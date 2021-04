Näin oikeuskansleri Pöysti vastaa arvosteluun liikkumisrajoitusten ennakkovalvonnasta: ongelmana poikkeuksellinen kiire, luonnokset muuttuivat jatkuvasti

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin roolia liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen ennakkovalvonnassa on ihmetelty.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin roolia liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen ennakkovalvonnassa on ihmetelty. Retu Liikanen / Yle

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei ole saamansa arvostelunkaan jälkeen sitä mieltä, että oikeuskanslerin olisi pitänyt estää hallituksen liikkumisrajoituksia koskevan esityksen antaminen eduskunnalle. Pöystin mukaan hän olisi jälkikäteen arvioiden kuitenkin voinut kiinnittää enemmän huomiota sääntelyn tarkkarajaisuuteen ja täsmällisyyteen.

Oikeusoppineet ovat arvostelleet Pöystin toimintaa hallituksen liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen valvonnassa. Esitys karahti kiville viime viikolla eduskunnassa, sillä perustuslakivaliokunta löysi siitä runsaasti perustuslaillisia ongelmia.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa muun muassa valtioneuvoston toimien lainmukaisuutta. Lakiesityksen päätyminen eduskuntaan asti kertoo arvostelijoiden mukaan oikeuskanslerin ennakkovalvonnan pettämisestä.

Pöysti vastaa arvosteluun oikeuskanslerinviraston sivuilla julkaisemassaan seikkaperäisessä kirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun), jossa käydään läpi liikkumisrajoituksia koskevan esityksen valmistelua.

Asiantuntijat erimielisiä liikkumisrajoituksista

Pöysti huomauttaa, että perustuslaki vaatii aina tulkintaa ja myöskään liikkumisrajoituksia koskevat asiantuntijalausunnot eivät olleet yksimielisiä.

– Joukossa on useita vähintäänkin varovaisen myönteisiä lausuntoja, mutta myös hyvin kriittisiä lausuntoja, mikä osaltaan kertoo tulkinnan mahdollisuuksista, Pöysti kirjoittaa.

Pöystin mukaan hän ei voi yhtyä ajatukseen, että oikeuskanslerin olisi pitänyt yrittää estää hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle. Tätä Pöysti perustelee sillä, että valtioneuvostolla pitää olla mahdollisuus tehdä myös uusia perustuslain tulkintoja sisältäviä ehdotuksia eduskunnalle.

– Hallitus ei siten menettele lainvastaisesti, vaikka hallituksen esityksen perustuslainmukaisuus olisi aikaisemman käytännön valossa tulkinnanvaraista ja perustuslakivaliokunta päätyisi arvioinnissaan valtioneuvostosta poikkeavalle kannalle, kunhan tulkinnanvaraisuus kerrotaan avoimesti, Pöysti arvioi.

Pöysti on osallistunut hallituksen neuvotteluihin, joissa liikkumisrajoituksia on käsitelty. Pöystin mukaan oikeuskanslerin osallistumisessa ei ole kuitenkaan tapahtunut muutoksia eikä oikeuskanslerin osallistumista valmisteluun ole laajennettu, toisin kuin julkisuudessa on esitetty. Tässä Pöysti sanoo seuranneensa vanhaa käytäntöä.

Pöysti ei osannut ennakoida syntynyttä keskustelua

Liikkumisrajoitusten valmistelua vaikeutti erityisesti kova kiire. Pöysti huomauttaa, että liikkumisrajoituksia valmisteltiin jopa koronkriisin oloihin poikkeuksellisen nopeassa aikataulussa.

Laista ei järjestetty tavalliseen tapaan lausuntokierrosta, vaan oikeuskansleri joutui esittämään laillisuusvalvontaan liittyvät havainnot lukuisiin valmistelijoilta saatuihin luonnoksiin, jotka myös muuttuivat jatkuvasti. Lausuntokierroksesta luopuminen heikentää Pöystin mukaan useimmiten ehdotusten laatua.

Arvioituaan lopulta esitysluonnoksen täyttävän eduskunnalle antamisen edellytykset Pöysti toteaa, että jälkikäteen arvioiden voinut kiinnittää enemmän huomiota rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen sekä sääntelyn tarkkarajaisuuteen ja täsmällisyyteen. Pöystin mukaan hän antoi punninnassa paljon painoa velvoitteelle turvata oikeutta elämään ja terveyteen.

Pöystin mukaan hän ei osannut täysin ennakoida syntynyttä keskustelua erilaisista liikkumisrajoitusten poikkeuksista.

– Esimerkiksi keskustelu valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa koriste-esineiden ostamisesta osoitti, että lakiehdotuksesta ei välittynyt sen keskeinen viesti, Pöysti kirjoittaa.

Pöystin mukaan valtioneuvoston lainvalmistelukapasiteetti on ollut kriisiaikana äärirajoilla, mikä näkyy lainvalmistelun laadun epätasaisuutena. Pääosin lainvalmistelu on Pöystin mukaan kuitenkin hyvää ja sen laatu on parantunut.

Kirjoituksensa lopuksi Pöysti toivoo uudistettua tartuntatauti- ja pandemialainsäädäntöä, jossa olisi eri vaarallisuusastetta ja pandemian laajuutta edustavia poikkeustilanteita varten valmiiksi käytettävissä olevia säännöksiä.

Pöystin mukaan tällaiseen lainsäädännön valmisteluun tulisi ryhtyä heti koronakriisi rauhoittuessa, tai sen pitkittyessä, jopa kriisin kestäessä.

* Juttua päivitetään.

