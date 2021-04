Säkylässä Pyhäjärven rannassa kuvattiin tänään erikoisia jääröykkiötä

Ilmiössä on kyse siitä, että kova tuuli painaa ohentunutta jäämassaa kohti rantaa.

Satakunnassa Säkylässä kova tuuli on tänään kasannut suuria jäävalleja Pyhäjärven rannoille.

Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan ilmiössä on kyse siitä, että Perämeren yllä ollut voimakas matalapaine on voimistanut etelälounaisia tuulia, joka on kuljettanut jääröykkiötä kohti rantaa.

– Jäiden ohentuessa tuuli on päässyt työntämään jäämassoja rannikolle.

Säkylän Eenokilla jäät nousivat Pyhäjärven rantaan. Rauno Korhonen

– Tätä tapahtuu monesti tähän aikaan vuodesta isommilla järvenselillä ja meren rannikolla, Huutonen kertoo.

Puuskissa on sunnuntaina ollut Huutosen mukaan likipitäen myrskytuulta myös maa-alueilla.

– Säkylän alueella kovimmat puuskat ovat olleet 17-18 m/s, Huutonen sanoo.

