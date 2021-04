Kotiompelijoita kiinnostavat nyt uudet tekstiilikuidut ja omaleimaiset kangaskuosit – uudet yritykset hakevat kasvua vastuullisuudesta

Kankaan teettäminen omista kuoseista on tullut viime vuosina yrityksille aiempaa helpommaksi.

Teknologian kehittyminen mahdollistaa kankaiden digipainattamisen. Laatukin on parempaa kuin ennen, toteaa Nuppu Print Companyn toimitusjohtaja Jenni Salminen.

Salmisella on noin viiden vuoden yrittäjäkokemus firmasta, jonka tärkeimpiä tuotteita ovat omat kankaat.

Digipainattamisen myötä kangasta ei enää tarvitse painattaa satoja tai tuhansia kilometrejä kerralla, vaan erät voivat olla pienempiä.

– Ennen piti tehdä paljon samaa kangasta ja kustannukset olivat korkeat. Nyt ei tarvitse tilata kilometriä samaa kuosia, vaan voi tilata 100 metriä yhtä ja 50 metriä toista kuosia, Salminen sanoo.

Uudet kuidut kiinnostavat

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n saaman arvion mukaan Suomessa perustettiin 2010-luvulla yli 30 yritystä, jotka teettävät kankaita suomalaisten suunnittelijoiden kuoseista.

Toimiala kiinnostaa uusia yrittäjiä ja yrityksiä, tietää Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

– Tekstiili- ja muotialalla on nähty uusien yritysten kasvubuumi viimeisen vuosikymmenen aikana sekä teknologioiden, uusien kuitujen että eri käyttäjäryhmille suunnattujen vaatteiden osalta, Niinikoski sanoo.

Erityisesti pienten yritysten kohdalla kyse on tuotteen – kuosien – omaleimaisuudesta ja tunnistettavuudesta. Design-osaamisella on Suomessa pitkät perinteet, Niinikoski muistuttaa viitaten esimerkiksi Marimekkoon, Nansoon ja Finlaysoniin.

Tekstiili ja Muoti ry:ssa seurataan mielenkiinnolla myös sitä, mihin uusien tekstiilikuitujen kehitteleminen vie alaa.

– Olemme itse käynnistäneet selvitystyön yhdessä VTT:n kanssa, miten ja millä edellytyksillä voisimme saada toimialan arvoketjun eri osiin lisäinvestointeja Suomeen, Niinikoski sanoo.

Kannuslaiset Katariina Keski-Petäjä (vasemmalla) ja Essi Peltoniemi ovat käyttäneet korona-ajan yritystoiminnan suunnitteluun. Raila Paavola / Yle

Korona-aikana rauhassa suunniteltu

Kannuksessa Keski-Pohjanmaalla aloittelee toimintaansa Katariina Keski-Petäjän ja Essi Peltoniemen yritys Kaverini Sella Oy.

Molemmilla naisilla on yrittäjäkokemusta jo ennestään, joten yhteisen yrityksen käyntiin polkaiseminen ei pelottanut. Korona-aikana käsityöyritykselle tärkeäksi koettuja messuja ei ole ollut, mutta toisaalta poikkeusaikana uutta on saanut suunnitella ja aloitella ihan rauhassa.

– Olemme verkossa. Sinnehän kaikki ihmiset ovat nyt korona-aikana menneet. On ihmisiä, jotka ostavat vain messuilta, mutta kyllä me vielä heidänkin kanssaaan tavataan, sanoo Keski-Petäjä.

Keski-Petäjä ja Peltoniemi tietävät, että verkossa riittää kilpailua. On haaste, että saa omat tuotteensa erottumaan massasta.

– Kyllä meillä on vahva luottamus omaan tekemiseen, että se kantaa.

Yrityksen kuosit suunnittelee Peltoniemi. Kankaat painatetaan Puolassa. Aikeissa on kasvattaa yritystä hallitusti. Naisten mukaan esimerkiksi pojille on ollut tarjolla kuoseja vähän, joten niitäkin he haluavat tuoda markkinoille.

– Käytämme minun taidettani ja haluamme, että tuotteet ovat meidän näköisiämme. Pidetään toiminta yksinkertaisena, ettei lähdetä rönsyilemään, sanoo Peltoniemi.

Kaverini Sella oy:n kuosit suunnitellaan Kannuksessa ja kankaat painetaan Puolassa, joka on Liettuan ja Portugalin ohella yksi merkittäviä kankaita digipainavia maita. Raila Paavola / Yle

Kaverini Sella Oy haaveilee jossain vaiheessa myös toimintansa laajentamisesta ulkomaille.

Marja-Liisa Niinikosken mukaan kansainvälisille markkinoille pyrkiminen on tämän ajan uusille yrityksille tyypillistä. Niinikoski pitää sitä kiinnostavana.

– Odotamme toimialalle kasvua jatkossa erityisesti kansainvälistymisen sekä toimialaan kohdentuvien uusien investointien, esimerkiksi kehräämötoiminnan kautta.

Kasvua vastuullisuudesta

Jenni Salmisen mukaan pienten yritysten uniikit kankaat mahdollistavat sen, että vaatteistakin voidaan tehdä omannäköisiä.

Kun tehdään kankaita, tehdään vaatteita – ja kankailla on taas lisää kysyntää.

Salminen pitää ompeluharrastuksen kasvua ja hyvää kangastarjontaa myös ekologisena ilmiönä.

– Mitä enemmän ihmiset ompelevat itse, sitä paremmin he ymmärtävät miten paljon aikaa ja vaivaa menee vaatteiden valmistukseen. Sitten vaatteista halutaan myös pitää paremmin huolta.

Myös Marja-Liisa Niinikoski kertoo vastuullisuuden olevan merkittävässä roolissa, kun tekstiili- ja muotialaa kehitetään.

– Suomalaisyrityksistä löytyy valtavasti tekstiilien kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyvää osaamista. Tämä tarjoaa suomalaiselle tekstiilialalle erinomaiset kansainväliset kasvumahdollisuudet, kun koko toimiala etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, Niinikoski sanoo.

Kuosit painatetaan usein ulkomailla., koska kotimaan tuotantokapasiteetti ei riitä vastaamaan koko alan tarpeita. Vastuullisuus on siis huomioitava myös ulkomaisen yhteistyökumppanin valinnassa.

– Painon osalta vastuullisuusnäkökulmasta on keskeistä, että käytetyt väriaineet ja kemikaalit ovat ihmisille ja ympäristölle turvallisia ja niitä käsitellään asianmukaisesti. Näihin asioihin olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota painoa tekevien yhteistyökumppanien valinnassa, mutta esimerkiksi EU-alueella meillä on jo tiukka ja yhtenäinen lainsäädäntö, joka varmistaa näitä asioita.

