismediaa.

Maija Töyry kertoo, että aikakauslehdillä oli aiemmin monopoli monenlaiseen sisältöön, mutta verkon ilmainen tarjonta syö maksavaa lukijakuntaa. Esimerkiksi ruokareseptejä saa ilmaiseksi, mikä vaikeuttaa ruokalehtien julkaisemista. Toisaalta aikakauslehtien ruokasisällöt, kuten Soppa345 tai Meilläkotona.fi (entinen Maku.fi), ovat suosittuja myös netissä, mutta niiden tilaamisesta ei makseta.

Joitain instagram-tilejä tai blogeja voisi nyt verrata aikakauslehteen, Maija Töyry sanoo. Ne keskittyvät rajoitettuun asiaan.

– Suositut sisustusblogit vaikka ovat suosituimpia kuin mikään aikakauslehti.

Itävuo huomauttaa, että aikakauslehdet ovat edelleen massamediaa siinä mielessä, että lähes jokainen suomalainen lukee niitä. Nyt vain markkina on jakautunut siten, että kaikki eivät lue samoja lehtiä.

Suomalaiset ovat lukijakansaa

Suomalaiset ovat olleet monipuolista lukijakansaa ja täällä aikakauslehdet ovat kukoistaneet, Pasi Kivioja sanoo. Hän muistuttaa, että Suomessa on edelleen todella monipuolinen lehtitarjonta.

– Aikakauslehdissä on myös oltu taitavia haistamaan markkinoita. Lehtiä on perustettu nopeasti sen mukaan, mitä kysyntää kuluttajilla ja mainostajilla on. Lehtiä on myös lopetettu nopeasti, jos kysyntä on lopahtanut, Kivioja sanoo.

Tästä esimerkkinä ovat vaikkapa Allerin Karppaaja-lehti vuonna 2012 tai A-lehtien Tubettaja vuodelta 2019. Esimerkiksi Karppaaja-lehti myytiin hetkessä loppuun, siitä otettiin uusia painoksia ja sitä julkaistiin muutaman kuukauden välein noin vuoden ajan, kertoo lehden tuolloinen päätoimittaja Taru Marjamaa. Mutta sitten karppaustrendi hiipui ja kustantaja siirtyi julkaisemaan Fit Laihdu -lehteä.

Silti nopeat innovaatiotkaan eivät aina auta, kun printti ei myy.

– Jos taloudellista puolta katsoo, levikit ja mainostulot ovat tulleet todella paljon alas. Vahvimmat jatkavat edelleen, osa on kiikun kaakun. Luvassa on paljon lehtien yhdistämisiä ja lopettamisia, Kivioja arvioi.

Yhdistämisistä Kivioja nostaa esimerkiksi MeNaiset. Aikakauslehti MeNaiset siirtyi verkossa osaksi Ilta-Sanomia, mutta on edelleen oma brändinsä ja lehtensä.

– MeNaisten sisältö sopii hyvin iltapäivälehden repertuaariin ja aikakauslehti saa valtavan tavoittavuuden, Kivioja summaa.

Vastaavasti osa Sanomien aikakauslehdistä, kuten Meidän perhe ja Tiede, on siirtynyt Helsingin Sanomien kylkeen.

Kivioja uskoo, että aikakauslehdet voivat pärjätä tulevaisuudessakin, mutta enää ne eivät ole samanlaisia rahantekokoneita kuin joskus.

– Journalismin tekeminen ei ole enää kultakaivos. Jos katsoo vaikka Alma Mediaa, niin sen tuotot tulevat jo pääosin muista toiminnoista, Kivioja sanoo.

Sama koskee Kiviojan mukaan Sanomia. Oppimateriaalit ovat Sanomien kultajyvä, mutta journalismi on heikommin kannattavaa. Aiemmin Sanomilla aikakauslehdet olivat hyvin tuottavia.

Viime aikoina enimmäkseen yt-uutisia

Vime vuonna ainakin kolmessa aikakauslehtitalossa oli yt-neuvottelut. Ja lehtien tekijöitä irtisanottiin esimerkiksi A-lehdistä, Otavamediasta ja Fokus-mediasta. (siirryt toiseen palveluun)

Se ei voi olla vaikuttamatta laatuun, arvioi Maija Töyry.

– Resurssien niukkeneminen ei tee kenellekään hyvää. Ei se lisää laatua, vaikka mitä väitettäisiin. Mutta ei voida puhua mistään aikakauslehtien yleisestä huonontumisesta. Sivumäärä ja resurssit laskevat, samoja juttua kierrätetään lehdestä toiseen, Töyry sanoo.

– Ei kai millään mittarilla voi ajatella, että kaupallisilla aikakauslehdillä olisi nousuhuuma.

Aikkarit ovat arjen luksusta

Aikakauslehdillä on kuitenkin edelleen paikkansa. Niin uskovat ainakin tähän juttuun haastatellut asiantuntijat.

– Minulle aikakauslehti tuo mieleen viikon luksushetken, kun voi istua sohvalla ja syventyä lukemaan sellaisia juttuja, joita muissa lehdissä ei ole, Pasi Kivioja sanoo.

Maija Töyry painottaa aikakauslehtien erikoistumista erilaisiin sisältöihin.

– Aikakauslehdet ovat tyypillisesti oman alansa asiantuntijoita. Kun lehtiä julkaistaan vuosikymmeniä, niille syntyy pitkä osaaminen jostain asiasta. Samalla syntyy myös lukijasuhde. Toisessa päässä ovat tiedejulkaisut ja toisessa päässä viihdelehdet.

Aikakauslehtien erityisyys on juuri lukijasuhteessa, aikakauslehti on kuin ystävä, Töyry sanoo.

– Aikakauslehdillä on ehdottomasti tulevaisuus, myös printtilehdillä, Outi Itävuo toteaa.

Esimerkiksi ammatti- ja järjestölehdissä on Outi Itävuon mukaan tullut esiin, että lukijat haluavat juuri oman lehden, eivät digitaalisena julkaisuna vaan printtinä.

– Kun kaikki muu on mediavirtaa, fyysisen lehden äärelle pysähtyminen on erityinen juttu.

