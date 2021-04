Nuorten joukkoaltistuminen virusmuunnokselle Raumalla – lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien paluu lähiopetukseen lykkääntyy

Koronajäljittäjillä on taas töitä Raumalla. Terveydenhoitaja, koronajäljittäjä Lindaveera Maliniemi jäljitti koronaa helmikuun alussa.

Nuorten parissa on todettu pääsiäisenä kuusi koronatartuntaa Raumalla.

Raumalla toisen asteen opiskelijoiden paluu lähiopetukseen lykkääntyy koronan joukkoaltistuksen takia. Koronavirustartunnan saanut on osallistunut yksityistilaisuuteen, jossa tartunta on levinnyt.

Raumalla on todettu viikonlopun aikana nuorten keskuudessa kuusi koronatartuntaa, joista yksi tartunta on ammattiopisto Winnovan opiskelijalla ja viisi tartuntaa Rauman Lyseon lukion opiskelijoilla.

Karateeniin on asetettu 16 altistunutta, joista yhdeksän on Winnovan ja seitsemän lukion opiskelijoita. Näiden lisäksi karanteeniin on asetettu 20 muuta ihmistä.

Tartunta brittimuunnosta

Satasairaalan ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo, että tartunta on alustavan tiedon mukaan brittimuunnosta. Siksi sen leviämisriski on merkittävä.

Rauman kaupunki ja Winnova ovat yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa päätyneet siihen, että Rauman Lyseon lukio ja Winnova jatkavat Raumalla etäopetuksessa eivätkä palaa lähiopetukseen ainakaan kahteen viikkoon.

Tilannetta tarkastellaan uudestaan 16.4.