Valtiontalouden tarkastusvirasto puolustautuu syytöksiä vastaan: "Tarkastusten laadunvalvonta ei ole sensuuria"

Kohun keskellä olevaa virastoa on arvosteltu muun muassa tarkastusraporttiensa pehmentelystä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi tiistaina iltapäivällä mittavan tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se käy läpi omia toimintatapojaan ja tarkastustoiminnan laadunvalvonnan yleisiä ohjeita.

Tiedote on otsikoitu "Tarkastusten laadunvalvonta ei ole sensuuria".

– Me virastona olemme sitoutuneet näihin kansainvälisiin tarkastusstandardeihin, joissa määritellään miten tarkastus tehdään. Me noudatamme ihan täsmälleen sitä prosessia, mikä siellä standardeissa on, sanoo johtaja Anna-Liisa Pasanen VTV:stä.

Iltalehden huhtikuun alussa haastattelemien nykyisten ja entisten työntekijöiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan viraston ylin johto olisi sensuroinut tarkastuskertomuksia kohteille myöteisempään suuntaan.

Johtaja Anna-Liisa Pasanen torjuu arvostelun.

– Johto ja kulloinenkin johdon jäsen vuosien varrella on sitoutunut näihin viraston yhteisiin ohjeisiin, jotka perustustuvat standardeihin.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) ovat kertoneet huhtikuun alussa, että tarkastusviraston ydintoiminta eli muiden virastojen rahankäytön tarkastaminen on vähentynyt merkittävästi Tytti Yli-Viikarin pääjohtajakaudella.

– On ihan totta, että jonkun verran tässä suunta on muuttunut. Toisaalta on hyvä muistaa, että kun tehdään iso organisaatiomuutos, niin kaksi ensimmäistä vuotta ovat sellaisia, joissa paljon joudutaan sisäistä toimintaa tarkastelemaan ja se tottakai vie resursseja muualta, Anna-Liisa Pasanen toteaa.

Virasto jättimäisen kohun keskellä

Tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on joutunut kohun keskelle muun muassa kauneudenhoitokuluihin ja työlennoilta kerättyjen matkustuspisteiden käyttöön liittyen.

Eduskunnan puhemiehistön ja tarkastusvaliokunnan mukaan Yli-Viikarin toiminnassa on epäselvyyksiä. Eduskunnan tilintarkastajat teettävät VTV:stä ylimääräistä tilintarkastusta.

VTV valvoo valtionhallinnon rahankäyttöä, joten valvontaroolin takia sen pitäisi itse toimia kuluasioissa esimerkillisesti. Muuten luottamus viraston toimintaan voi vaarantua.

Eduskunnan puhemiehistö on esittänyt Yli-Viikarin virastapidättämisestä keskusrikospoliisin suorittaman esitutkinnan ajaksi. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä tehdä päätös virastapidättämisestä torstaina.

VTV:n pääjohtajan erottamisesta voisi päättää eduskunta täysistunnossa.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikokseen.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta ryhtyi helmikuussa selvittämään VTV:n sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa viraston taloudenhoidossa.

Tarkastusvaliokunnan seuraava kokous on huomenna keskiviikkona, mutta mietintö asiasta ei valmistu vielä tällä viikolla.

Matkakulut nousivat julkisuuteen jo syksyllä

Viime kuukausina julkisuuteen ovat nousseet tarkastusviraston pääjohtajan valtavat matkakulut, joista Yle uutisoi viime elokuussa. Iltalehti (siirryt toiseen palveluun)puolestaan kertoi tammikuussa, ettei Yli-Viikari ole käyttänyt virkamatkoiltaan kertyneitä lentopisteitä virkamatkojen kustannuksiin.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun)uutisoi tammikuussa myös Tytti Yli-Viikarin tekemästä epätavallisesta virkasuhteen päättämissopimuksesta, jonka johdosta Yli-Viikari sekä VTV:n oikeusasioiden johtaja Mikko Koiranen saivat huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä.

VTV:n luottamusmies kertoo Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun), että henkilöstön huoli tarkastustoiminnan vähentymisestä ja muista epäkohdista on nostettu esiin viraston toimintaa valvovan eduskunnan tarkastusvaliokunnan kuulemisissa.

