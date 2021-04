Helsingin vankilassa useita koronatartuntoja: koko vankila asetettu sulkutilaan – valmiuspäällikkö: vangit käyttävät maskeja tunnollisesti

Helsingin vankila on asetettu sulkutilaan. Kuva on vuodelta 2017.

Helsingin vankilassa on todettu useita koronavirustartuntoja vangeilla ja vankilan koronavirustilanne on pahentunut, kertoo Rikosseuraamuslaitos (RISE).

Kaikki vangit ovat vankiterveydenhuollon asettamassa karanteenissa 17. huhtikuuta asti ja koko vankila on sulkutilassa. Kaikki vangit ja henkilökunnan jäsenet testataan.

Uusia vankeja ei oteta vankilaan sulkutilan aikana eikä vankeja siirretä toisiin laitoksiin.

Helsingin vankila on yksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle kuuluvista vankiloista ja on vankimäärältään Suomen suurin suljettu vankila. Tällä hetkellä siellä on noin 240 vankia.

Pääsiäisen aikana yksittäisiä tartuntoja on todettu myös Jokelan, Riihimäen ja Turun vankiloissa, RISE tiedottaa.

Vankiloiden koronavirustilanteen takia vankilan sisäinen liikenne on vähennetty minimiin ja ulkoinen liikenne on lopetettu. Vangeilla on ollut mahdollisuus olla yhteyksissä läheisiin.

Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle.

Tartuntojen lähde ei tiedossa

Helsingin vankilan toiminnan rajoittaminen ja vankien karanteenit astuivat voimaan pääsiäisen aikana, kertoo RISEn valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.

Hänen mukaansa vankilassa on tällä hetkellä todettu viisi koronatartuntaa. Tartunnat on todettu vangeilla ja ne liittyvät käynnissä olevaan tartuntaketjuun.

– Määrä on pieni, mutta tartuntojen lähde ei ole tiedossa, mikä tekee tilanteesta haastavan. Lähdettä selvitetään parhaillaan. Laitosepidemia on aina vaikea tilanne, sillä vankilaa ei voida laittaa kiinni tai siirtää sen toimintaa johonkin toiseen paikkaan.

Tavoite on, ettei virus leviäisi enempää vankilassa. Kontakteja vähennetään ja leviämismahdollisuuksia minimoidaan, kertoo Vuosalmi. Henkilöstö työskentelee vain yhdessä työpisteessä ja työvuoroihin saapumista porrastetaan.

Vankilan toiminta on siis niin sanotussa lakisääteisessä minimissä, eikä esimerkiksi vankien kuntouttavaa toimintaa tai työtoimintaa voida järjestää. Vankien ulkoilu pyritään kuitenkin järjestämään.

Vuosalmen käsitys on, että valtaosa vangeista on suhtautunut tilanteeseen ymmärtäväisesti.

– Tietojeni mukaan vangit käyttävät maskeja tunnollisesti ja pitävät turvavälejä. Elämä vankilassa on kuitenkin jo valmiiksi rajoitettua, jolloin lisärajoitukset voivat tuntua haastavilta. Niiden perusteleminen on tärkeää. Uskon, että vangit ymmärtävät, että tässä suojellaan myös heidän terveyttä ja että kyseessä ovat väliaikaiset toimet.

Vankien karanteenit kestävät 17. huhtikuuta saakka. Vuosalmen mukaan vankilan toiminnan rajoittamista eli sulkutilan toista puolta voidaan kuitenkin lähteä purkamaan jo ennen sitä, jos tartuntoja ei havaita lisää.

