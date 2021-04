Tampereen vastaanottokeskuksessa on todettu 17 asukkaalla koronatartunta: koko keskus karanteeniin

Tampereen vastaanottokeskuksessa on todettu lukuisia koronatartuntoja turvapaikanhakijoilla. Asiasta kertoo Tampereen kaupunki.

Entisen Kaupin sairaalan tiloissa on todettu 17 asukkaalla koronavirustartunta. Ne asukkaat, joilla on todettu koronavirustartunta, on määrätty eristykseen ja koko muu vastaanottokeskus on asetettu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin 17. huhtikuuta asti.

Vastaanottokeskuksessa tehtiin pääsiäisen aikoihin koronaseulonta, koska keskuksessa oli todettu yksittäisiä tartuntoja. Seulonnassa todettiin uusia tapauksia.

Vastaanottokeskuksessa on tällä hetkellä 140 asukasta ja 16 henkilökuntaan kuuluvaa. Karanteenin ajan kaikki asukkaat pysyttelevät vastaaottokeskuksen tiloissa.

Vastaanottokeskuksessa on majoituspaikkoja sekä aikuisille ja lapsiperheille. Vastaanottokeskus järjestää lakisääteiset vastaanottopalvelut keskuksessa kirjoilla oleville turvapaikanhakijoille.