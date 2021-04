Ajelehtivan rahtialuksen pelätään uppoavan Norjanmerellä – katso video myrskyisästä pelastusoperaatiosta

Norjanmerellä merihätään joutuneen rahtialuksen pelätään uppoavan miehistön evakuoinnin jälkeen. Norjan pelastusviranomaiset onnistuivat noutamaan 12 miehistön jäsentä mereltä helikopterin avulla maanantaina.

Kahdeksan miehistön jäsentä saatiin nostettua laivan kannelta, mutta neljä muuta pelastettiin merestä.

Eemslift Hendrika -alukselta lähetettiin hätäkutsu sen jälkeen, kun alus oli kallistunut pahasti lastin lähdettyä liikkelle myrskyssä. Norjan yleisradion NRK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) aallot ovat nousseet alueella jopa 15-metrisiksi.

Useita veneitä rahtinaan kuljettava laiva lähti lauantaina Saksan Bremerhavenista, ja sen piti olla perillä Norjan Kolvereidissa jo tiistaina.

Laiva ajelehti tiistaina iltapäivällä viranomaisten mukaan kohti Norjan rannikkoa, ja se oli tiistaiaamuna vajaan sadan kilometrin päässä Ålesundin kaupungista. Sen pelätään kuitenkin saattavan upota matkalla.

– Laiva on kallistunut 40–50 astetta, joten se saattaa kaatua. Yritämme ensisijaisesti vakauttaa sitä, jotta se ei uppoa, eikä siitä ala vuotaa öljyä mereen, sanoi Norjan rannikkohallinnon valmiusjohtaja Hans-Petter Mortensholm uutistoimisto AFP:lle.

Mortensholmin mukaan aluksessa on noin 350 tonnia raskasta polttoöljyä ja 50 tonnia dieseliä.

Laivan omistava hollantilaisvarustamo on pyytänyt apuun hollantilaisyhtiö Smit Salvagea, joka oli viime viikolla Suezin kanavassa irrottamassa Ever Given -alusta.

Lähteet: AFP, Reuters