Suuryritysten verokikkailu on vaikeutumassa – Yhdysvallat haluaa kaikki maat mukaan varmistamaan, että yritykset maksavat riittävästi veroja

Suuryritysten verokikkailuun puuttuminen saa lisää tukea, kun Yhdysvaltojenkin uusi hallinto ajaa selvästi tiukempia sääntöjä maiden väliseen verokilpailuun.

Presidentti Joe Bidenin hallitus haluaisi asettaa yritysveron kansainväliseksi tasoksi 21 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) – mikä on enemmän kuin Suomen nykyinen yhteisöveroaste.

– Yksi lisääntyneen globalisaation piirre on ollut kolmikymmenvuotinen kilpailu siitä, kenellä on matalimmat yritysverot, Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Janet Yellen sanoi maanantaina.

Yhdysvaltojen valtiovarainministerin Janet Yellenin mukaan hallituksilla pitää olla vakaat verotusjärjestelmät, joiden avulla saadaan riittävästi tuloja esimerkiksi kriisien hoitoon. Hänen mukaansa maailmanlaajuinen minimivero takaa reilumman pelikentän yrityksille. EPA

Yellen kertoi neuvottelevansa asiasta rikkaiden maiden G20-ryhmän kanssa.

Yhteisö- eli yritysvero on yritysten voitoistaan maksama vero. Maailmanlaajuinen minimi lankeaisi yritysten maksettavaksi riippumatta siitä, missä yritys pitää päämajaansa.

Monet yritykset minimoivat tätä nykyä verojaan siirtämällä voittojaan matalan verotuksen maihin, vaikka toiminta käytännössä tapahtuisi jossain toisessa maassa.

Trumpin aikana Yhdysvallat ei halunnut minimiveron käyttöönottoa. Maan uuden hallituksen myötä myös kansainvälinen sopu asiasta on aiempaa lähempänä.

Verosuunnittelu on yleistä

Esimerkkejä verokikkailijoista on paljon.

Seuraamuksiin on yritetty saada esimerkiksi teknologiayhtiö Applea, jonka komissio katsoi kierrättäneen Euroopasta keräämänsä voitot matalan verotuksen Irlannin kautta.

Komissio vaati Irlantia perimään Applelta yli 13 miljardia euroa maksamatta jääneitä veroja, mutta vaatimus hylättiin lopulta EU-tuomioistumessa.

Huonekalujätti Ikeaa puolestaan tutkittiin veronkierrosta Hollannissa vuonna 2017: komissio epäili, että Ikean verotus maassa oli niin lievää, että se vääristi kilpailua.

Ei uusi avaus

Yhdysvaltojen avaus ei ole uusi. Yritysveron yleismaailmallista alarajaa ovat penänneet niin YK (siirryt toiseen palveluun) kuin talousjärjestö OECD (siirryt toiseen palveluun):kin, jonka tarkempaa esitystä asiasta odotetaan kesällä. Asia on ollut myös EU:n agendalla.

Suomea OECD:ssä edustavan erityisasiantuntijan Leena Aineen mukaan verotason määrittely on vielä kesken, mutta lähtökohtaisesti Suomi kannattaa aggressiivisen verosuunnittelun estämistä.

Mikä merkitys minimiveroasteen määrittelyllä ylipäätään olisi Suomelle, jossa yhteisövero on EU-maiden keskiarvoa matalampi? Kysyimme Keskuskauppakamarin johtavalta veroasiantuntijalta Emmiliina Kujanpää sekä Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtajalta Anita Isomaalta.

Mitä uudistuksella saavutettaisiin?

Isomaa:

– Minimiverokannalla pyritään siihen, että matala verotaso ei olisi enää niin vahvasti investointien kriteeri, vaan yritykset kiinnittäisivät huomiota muihin kriteereihin sijoittumispäätöksissään. Toiseksi yrityksillä ei enää olisi kannustinta siirtää voittojaan matalamman verotuksen maihin, koska siitä ei olisi hyötyä.

Kujanpää:

– Verokilpailupaine, eli paine alentaa yhteisöverokantaa, vähenisi. Lisäksi tarkoituksena on, että valtioiden verotuotot lisääntyisivät. Kolikon kääntöpuolena on mahdollisesti se, että joissakin alhaisen verotason maissa toimivien yritysten verokustannukset nousevat. Toisaalta verokustannukset yrityksille voisivat olla suurin piirtein samansuuruisia riippumatta siitä, missä valtiossa toimintaa harjoitetaan. Tästä näkökulmasta saavutettaisiin reilumpi toimintaympäristö yrityksille.

Millaiset vaikutukset Suomelle?

Kujanpää:

– OECD:n malli on vasta luonnos, joten on liian aikaista sanoa mikä olisi minimiverotuksen taso. Kuitenkin Suomen näkökulmasta minimiverokanta tarkoittaisi lähinnä sitä, että valtioiden välinen verokilpailu vähentyisi. Suomessa on nyt kohtuullisen kilpailukykyinen ja kilpailijamaita lähellä oleva 20 prosentin verokanta. Jatkossakin olisi tärkeää pitää huolta siitä, että yritysten on hyvä toimia maassa ja tänne halutaan investoida.

Isomaa:

– En näe, että muutos olisi hirveän dramaattinen Suomen kannalta. OECD on arvioinut, että uudistuksen vaikutus ulkomaille tehtäviin investointeihin olisi hyvin vähäinen. Pidemmällä aikavälillä Suomeen tehtävät suorasijoitukset voisivat hieman laskea, jos kaikki keskeiset isot kilpailijamaat madaltaisivat veroaan. Suomi voisi menettää siinä kilpailuetua, joka meidän tällä hetkellä kannustavasta yhteisöverostamme on.

Mitä ongelmia?

Isomaa:

– Minimivero voi rajoittaa veropoliittista liikkumavaraa, joskaan Suomi ei ikinä ole aggressiivinen verokilpailija ollutkaan. Joidenkin arvioiden mukaan yhteisöverojen tuotot Suomessa pidemmällä aikavälillä saattaisivat vähentyä.

Kujanpää:

– Yhtenä haasteena on kansainvälisen verotuksen monimutkaisuus: kaksi valtiota voi olla eri mieltä siitä, kenellä on oikeus verottaa ja kenellä ei, ja riitojen ratkaisu on pitkä ja kallis prosessi. Jos minimiveromuutoksia tehdään, toivon että ne mietitään yksinkertaisiksi ja yrityksille helpoiksi soveltaa. Yritysten on voitava aidosti varautua verokustannuksiin ilman riskiä veroriidoista valtioiden välillä.

Talousjärjestö OECD esittänee omaa malliaan minimiveroksi kesällä. Kuinka todennäköinen sopu on?

Kujanpää:

– Globaalista yritysverosta on siinä mielessä harhaanjohtavaa puhua, että jokainen valtio määrittelee oman verolainsäädäntönsä itse. OECD ehdottaa lähinnä raamia sille, millaisia minimiverosäännöksiä valtiot voivat lainsäädäntöönsä sisällyttää. Jos OECD:ltä tulee kesällä ehdotus, Suomessa päätetään demokraattisesti, otetaanko se osaksi meidän verolainsäädäntöämme.

Isomaa:

– Yhteisen veroasteen saavuttaminen vaatii jokaiselta valtiolta päätöksen, lähtevätkö ne mukaan minimiveroon vai eivät. Osa valtioista on jo ilmoittanut, etteivät ole mukana. Yhdysvaltojen lausuntoa voidaan pitää ilmaisuna siitä, että Yhdysvallat on lähtemässä tähän mukaan.

