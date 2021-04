Kausityöntekijät saapuvat koronaturvallisesti Suomeen – lento Ukrainasta toi jo ensimmäiset

Maatalouden kausityöntekijöiden saapuminen ulkomailta on alkanut tiukassa koronakontrollissa. Töitä Suomesta (siirryt toiseen palveluun) -osakeyhtiö tuo työntekijöitä erillisillä lennoilla viime kevään tapaan.

Ensimmäisellä lennolla mukana olleita on täydessä työn touhussa Naantalin Merimaskussa Tamsaaren tilalla. Turvallinen koronaputki Ukrainasta Suomeen toimi ainakin heillä hyvin.

Tilan emäntä Stiina Lerkki kertoo, että työntekijät testataan koronaviruksen varalta ensimmäisen kerran jo kotimaassa. Testin täytyy Suomeen tullessa olla alle 72 tuntia vanha.

– Helsingin asemalla otetaan välittömästi uusi testi ja jos se osoittautuu negatiiviseksi, kotitilalla työntekijä menee vielä uuteen testiin. Testien välillä työntekijät ovat omissa, suljetuissa, eristetyissä tiloissaan, kertoo Lerkki.

Tamsaaren neljä työntekijää läpäisi testit puhtaasti ja työ tilalla on alkanut. Lerkki myöntää, että ennakkoluulojakin ulkomailta tulevia kausityöntekijöitä kohtaan on ilmassa.

– Meillä kaikilla on ennakkoluuloja tätä tautia kohtaan, mutta meidän on elettävä sen kanssa. Toimimme työntekijöiden kanssa samalla tavalla kuin muidenkin työntekijöiden, eli vastuullisesti ja turvallisesti.

Tamsaaren tilalla varhaisperunat on istutettu pari viikkoa sitten. Aurinkoinen rinne kerää lämpöä. Stiina Lerkki näyttää, että näin nopeasti ei ole vielä mitään näkyvissä. Minna Rosvall / Yle

Työntekijöiden tarve kiihtyy kohti kesää

Kausityöntekijöiden saaminen Suomeen on melko hyvässä mallissa, kertoo elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta. Hän toimii oman työnsä ohella Töitä Suomesta -osakeyhtiössä.

Yrityksen lennot tuovat säännöllisesti työntekijöitä Ukrainasta Suomeen. Ensimmäinen lento toi yhteensä 160 työntekijää, jotka sijoittuivat eri puolille Suomea.

– Käytännössä tarvetta on tällä hetkellä lounaisessa Suomessa, jossa viljely on jo alkanut. Tarve siirtyy muualle maahan ja on suurimmillaan marjanpoiminta-aikaan Suonenjoella ja Savossa, kertoo Mäki-Hakola.

Vastaavilla lennoilla saatiin myös ensimmäisenä koronakeväänä työntekijöitä Suomeen.

Mäki-Hakola kiittää Suomen hallitusta, joka sallii järjestelyt koronaturvallisesti. Haasteita tuo se, jos tautitilanne muuttuu kovasti Ukrainassa tai Suomessa.

Mäki-Hakola arvioi, että tämän kesäkauden aikana kausityöntekijöitä tarvitaan 10 000–16 000.

– Jotkut tilat haluavat tutut kansainväliset työntekijänsä, osa haluaa töihin paikallisia nuoria. Me etsimme tiloille myös suomalaisia työntekijöitä.

Stiina Lerkki ja Jaakko Tammelin yhdessä traktorin kyydissä viihtyvän Frans-pojan kanssa. Minna Rosvall / Yle

Valmiit lennot turvallisin reitti

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakolan mielestä olisi turvallisinta, että työntekijät käyttäisivät heidän luomiaan lentojärjestelyjä. Hän kuvaa niin sanottua putkea turvalliseksi.

– Viime vuonna lentojemme kautta tuli 3 000 kausityöntekijää eikä joukossa ollut yhtään tautitapausta. Testit ja karanteenit ovat tarkkoja. Muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentältä työntekijät ajavat usealla autolla tai muulla koronaturvallisilla kyydillä kohdepaikkakunnalle.

Töitä Suomesta -ryhmittymä on muuttanut toimintansa valtakunnalliseksi tammikuussa 2021. Yhtiön edustajina ja toimeksiantojen toteuttajina aloitti 25 asiantuntijaa ja toiminta kattaa Suomen kaikki maakunnat.

Mukana Töitä Suomesta -osakeyhtiössä ovat MTK, ProAgria Keskusten Liitto sekä Suomen Kylät. Jo aiemmin MTK:lla oli Töitä Suomesta -palvelu, mutta toimintaa kehitettiin ensimmäisen koronakevään aikana osakeyhtiön perustamisella. Tavoite on auttaa sekä akuutissa tilanteessa että myös pitkällä tähtäimellä.

