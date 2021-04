Grönlanti äänestää parlamenttivaaleissa taloutensa tulevaisuudesta: Antaako australialaisyhtiön kaivoshanke jalansijaa muillekin?

Vaalikampanjassa on väitelty myös saarelaisten pääelinkeinosta kalastuksesta sekä inuiittien kulttuurisesta identiteetistä ja Tanskan siirtomaaperinnöstä.

Tanskalle kuuluvalla Grönlannin itsehallintoalueella äänestetään tiistaina parlamenttivaaleissa. Keskeiseksi kysymykseksi vaalikampanjoissa on noussut australialaisen yhtiön kaivoshanke.

Kaivosyhtiö Greenland Mining haluaisi kaivaa saaren eteläosassa Kuannersuitissa uraania ja harvinaisia maametalleja, joille on kiivasta kysyntää muun muassa elektroniikkateollisuudessa.

Ennenaikaisiin vaaleihin jouduttiinkin juuri kaivoshankkeen takia. Grönlannin hallitus hajosi helmikuussa, kun kaivoksen vastustus alkoi kasvaa. Hankkeen käynnistäminen edellyttää vielä lopullista lupaa viranomaisilta, joten vaaleilla on sen kannalta ratkaiseva merkitys.

Vaalikampanjassa on väitelty myös saarelaisten pääelinkeinosta kalastuksesta sekä inuiittien kulttuurisesta identiteetistä ja Tanskan siirtomaaperinnöstä.

Kaivoshanke jakaa mielipiteet jyrkästi

Suurimmat puolueet ovat asiassa erimielisiä. Grönlannin hallitusta lähes 40 vuotta johtanut sosiaalidemokraattinen Siumut-puolue on ainakin tukenut kaivosta. Puolueen mielestä taloudelliset hyödyt kumoavat mahdolliset haitat.

Poliittiseen vasemmistoon luettu vihreä puolue IA puolestaan torjuisi kaivoksen, koska ympäristövahingot voisivat olla valtavat.

Puoluejohtajat osallistuivat vaaliväittelyyn Grönlannin pääkaupungissa Nuukissa maanantaina. Keskellä Siumutin johtaja Erik Jensen, oikealla IA:n Mute Bourup Egede ja vasemmalla Suleqatigiisitsiut-puolueen Tillie Martinussen. Christian Klindt Soelbeck / EPA

Grönlannissa Nuukin yliopistossa työskentelevä, Ahvenanmaalta kotoisin oleva Maria Ackrén kertoo, että kaivoskysymys on erittäin kiistanalainen.

– Kuannersuitin kaivoshanke jakaa niin väestön kuin poliitikkojen mielipiteet kahtia. Siihen liittyy ympäristövaikutuksia, mutta myös kysymyksiä maanviljelystä ja matkailusta alueella, arktisen politiikan tutkija Ackrén kertoo Ylelle Nuukista sähköpostitse.

Hänen mukaansa vaaleissa ovat puhuttaneet talous, itsenäisyys ja aiempaa enemmän myös ulkopolitiikka.

– Monien mielestä Grönlannin pitäisi käyttää enemmän ääntään, eikä vain mennä Tanskan linjan mukana.

Mielipidekyselyjä johtaa IA. Joissain kyselyissä sen kannatus on ollut lähes 40 prosenttia. Grönlannin politiikkaa tuntevat kuitenkin arvioivat, ettei puolueen vaalituloksesta tule välttämättä yhtä kova.

Talouden vahvistuminen voisi edistää itsenäistymistä

Grönlannin tulevaisuudesta äänestetään myös ilmastonmuutoksen varjossa: Useissa tutkimuksissa on arvioitu, että Grönlannin jäätiköiden sulaminen on kiihtynyt.

Samalla kun kehitys muuttaa ympäristöä ja perinteisiä elämänmuotoja, helpottuvat liikenneyhteydet saattavat tuoda saarelle lisää rahaa kansainvälisten sijoittajien ja turistien muodossa.

Talouden vahvistuminen taas edistäisi Grönlannin itsenäistymistä, jota valtaosa saaren asukkaista kannattaa. Nyt Grönlannin budjetista yli 520 miljoonaa eli kolmasosa on rahallista tukea Kööpenhaminasta.

Grönlannin sijainti ja mittavat luonnonvarat ovat herättäneet suurta kansainvälistä kiinnostusta. Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump jopa tarjoutui ostamaan saaren toissa vuonna. Tanska kuitenkin torjui tarjouksen.

Koronatartuntoja vain kourallinen

Grönlannin runsaalla 41 000 äänioikeutetulla on aikaa äänestää parlamentin eli Inatsisartutsin uusista jäsenistä tiistai-iltaan saakka. Koronatartuntoja saarella on todettu koko pandemian aikana vain kolmisenkymmentä, mutta äänestäjien on silti käytettävä kasvomaskeja äänestyspaikoilla.

Maria Ackrén toimii arktisen politiikan tutkijana Nuukin yliopistossa. Juha Kivioja / Yle

– Olemme olleet täällä todella onnekkaita, mutta syynä ovat tiukat rajoitukset. Vain niin sanotut viranomaislennot liikennöivät, Maria Ackrén kertoo.

Maahan saapumiseen vaaditaan lupa, ja maahan päässeet joutuvat karanteeniin ja uusiin testeihin ennen kuin saavat liikkua vapaasti. Myös kokoontumisrajoituksia on voimassa.

– Muuten elämä sujuu melko normaaliin tapaan, Ackrén kuvailee Grönlannin koronatilannetta.

Lue myös:

Kaivoshanke kaatoi Grönlannin hallituksen, ennenaikaiset vaalit huhtikuussa – esiintymässä uraania ja harvinaisia maametalleja

Tutkimus: Grönlannin suurimmat jäätiköt voivat sulaa vielä pelättyäkin nopeammin

Tutkimus: Grönlannin jäätikön sulaminen jatkuu, vaikka ilmasto viilenisi – lumisade ei enää korvaa menetettyä jäämassaa

Trump ei saanut ostaa Grönlantia, mutta Yhdysvallat myöntää nyt miljoonatuen itsehallintoalueelle – tanskalaiset poliitikot epäilevät Yhdysvaltain motiivia

Kymmenen kuvaa Grönlannista: Nämä maisemat muuttuvat, kun ilmasto lämpenee – merijää haurastuu, koiravaljakot katoavat, jäävuoret kutistuvat 24.9.2019

Lunta ei riitä leikkeihin kuten ennen ja jääkarhut tulevat lähemmäksi – Grönlantilaiset nuoret ovat jo nähneet ilmaston muuttuvan 22.9.2019

Lähteet: AFP, Reuters