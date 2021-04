Johtajaylilääkärin viesti kaikui kuuroille korville – pääsiäisen koronasaldo 93 tartuntaa Kymenlaaksossa

Vaikka koronaepidemian käyrä on kääntynyt laskusuuntaan pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa tilanne on mennyt nopeasti huonompaan suuntaan.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi Ylelle sunnuntaina, että tartuntamäärät ovat menossa alaspäin etenkin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta muutamassa sairaanhoitopiirissä tapausmäärät ovat nousseet.

– Nyt ollaan huolissaan Päijät-Hämeestä, Pirkanmaasta, Kymenlaaksosta ja Etelä-Karjalasta, Salminen sanoi.

Kymenlaakson koronavirustilanne on nyt huonompi kuin koskaan aiemmin koronaepidemian aikana.

Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 229 uutta koronatartuntaa. Kymenlaakson kahden viikon ilmaantuvuusluku on noin 140, mikä on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin epidemian aikana. Positiivisten näytteiden osuus on yli neljä prosenttia kaikista näytteistä.

Hamina pahin koronapesäke

Eniten koronavirustartuntoja Kymenlaaksossa on todettu viime aikoina Haminassa. Kymenlaakson sote-kuntayhtymän Kymsoten mukaan toiseksi eniten tartuntoja on todettu Kotkassa ja seuraavaksi eniten Kouvolassa.

– Tämä liittyy siihen, että Etelä-Kymenlaaksossa on isompi osuus virusmuunnoksia kuin Pohjois-Kymenlaaksossa. Kotkassa ja Haminassa on nyt runsaasti virusmuunnosepäilyjä, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Virusmuunnosepäilyjä on tällä hetkellä 90 prosenttia uusista tartunnoista.

Mäntymaan mukaan kaikki tunnistetut virusmuunnokset ovat olleet tähän asti brittityyppiä. Etelä-Afrikan tai Brasilian varianttia ei ole löytynyt Kymenlaaksosta.

Viruksen tunnistamiseen menee hänen mukaansa yli kaksi viikkoa siitä, kun varsinainen näyte on otettu.

Kokoontumisia pääsiäisenä

Kymsoten mukaan Kymenlaakson koronavirustilanne on vakava. Maakunnassa on varmistunut pitkänperjantain ja tiistaiaamupäivän välisenä aikana yhteensä 93 koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista merkittävä osa on edelleen nuorilla ja nuorilla aikuisilla eli 10–30-vuotiailla. Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoi viime viikolla, kuinka tartunnat ovat levinneet etenkin nuorten illanistujaisissa:

Kymsoten mukaan uusia tartuntoja on saatu pääsiäisen aikana sukutapaamisissa, isoissa juhlissa, kuntosaleilla, nuorten kokoontumisissa sekä perhe- ja lähipiirissä. Tartuntaketjuja on myös työpaikoilla.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan kokoontumisia on järjestetty kohtuuttoman paljon ympäri maakuntaa.

– Erityisesti Etelä-Kymenlaakson nuoret ovat järjestäneet kaikenlaisia kaverikekkereitä ja bileitä, joissa joku on tartuttanut ison porukan. Jatkotartunnan saaneet olleet tekemisissä perheen ja kavereiden kanssa, ja ketju on jatkunut.

Mäntymaan mukaan pääsiäisen merkeissä on myös järjestetty perhetapaamisia ja syntymäpäiväkahvitteluja, joissa on ollut mukana muitakin kuin nuoria.

– Altistumisia on ollut myös kuntosaleilla, joissa on ollut muutama oikea tartuntakin, Mäntymaa sanoo.

Kuntosalit kiinni

Kymenlaaksossa suunnitellaan kuntosalien ja muiden ryhmäliikuntatilojen väliaikaista sulkemista asiakkailta koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi.

Kymsote on jo lähettänyt aluehallintovirastolle pyynnön valmistella tartuntatautilain 58 g -pykälän toimeenpanoa. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä keskustelee aiheesta huomenna keskiviikkona ja antaa asiasta virallisen suosituksen aluehallintovirastolle.

Kymenlaaksossa pystytään nykyisin jäljittämään noin 70 prosenttia tartunnoista. Tällä hetkellä yli 640 henkilöä on määrätty karanteeniin.